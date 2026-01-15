Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Do Not Ignore Increased Pain In The Lower Right Side Of Your Abdomen As It Could Indicate The Risk Of These Serious Diseases

पोटाच्या उजव्या कोपऱ्यात वाढलेल्या वेदनांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, उद्भवू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका

वारंवार पोटाच्या कोणत्याही एका कुशीत वेदना होत असतील तर दुर्लक्ष न करता डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करणे आवश्यक आहे. पोटात अपचन, बद्धकोष्ठता किंवा पोटाच्या गंभीर समस्या उद्भवल्यानंतर खूप जास्त वेदना होतात.

Updated On: Jan 15, 2026 | 05:30 AM
पोटाच्या उजव्या कोपऱ्यात वाढलेल्या वेदनांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, उद्भवू शकतो 'या' गंभीर आजारांचा धोका

पोटाच्या उजव्या कोपऱ्यात वाढलेल्या वेदनांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, उद्भवू शकतो 'या' गंभीर आजारांचा धोका

Follow Us:
Follow Us:

कोणत्या कारणांमुळे पोटात वेदना होतात?
पोटात उजव्या बाजूला वेदना होण्याची कारणे?
पोटाच्या डाव्या बाजूला वेदना होण्याची कारणे?

लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांच्या कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे पोटात दुखते. खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये होणारा बदल, पोषक घटकांचा अभाव, दूषित पाण्याचे सेवन, अपचन इत्यादी समस्या उद्भवल्यास पोटात वेदना वाढतात. या वेदना काहीवेळा अतिशय तीव्र होतात, ज्या सहन होत नाही. मासिक पाळीच्या चक्रात होणाऱ्या बदलांमुळे किंवा पाळीच्या दिवसांमध्ये अतिरक्तस्त्राव झाल्यानंतर पोटात क्रॅम्प येतात. पण काहीवेळा पोटाच्या ठराविक एका कोपऱ्यात वेदना होत असतील तर दुर्लक्ष न करता डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषध उपचार करणे आवश्यक आहे. कारण अतिशय सामान्य वाटणाऱ्या समस्या कालांतराने वाढू लागतात आणि संपूर्ण शरीराला हानी पोहचवतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला पोटाच्या डाव्या आणि उजव्या कोपऱ्यात कोणत्या कारणांमुळे वेदना होतात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत.(फोटो सौजन्य – istock)

शरीरातील ऊर्जा जास्त वेळ टिकवून ठेवण्यासाठी नियमित करा ‘या’ हाय प्रोटीन बियांचे सेवन, सुधारेल हाडांचे आरोग्य

पोटात वेदना होणे किंवा शरीरात दिसून येणारी लहान मोठी लक्षणे गंभीर आजारांचे कारण ठरू शकतात. अपेंडिक्सचा त्रास वाढल्यानंतर पोटाच्या उजव्या बाजूला वेदना होतात. चालताना, खोकताना किंवा उठबस करताना वारंवार पोटात वेदना होत असतील तर वेळीच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषध उपचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा शारीरिक स्थिती आणखीनच बिघडण्याची शक्यता असते. केवळ गॅस, बद्धकोष्ठतेमुळे नाहीतर आरोग्यासंबंधित गंभीर समस्यांमुळे पोटात वेदना होतात.

पोटाच्या डाव्या बाजूला बद्धकोष्ठता, अपचन आणि गॅस इत्यादी अनेक कारणामुळे वेदना होतात. मोठ्या आतड्यांमध्ये साचून राहिलेली घाण, बद्धकोष्ठता, गॅस, आतड्याला आलेली सूज इत्यादी अनेक कारणांमुळे खूप जास्त वेदना होतात. याशिवाय महिलांमध्ये अंडाशयाशी संबंधित समस्या, पाळीच्या वेदना किंवा सिस्ट झाल्यामुळे पोटात खूप जास्त वेदना होतात.

यकृत आणि लिव्हरच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर पोटाच्या उजव्या बाजूला वेदना होतात. यकृत आणि पित्ताशय एकमेकांशी जोडलेले असते. पित्ताशयात खडे, फॅटी लिव्हर किंवा लिव्हर सोरायसिस सारख्या गंभीर समस्या उद्भवू लागल्यानंतर दुर्लक्ष न करता डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य ते औषध उपचार करणे आवश्यक आहे. उलटी, मळमळ किंवा ताप इत्यादी समस्या लिव्हर खराब झाल्यानंतर वाढतात.

Constipation Test: 2 दिवसातून एकदा पोट साफ होणे योग्य? बद्धकोष्ठता आहे की नाही कसे समजून घ्याल

किडनी स्टोन झाल्यानंतर संपूर्ण शरीराला हानी पोहचते. किडनी स्टोनमुळे कंबर दुखणे, लघवी करताना जळजळ किंवा लघवीचा रंग बदलणे इत्यादी अनेक लक्षणे दिसू लागतात. महिलांमध्ये प्रामुख्याने गर्भाशयसंबंधित समस्या प्रामुख्याने उद्भवतात. पुरुषांच्या शरीरातील अंतर्गत अवयवांना सूज आल्यानंतर पोटाच्या एका बाजूला सूज येते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पोटदुखीची सामान्य कारणे?

    Ans: अयोग्य आहार किंवा जास्त खाल्ल्याने पोट फुगते आणि दुखते.

  • Que: पोट दुखीवर घरगुती उपाय?

    Ans: आल्याचा चहा प्या किंवा आल्याचे छोटे तुकडे खा.

  • Que: डॉक्टरांना कधी भेटावे:

    Ans: उलट्या, ताप किंवा जुलाब (डायरिया) होत असल्यास.

Web Title: Do not ignore increased pain in the lower right side of your abdomen as it could indicate the risk of these serious diseases

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात
1

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

आवडीने प्यायले जाणारे Cold Drink शरीरासाठी ठरतात अतिशय घातक, शरीरात लठ्ठपणा वाढण्यासोबतच आतड्यांचे होईल नुकसान
2

आवडीने प्यायले जाणारे Cold Drink शरीरासाठी ठरतात अतिशय घातक, शरीरात लठ्ठपणा वाढण्यासोबतच आतड्यांचे होईल नुकसान

गर्भावस्थेत पॅरासिटामॉलचा वापर सुरक्षित! अभ्यासातून करण्यात आला खुलासा, बाळाच्या आरोग्याला होणार नाही नुकसान
3

गर्भावस्थेत पॅरासिटामॉलचा वापर सुरक्षित! अभ्यासातून करण्यात आला खुलासा, बाळाच्या आरोग्याला होणार नाही नुकसान

गुडघेदुखीवर करा आधुनिक पद्धतीने उपचार! वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी प्रभावी ठरते पीआरपीटी थेरपी
4

गुडघेदुखीवर करा आधुनिक पद्धतीने उपचार! वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी प्रभावी ठरते पीआरपीटी थेरपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

Jan 20, 2026 | 06:45 AM
1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

Jan 20, 2026 | 06:15 AM
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 20, 2026 | 05:16 AM
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM