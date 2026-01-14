Constipation Test: 2 दिवसातून एकदा पोट साफ होणे योग्य? बद्धकोष्ठता आहे की नाही कसे समजून घ्याल

पोषणतज्ज्ञ मालविका सिद्धार्थ, गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्टचा हवाला देत, स्पष्ट करतात की सामान्य आतड्यांच्या हालचाली दिवसातून तीन वेळा ते आठवड्यातून तीन वेळा असतात. सातत्य, आराम आणि दिनचर्या संख्येपेक्षा जास्त महत्त्वाच्या आहेत. जर तुम्ही चांगल्या स्थितीत असाल, ताण घेऊ नका, वेदनादायक नसाल, मऊ आणि गुळगुळीत मल असेल, मल हलके वाटत असेल आणि तुमच्या आतड्याची पद्धत सुसंगत राहिली तर तुमचे आतडे निरोगी असण्याची शक्यता आहे.
5 दिवसात बद्धकोष्ठता होईल नष्ट, 6 फळं आतड्यांतून काढतील सडलेला शौच; डॉक्टरांनी सांगितली खाण्याची पद्धत
काळजी कधी करावी?
तज्ज्ञांच्या मते, जर तुम्ही आठवड्यातून तीन वेळापेक्षा कमी मल जात असाल किंवा जास्त ताण येत असेल तर ते बद्धकोष्ठता असू शकते. काही दिवसांपेक्षा जास्त काळ टिकणारा अतिसार, मलच्या नमुन्यांमध्ये अचानक, अस्पष्ट बदल, श्लेष्माने भरलेला काळे मल, पोटदुखी, फुगणे, वजन कमी होणे इत्यादी धोक्याची लक्षणे असू शकतात आणि तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
संभाव्य कारणे काय आहेत?
आतडे स्वच्छ करणे हा एक दैनंदिन दिनचर्या आहे. तथापि, प्रमाणित पोषणतज्ज्ञ म्हणतात की दररोज सकाळी ते करणे आवश्यक नाही. दिवसाच्या शेवटी तुमचे आतडे स्वच्छ करणे देखील सामान्य आहे. जोपर्यंत तुमच्या आतड्यांच्या हालचाली नियमितपणे साफ होत आहेत, तोपर्यंत तुमचे डिटॉक्स मार्ग योग्यरित्या कार्य करत असल्याचे लक्षण आहे. पोषणतज्ज्ञ सुचवतात की तुमच्या पचन आरोग्याचे मूल्यांकन तुमच्या मलची तुलना ब्रिस्टल स्टूल चार्टशी करून करता येते.
Constipation: बद्धकोष्ठता आहे की नाही कसे ओळखाल? डॉक्टरांनी सांगितलेली लक्षणे ओळखाच
बद्धकोष्ठता प्रकार
पोषणतज्ज्ञ सुचवतात की जर तुमचा मल नमुना ब्रिस्टल स्टूल चार्टवर टाइप १ किंवा टाइप २ मध्ये येत असेल, तर तुम्ही बद्धकोष्ठता झोनमध्ये आहात. हे कठीण किंवा कोरडे असू शकते, जे कमी फायबर, डिहायड्रेशन आणि मंद आतड्यांच्या हालचालींमुळे होऊ शकते.
चांगल्या आतड्याच्या आरोग्याचे लक्षण काय आहे. जर तुमचा मल नमुना ब्रिस्टल स्टूल चार्टवर टाइप 3 किंवा टाइप 4 मध्ये येत असेल तर ते सर्वोत्तम आहे. या प्रकारचा मल गुळगुळीत असतो, जो संतुलित फायबर, हायड्रेशन आणि निरोगी पचन दर्शवितो.
अतिसार झोन टाईप
जर तुम्ही ब्रिस्टल स्टूल चार्टवर टाइप 5 किंवा टाइप 7 मध्ये येत असाल तर तुम्ही डायरिया झोनमध्ये आहात. या प्रकारचा मल सैल आणि पाणचट असू शकतो. जो ताण, संसर्ग, अन्न असहिष्णुता आणि पोषक तत्वांचे कमी शोषण यामुळे होऊ शकतो.