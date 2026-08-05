मिडलाइफ महिलांच्या आरोग्यावर भर! लिसा रे च्या क्लिनिकमध्ये अनुभवी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश, आरोग्यसेवेला मिळेल चालना

मुंबई: अभिनेत्री, वेलनेस ॲडव्होकेट आणि मिडलाइफ आरोग्य क्षेत्रातील अग्रगण्य आवाज असलेल्या लिसा रे यांनी आपल्या तज्ज्ञ वैद्यकीय पॅनेलचा विस्तार करत मुंबईतील वरिष्ठ प्रसूती व स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. भूमिका जैन आणि युनायटेड किंगडमस्थित आयुर्वेदतज्ज्ञ डॉ. दीपा आपटे यांची त्यांच्या विज्ञानाधारित महिला मिडलाइफ क्लिनिकमध्ये नियुक्ती केली आहे. हे सहकार्य क्लिनिकल स्त्रीरोगशास्त्र, पुराव्यांवर आधारित आधुनिक वैद्यकशास्त्र आणि कालसिद्ध आयुर्वेदिक वेलनेस यांचा समन्वय साधते. याचा उद्देश पेरिमेनोपॉज, मेनोपॉज आणि मिडलाइफ आरोग्याशी संबंधित समस्यांना सामोरे जाणाऱ्या महिलांसाठी आरोग्यसेवा, जनजागृती आणि उपचारांमधील महत्त्वाच्या उणिवा भरून काढणे हा आहे.(फोटो सौजन्य – istock)
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डॉ. भूमिका जैन आणि डॉ. दीपा आपटे यांची नियुक्ती या क्लिनिकच्या त्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे, ज्या अंतर्गत महिलांना सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामध्ये आधुनिक स्त्रीरोग चिकित्सा, पुराव्यांवर आधारित पाश्चात्त्य वैद्यकशास्त्र आणि पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचारपद्धती यांचा संतुलित समावेश असेल, ज्यामुळे पेरिमेनोपॉज, मेनोपॉज आणि मिडलाइफदरम्यान होणाऱ्या शारीरिक व हार्मोनल बदलांचे प्रभावी व्यवस्थापन करता येईल.
भारतात सध्या १० कोटींहून अधिक महिला मेनोपॉजच्या टप्प्यातून जात आहेत किंवा तो टप्पा पार करून पुढे गेल्या आहेत. तरीही मिडलाइफ आरोग्य हा आजही मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्षित विषय आहे. ही पुढाकार विखुरलेल्या आणि सर्वसाधारण सल्ल्याऐवजी स्पष्ट, वैज्ञानिक पुराव्यांवर आधारित तसेच प्रत्येक महिलेच्या शारीरिक आणि चयापचय (मेटाबॉलिक) गरजांनुसार वैयक्तिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यावर केंद्रित आहे. मुंबईत कार्यरत असलेल्या डॉ. भूमिका जैन यांनी एमजीएम मेडिकल कॉलेजमधून प्रसूती व स्त्रीरोगशास्त्र विषयात एम.एस. तसेच टेरना मेडिकल कॉलेजमधून एमबीबीएस पदवी प्राप्त केली आहे. प्रजनन आरोग्य, हार्मोनल बदल आणि क्लिनिकल स्त्रीरोग चिकित्सा या क्षेत्रांत त्यांना विशेष प्राविण्य आहे.
युनायटेड किंगडममध्ये कार्यरत असलेल्या डॉ. दीपा आपटे या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ख्यातनाम वैद्यकीय डॉक्टर, आयुर्वेदतज्ज्ञ, योगशिक्षिका, शिक्षणतज्ज्ञ तसेच लंडनस्थित आयुर्वेद पुरा अकादमीच्या संस्थापक आहेत. आधुनिक वैद्यकीय निदान, आयुर्वेदाची तत्त्वे आणि योगचिकित्सा यांचा समन्वय साधून महिलांमध्ये दीर्घकालीन हार्मोनल संतुलन आणि सर्वांगीण आरोग्य वृद्धिंगत करणे हे त्यांच्या कार्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. लिसा रे म्हणाल्या,”मिडलाइफमधील महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित मौनाला भेदणे आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध तसेच खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. आधुनिक स्त्रीरोगशास्त्रातील डॉ. भूमिका जैन यांचे सखोल ज्ञान आणि एकात्मिक आयुर्वेदातील डॉ. दीपा आपटे यांचा आंतरराष्ट्रीय अनुभव महिलांना त्यांचे आरोग्य, ऊर्जा आणि आत्मविश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी संतुलित आणि बहुआयामी मार्गदर्शन देईल.”
डॉ. भूमिका जैन म्हणाल्या, “मिडलाइफदरम्यान होणारे हार्मोनल बदल अनेकदा महिला शांतपणे सहन करतात किंवा त्याकडे सामान्य सल्ला देऊन दुर्लक्ष केले जाते. लिसा रे यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाल्यामुळे महिलांना व्यवस्थित, वैज्ञानिक आणि पुराव्यांवर आधारित वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी आम्हाला एक समर्पित व्यासपीठ मिळाले आहे, जे त्यांच्या दीर्घकालीन आरोग्य आणि कल्याणाला प्राधान्य देते.”
डॉ. दीपा आपटे म्हणाल्या, “मिडलाइफ आरोग्यसेवा तेव्हाच प्रभावी ठरू शकते, जेव्हा ती व्यक्तीकडे सर्वांगीण दृष्टीकोनातून पाहते. आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या समजुतीसोबत आयुर्वेदिक तत्त्वांचा समावेश केल्यामुळे आम्ही टिकाऊ आणि वैयक्तिक गरजांनुसार आरोग्य प्रोटोकॉल तयार करू शकतो, जे भारतातील तसेच जगभरातील महिलांना जीवनातील प्रत्येक संक्रमणाच्या टप्प्यात निरोगी आणि आत्मविश्वासाने पुढे जाण्यास मदत करतील.”
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लिसा रे आणि इंटरनल मेडिसिन, एंडोक्रिनोलॉजी, डर्मेटोलॉजी तसेच न्यूट्रिशन या क्षेत्रांतील विविध वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सहकार्याने डॉ. भूमिका जैन आणि डॉ. दीपा आपटे महिलांसाठी सर्वसमावेशक मिडलाइफ आरोग्य उपाय विकसित करणार आहेत. या सेवांमध्ये तज्ज्ञ वैद्यकीय सल्लामसलत, हार्मोन मूल्यांकन, सर्वांगीण जीवनशैली धोरणे आणि लक्षित न्यूट्रास्युटिकल काळजीचा समावेश असेल, ज्यामुळे महिलांना मिडलाइफच्या प्रत्येक टप्प्यात सातत्यपूर्ण, सन्मानपूर्वक आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळू शकेल.
Ans: मिडलाइफ क्लिनिक हे 40 वर्षांनंतरच्या महिलांच्या शारीरिक, मानसिक आणि हार्मोनल आरोग्याशी संबंधित समस्यांवर तज्ज्ञ मार्गदर्शन आणि उपचार देणारे विशेष आरोग्य केंद्र असते.
Ans: मेनोपॉज, हार्मोनल बदल, हाडांची झीज, वजन वाढणे, झोपेच्या समस्या, मूड स्विंग्स, हृदयविकाराचा धोका आणि मानसिक तणाव यांसारख्या समस्या सामान्यपणे आढळतात.
Ans: अनुभवी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनामुळे महिलांना वैज्ञानिक आधारावर योग्य निदान, वैयक्तिक उपचार योजना आणि दीर्घकालीन आरोग्य व्यवस्थापनाची सुविधा मिळू शकते.