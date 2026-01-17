फक्त 5 रुपये खर्च करा आणि 7 दिवसांतच चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या दूर करा, तरुण त्वचेसाठी प्रभावी घरगुती उपाय

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Beauty Tips : तरुणपणातच चेहऱ्यावर जर सुरकुत्या दिसत असतील तर यावर वेळीच उपाय करा. सुरकुत्या दूर करण्यासाठी आता तुम्हाला महागड्या प्रोडक्ट्स गरज नाही तर घरगुती उपायानेच ही समस्या प्रभावीरीत्या दूर करता येऊ शकते.

Jan 17, 2026
(फोटो सौजन्य: istock)

  • रोजच्या जीवनातून काही चुकांमुळे तरुणपणातच चेहऱ्यावर वृद्धत्वाची लक्षणे दिसू लागतात.
  • बाजारातील अँटी-एजिंग प्रोडक्ट्स आणि पार्लर ट्रीटमेंट महाग आणि केमिकलयुक्त असतात.
  • त्याऐवजी नैसर्गिक, घरगुती उपाय सुरक्षित आणि परिणामकारक ठरू शकतात.
वाढत्या वयासोबत चेहऱ्यावर सुरकुत्या येणं एक सामान्य समस्या आहे पण जेव्हा तरुणपणात ही समस्या उद्भवू लागते तेव्हा ते चिंतेचे कारण बनते. अनेकदा रोजच्या जीवनातील काही चुकीच्या सवयींमुळे आपल्या शरीरावर काही बदल घडून येतात. याचा परिणाम फक्त आपल्या आरोग्यावरच नाही तर आपल्या त्वचेवरही होत असतो. तरुणपणातच जर तुम्हाला तुमच्या चेहऱ्यावर वृद्धत्वाची चिन्हे दिसून येत असतील तर यावर वेळीच योग्य ते उपचार होणे गरजेचे आहे. सुरकुत्या आपले वृद्धत्व दाखवत असतात, अशात वयाहून अधिक वृद्ध दिसणं आपल्यासाठी लाजीरवाणे ठरु शकते. अनेकजण चेहऱ्याच्या समस्या दूर करण्यासाठी डाॅक्टरांची किंवा बाजारातील प्रोडक्टसची मदत घेतात. पण हे दोन्हीही पर्याय आपल्यासाठी फार खर्चिक ठरु शकतात. शिवाय बहुतेक बाजारातील प्रोडक्टसमध्ये असे काही केमिकलयुक्त रसायने मिसळलेले असतात जे आपल्या त्वचेला आणखी खराब करु शकतात. चेहऱ्यासाठी सर्वात उत्तम नैसर्गिक, घरगुती उपाय ठरु शकतो, जो चेहऱ्याला कोणतीही हानी पोहचवणार नाही.

हृदयाच्या कार्यात अडथळे निर्माण झाल्यानंतर शरीरात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, कोणत्याही क्षणी होईल मृत्यू

लहान वयातच वृद्धत्वाची लक्षणे दिसून येण्याची कारणे?

  • चुकीची जीवनशैली
  • सूर्याचे हानिकारक किरण
  • प्रदूषण
  • अनुवांशिक दोष
  • काही आजार
चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कशा दूर करायच्या?

आपण सर्वजण आपल्या चेहऱ्यावरील वृद्धत्वाच्या खुणा, जसे की सुरकुत्या आणि डाग, दूर करण्यासाठी अँटी-एजिंग उत्पादने आणि पार्लर उपचारांचा वापर करतो. तथापि, या उपचारांमुळे फारसा फरक पडताना दिसत नाही. जर तुम्हीही या परिस्थितीचा सामना करत असाल तर आम्ही सांगत असलेला हा उपाय तुमच्या फार कामी येणार आहे. @dk_singh_797 या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर चेहऱ्यावरील सुरकुत्या दूर करण्यासाठी एक घरगुती उपाय शेअर करण्यात आला आहे. मुख्य म्हणजे हा उपाय घरगुती आणि नैसर्गिक असल्याने याचा चेहऱ्यावर वाईट परिणाम होणार नाही, शिवाय तुमचे पैसेही खर्च होणार नाहीत.

साहित्य

  • बटाटा
  • कोरफड जेल
  • व्हिटॅमिन ई कॅप्सूल
  • हळद
सकाळी उठल्यानंतर चमचाभर पिठाचा वापर करून त्वचा करा स्वच्छ, चेहऱ्यावर येईल सेलिब्रिटींप्रमाणे ग्लो

वापरण्याची पद्धत

  • यासाठी प्रथम एक लहान बटाटा घेऊन त्याला व्यवस्थित सोलून घ्या.
  • आता बटाट्याचे बारीक तुकडे करुन त्याचा मिक्सरमध्ये रस तयार करा.
  • तयार बटाट्याचा रस गाळून एका वाटीत काढा.
  • काहीवेळाने वाटीच्या तळाशी एक स्टार्च जमा होईल, हा स्टार्च वेगळा करा आणि त्यात कोरफड जेल, व्हिटॅमिन ई कॅप्सूल आणि हळद मिसळा.
  • सर्व घटक एकत्र झाले की तयार मिश्रण चेहऱ्यावर लावा.
  • तुम्ही रात्री झोपण्यापूर्वी हे मिश्रण चेहऱ्यावर लावू शकता.
  • सकाळी उठून चेहरा पाण्याने स्वच्छ धुवा.
  • सलग आठवडाभर हा उपाय केल्याने तुम्हाला चेहऱ्यावर सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.
  • यामुळे चेहऱ्याला नैसर्गिक चमक देखील मिळते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Jan 17, 2026

