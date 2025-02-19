Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chattrapati Shivaji Maharaj: ‘क्षत्रिय कुलावतंस महाराजाधिराज…’ शिवजयंतीनिमित्त खास शिवगर्जना; अभिमानाने फुलेल निधडी छाती

‘जय भवानी जय शिवाजी’ ही गर्जना नुसती ऐकली तरीही रक्त सळसळते. मर्द मराठ्यांचा इतिहास डोळ्यासमोर उभा राहतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांची गगनभेदी शिवगर्जना खास शिवजयंतीनिमित्त आपल्यासाठी

Updated On: Feb 18, 2026 | 08:06 PM
शिवजयंतीनिमित्त जाणून घ्या शिवगर्जना (फोटो सौजन्य - Pinteres)

शिवजयंतीनिमित्त जाणून घ्या शिवगर्जना (फोटो सौजन्य - Pinteres)

शिवाजी महाराज हे नाव उच्चारलं तरीही छाती अभिमानाने फुगते. महाराष्ट्राच्या मातीतील हा सिंह असा गरजला की 395 व्या जयंतीच्या वेळीही केवळ आणि केवळ त्यांच्याच नावाचा उद्घोष आहे. गड आणि दुर्ग दणाणून सोडणारा, सिंहासारखा निधड्या छातीचा, शौर्य आणि पराक्रमाची आणि दूरदृष्टीची यशोगाथा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. 

१९ फेब्रुवारी रोजी जगभरात शिवरायांची जयंती साजरी होते आहे. यावेळी अभिमानाने शिवगर्जना दिल्या जातात. प्रत्येक मराठी माणसाच्या हृदयात शिवरायांची प्रतिमा ही कायमस्वरुपी जपलेली आहे आणि अन्यायाविरूद्ध लढण्याची सतत प्रेरणा देत राहणारे आणि स्वराज्यासाठी अहोरात्र झुंजणाऱ्या या शिवबासाठी स्फूर्तीदायक अशा शिवगर्जना आपण या लेखातून जाणून घेऊया (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

हर हर महादेव! जय भवानी! जय शिवाजी!

शिवरायांचे सैन्य जेव्हा युद्धाला जायचे तेव्हा हर हर महादेव! जय भवानी! जय शिवाजी! अशा उद्घोषणा द्यायचे असे म्हटले जाते. आजही एखाद्या कामाची सुरूवात करताना शिवरायांचे हे बळ आपल्याला मिळो यासाठी ही उद्घोषणा आणि गर्जना केली जाते. एकत्रित ही घोषणा ऐकली की एक वेगळेच बळ शिवसैनिकांना मिळते आणि कामाचा हुरूप येतो. 

Chattrapati Shivaji Maharaj: शिवजयंतीच्या शुभमुहूर्तावर झालाय ‘छावा’चा जन्म, ठेवा शिवरायांच्या नावावरून प्रेरीत नावं

क्षत्रियकुलावतंस….

आस्ते कदम… आस्ते कदम… आस्ते कदम…महाराSSSSSSSSSज…

गडपती, गजअश्वपती, भूपती, प्रजापती…सुवर्णरत्नश्रीपती…

अष्टवधानजागृत, अष्टप्रधानवेष्टित…न्यायालंकारमंडित, शस्त्रास्त्रशास्त्रपारंगत…

राजनीतीधुरंधर, प्रौढप्रतापपुरंदर…क्षत्रियकुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर…

महाराजाधिराज…राजा शिवछत्रपती महाराजांचा विजय असो…!

या प्रत्येक शब्दामुळे ऊर भरून येतो आणि या प्रत्येक शब्दाचे अर्थही वेगळे आहेत ज्यामुळे तुम्ही ही गर्जना करता. ही गर्जना नक्की काय आहे याचा अर्थ तुम्ही समजून घेणे आवश्यक आहे. हिंदवी स्वराज्याच्या अस्मितेची साक्ष असणारी ही गर्जना नेहमीच सर्वार्थाने मनात राहणारी आहे. 

  • गडपती – गडकिल्ल्यांचा प्रभु, जो गडकिल्ल्यांवर राज्य करतो.
  • गजअश्वपती – हत्ती आणि घोड्यांच्या सेनेचा मालक, जो वैभवाचे प्रतीक आहे असा या शब्दाचा अर्थ आहे 
  • भूपती, प्रजापती – जो राज्याच्या जबाबदारीचा निर्वाह करतो भूमीचा आणि प्रजेचा संरक्षक आहे
  • सुवर्णरत्नश्रीपती – ३२ मण सुवर्णसिंहासनाचा अधिपती, सोने, हिरे, मोती यांवर मालकी असलेला राजा अर्थात शिवराय
  • अष्टवधानजागृत – आठही दिशांवर सतर्क आणि जागृत असलेला राजा अर्थात राजाधिराज
  • अष्टप्रधानवेष्टित – आठ प्रधानांच्या सल्ल्याने राज्यकारभार चालवणारा असा सुसंस्कृत राजा
  • न्यायालंकारमंडित – न्याय आणि सत्याच्या आधारे निर्णय घेणारा महाराजा
  • शस्त्रास्त्रशास्त्रपारंगत – शस्त्रविद्या आणि शास्त्रात निपुण असणारा रयतेचा राजा
  • राजनीतीधुरंधर – राजकारणात तरबेज आणि कुशल ज्याने हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली
  • प्रौढप्रतापपुरंदर – पराक्रमी आणि शौर्यवान ज्याच्यासारखा कोणीच झाला नाही
  • क्षत्रियकुलावतंस – क्षत्रियांचे भूषण असा राजा 
  • सिंहासनाधीश्वर – सिंहासनावर विराजमान राजा ज्याची सत्ता आहे आणि ज्याला जनतेने पूजले आहे
  • महाराजाधिराज – सम्राटांमध्ये सर्वोच्च असा शिवराय 
Chattrapati Shivaji Maharaj: शिवराय ‘छत्रपती’ कसे झाले? स्वराज्याची पहिली लढाई, ज्या लढाईने इतिहासाला दिली कलाटणी

शिवाजी महाराजांच्या शिवगर्जना

  • झेंडा स्वराज्याचा.. झेंडा शिवराज्याचा…
  • ही शान कोणाची फक्त….आमच्या शिवबांची
  • हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे हीच श्रींची इच्छा!
  • जय जय जय जय भवानी जय जय जय जय शिवाजी
  • बघतोस काय रागाने? कोतळा काढलाय वाघाने !
  • निधड्या छातीचा मराठा गडी एकेक, ढाण्या वाघ आहे,मनगटात हत्तीचे बळ अन् मनात शिवतेजाची आग आहे..

