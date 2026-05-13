Snacks Dish : बेकरीसारखी टेस्टी आणि मजेदार ‘पफ पेस्ट्री’ आता बनवा घरीच, नोट करा सोपी रेसिपी

Puff Pastry Recipe: बाहेरील खुसखुशीत लेअर्स आणि आतमध्ये मसालेदार स्टाफिंगने भरलेली पफ पेस्ट्री लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांच्याच आवडीची आहे. चला याची घरगुती रेसिपी जाणून घेऊया.

  • बेकरीमध्ये मिळणारी पफ पेस्ट्री तर सर्वांच्या आवडीची आहे.
  • तुम्हाला माहिती आहे का ही डिश घरी देखील बनवता येते.
  • घरी तयार केलेली पफ पेस्ट्री चवीला मजेदार आणि फ्रेश ठरते.
बेकरीमध्ये मिळणारा गरमागरम व्हेज पफ हा अनेकांचा आवडता स्नॅक असतो. बाहेरून खुसखुशीत आणि आतून मसालेदार भाजीने भरलेला हा पदार्थ चहासोबत खायला अप्रतिम लागतो. संध्याकाळच्या हलक्या भुकेसाठी, मुलांच्या डब्यासाठी किंवा पाहुण्यांसाठी पटकन तयार होणारा हा एक उत्तम पर्याय मानला जातो. बाजारात मिळणाऱ्या पफमध्ये अनेकदा जास्त तेल किंवा प्रिझर्वेटिव्ह असतात, त्यामुळे घरी बनवलेला पफ अधिक ताजा आणि चविष्ट लागतो.

व्हेज पफची खासियत म्हणजे त्यातील कुरकुरीत पेस्ट्री लेयर्स आणि मसालेदार स्टफिंग. बटाटा, मटार, गाजर आणि सुगंधी मसाल्यांचा वापर करून तयार केलेले मिश्रण पफला उत्तम चव देते. तयार पफ पेस्ट्री शीट्स वापरल्यामुळे ही रेसिपी अधिक सोपी होते आणि कमी वेळात बेकरीसारखा स्वाद मिळतो. घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी किंवा पार्टी स्नानासाठी तुम्ही हा पदार्थ घरी तयार करू शकता. चला घरी पफ पेस्ट्री बनवण्याची रेसिपी नोट करून घेऊयात.

साहित्य

स्टफिंगसाठी

  • २ उकडलेले बटाटे
  • १/२ कप उकडलेले मटार
  • १ बारीक चिरलेला कांदा
  • १ लहान गाजर बारीक चिरलेले
  • १ हिरवी मिरची
  • १/२ टीस्पून आले-लसूण पेस्ट
  • १/२ टीस्पून हळद
  • १ टीस्पून लाल तिखट
  • १/२ टीस्पून गरम मसाला
  • चवीनुसार मीठ
  • २ टेबलस्पून तेल
  • कोथिंबीर
पफसाठी
  • रेडीमेड पफ पेस्ट्री शीट्स
  • ब्रशिंगसाठी थोडे दूध किंवा बटर
कृती

  • कढईत तेल गरम करून कांदा परता. त्यात आले-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची घाला.
  • गाजर, मटार आणि बटाटे घालून सर्व साहित्य नीट मिसळा.
  • त्यात हळद, तिखट, गरम मसाला आणि मीठ घालून मिश्रण काही मिनिटे शिजवा. शेवटी कोथिंबीर घाला.
  • पफ पेस्ट्री शीट्स थोड्या मऊ झाल्यावर चौकोनी तुकडे करा.
  • प्रत्येक तुकड्यावर तयार स्टफिंग ठेवून कडा बंद करा.
  • वरून दूध किंवा बटर लावून पफ बेकिंग ट्रेमध्ये ठेवा.
  • प्रीहीट केलेल्या ओव्हनमध्ये १८० अंश सेल्सिअस तापमानावर
  • २० ते २५ मिनिटे बेक करा. पफ सोनेरी रंगाचे झाल्यावर गरमागरम सर्व्ह करा.
 

Published On: May 13, 2026 | 09:25 AM

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

