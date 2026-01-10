Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Forget Applying Creams And Serums Forever These Ingredients Are Best For A Natural Glow On Your Face

क्रीम-सीरम लावणे कायमचे जाल विसरून! चेहऱ्यावरील ‘नॅचरल ग्लो’साठी ‘हे’ पदार्थ आहेत सर्वोत्तम, त्वचा होईल सुंदर

चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या आणि त्वचेसंबंधित समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी नियमित या पदार्थांचे सेवन करावे. या पदार्थांच्या सेवनामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात.

Updated On: Jan 10, 2026 | 09:49 AM
क्रीम-सीरम लावणे कायमचे जाल विसरून! चेहऱ्यावरील 'नॅचरल ग्लो'साठी 'हे' पदार्थ आहेत सर्वोत्तम

क्रीम-सीरम लावणे कायमचे जाल विसरून! चेहऱ्यावरील 'नॅचरल ग्लो'साठी 'हे' पदार्थ आहेत सर्वोत्तम

Follow Us:
Follow Us:

तरुण वयात त्वचा कायमच सुंदर आणि चमकदार दिसण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी स्किन ट्रीटमेंट तर कधी बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या सीरम आणि लोशनचा वापर त्वचेसाठी केला जातो. पण तरीसुद्धा चेहऱ्यावर कायमच पिंपल्स, पिगमेंटेशन आणि त्वचेसंबंधित बऱ्याच समस्या उद्भवू लागतात. चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स आणि ऍक्ने त्वचा पूर्णपणे खराब करून टाकतात. त्यामुळे चेहऱ्याची खूप जास्त काळजी घेणे आवश्यक आहे. रोजच्या आहारात खाल्लेल्या पदार्थांचा थेट परिणाम चेहऱ्यावर दिसून येतो. त्यामुळे रोजच्या आहारात सहज पचन होणाऱ्या आणि चेहऱ्यावर ग्लो आणणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो मिळवण्यासाठी आहारात कोणते पदार्थ खावेत, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. हे पदार्थ शरीरासाठी अतिशय गुणकारी आणि प्रभावी ठरतात.(फोटो सौजन्य – istock)

ताण कमी करून मनाला शांत ठेवायचंय? मेंटल रिसेट ‘करण्याचे ‘हे’ आहेत सोपे मार्ग

संत्री:

थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात मोठ्या प्रमाणावर संत्री उपलब्ध असतात. संत्री खाल्ल्यामुळे त्वचेवर नैसर्गिक ग्लो येतो. याशिवाय त्वचा खूप जास्त चमकदार दिसते. संत्र्यामध्ये विटामिन सी भरपूर प्रमाणात असते. त्यामुळे दिवसातून एक संत्री नियमित खाल्ल्यास अनेक साकारात्मक परिणाम चेहऱ्यावर लगेच दिसून येतील. याशिवाय संत्र्यामध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स, कोलेजनच्या निर्मितीमध्ये मदत करतात. सूर्याच्या अतिनील किरणांपासून त्वचेचा बचाव करण्यासाठी नियमित एक संत्र खावं.

अक्रोड:

मेंदूचे कार्य कायमच सुरळीत चालू राहण्यासाठी अक्रोड खाण्याचा सल्ला दिला जातो. नियमित दोन ते तीन अक्रोड खाल्ल्यास शरीरासोबतच त्वचेला भरमसाट फायदे होतील. यामध्ये ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड आणि विटामिन -ई भरपूर प्रमाणात आढळून येते. त्वचेसाठी अक्रोड अतिशय लाभदायक आहे. त्यामुळे रोजच्या नाश्त्यात नियमित २ किंवा ३ अक्रोडाचा समावेश करावा.

चिया सीड्स:

सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी चिया सीड्सचे पाणी प्यायल्यास आतड्यांमधील घाण बाहेर पडून जाण्यासोबतच पचनक्रिया कायमच सुरळीत राहील. वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी नियमित एक ग्लास पाण्यात चिया सीड्स भिजवून पाण्याचे सेवन करावे. लहान लहान बिया त्वचा कायमच हायड्रेट आणि ग्लोइंग ठेवण्यास मदत करतात. यामध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेवरील सुरकुत्या आणि सूज करून त्वचा सुंदर करतात.

तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेले ब्रेकआऊट्स- ऍक्ने घालवण्यासाठी करून पहा ‘हे’ सोपे घरगुती उपाय, त्वचेवर येईल ग्लो

टोमॅटो:

रोजच्या जेवणात टोमॅटोचा वापर केला जातो. आंबट चवीचा टोमॅटो जेवणाची चव वाढवतो आणि चेहऱ्यावर ग्लो आण्यास मदत करतो. टोमॅटो त्वचेसाठी ‘नॅचरल सनस्क्रीन’ आहे. त्यामुळे नियमित एक किंवा अर्धा टोमॅटो खावा. चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या कमी करण्यासाठी नियमित टोमॅटो खावा. यामुळे चेहऱ्यावर जमा झालेली डेड स्किन नष्ट होईल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Forget applying creams and serums forever these ingredients are best for a natural glow on your face

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 09:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फक्त 5 रुपये खर्च करा आणि 7 दिवसांतच चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या दूर करा, तरुण त्वचेसाठी प्रभावी घरगुती उपाय
1

फक्त 5 रुपये खर्च करा आणि 7 दिवसांतच चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या दूर करा, तरुण त्वचेसाठी प्रभावी घरगुती उपाय

सकाळी उठल्यानंतर चमचाभर पिठाचा वापर करून त्वचा करा स्वच्छ, चेहऱ्यावर येईल सेलिब्रिटींप्रमाणे ग्लो
2

सकाळी उठल्यानंतर चमचाभर पिठाचा वापर करून त्वचा करा स्वच्छ, चेहऱ्यावर येईल सेलिब्रिटींप्रमाणे ग्लो

चेहऱ्यावर येईल काचेसारखी चमक! ५ रुपयांच्या ‘या’ पदार्थांनी करा चेहऱ्यावर काळे डाग होतील दूर, त्वचा दिसेल सुंदर
3

चेहऱ्यावर येईल काचेसारखी चमक! ५ रुपयांच्या ‘या’ पदार्थांनी करा चेहऱ्यावर काळे डाग होतील दूर, त्वचा दिसेल सुंदर

पाणी आणि साबणाने बादलीवरील हट्टी डाग निघत नाहीयेत? मग या ट्रिकचा वापर करा; काही मिनिटांत मिळेल नव्यासारखी चमक
4

पाणी आणि साबणाने बादलीवरील हट्टी डाग निघत नाहीयेत? मग या ट्रिकचा वापर करा; काही मिनिटांत मिळेल नव्यासारखी चमक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अबब! काका बनले हत्तीचा सोफासेट, धावत आला अन् पाठीवरच जाऊन बसला… दृश्य पाहाल तर हसू आवरणार नाही; Video Viral

अबब! काका बनले हत्तीचा सोफासेट, धावत आला अन् पाठीवरच जाऊन बसला… दृश्य पाहाल तर हसू आवरणार नाही; Video Viral

Jan 18, 2026 | 02:49 PM
वडीलांनी मारहाण केली, अंगावर वळ उमटले त्याच अवस्थेत मालिकेचा प्रोमो केला शुट; ‘या’ मराठी अभिनेत्रीने सांगितला ‘तो’ किस्सा

वडीलांनी मारहाण केली, अंगावर वळ उमटले त्याच अवस्थेत मालिकेचा प्रोमो केला शुट; ‘या’ मराठी अभिनेत्रीने सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 18, 2026 | 02:49 PM
Raj Purohit Death: भाजपचे ज्येष्ठ नेते राज पुरोहित यांचे निधन; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी वाहिली श्रद्धांजली

Raj Purohit Death: भाजपचे ज्येष्ठ नेते राज पुरोहित यांचे निधन; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी वाहिली श्रद्धांजली

Jan 18, 2026 | 02:44 PM
‘शुभ श्रावणी’चा नवा प्रवास; शिक्षणमंत्र्यांनी फेटाळल्या सर्व अफवा, केली मोठी घोषणा

‘शुभ श्रावणी’चा नवा प्रवास; शिक्षणमंत्र्यांनी फेटाळल्या सर्व अफवा, केली मोठी घोषणा

Jan 18, 2026 | 02:41 PM
टॅरिफनंतर आता AI वॉर? ट्रम्पच्या खास व्यक्तीचा भारतावर हल्ला, ChatGPT बंद करण्याची केली मागणी

टॅरिफनंतर आता AI वॉर? ट्रम्पच्या खास व्यक्तीचा भारतावर हल्ला, ChatGPT बंद करण्याची केली मागणी

Jan 18, 2026 | 02:40 PM
मनोज तिवारी यांच्या राहत्या घरी चोरी; लाखोंची रक्कम लंपास, ‘या’ जवळच्या व्यक्तीवर पोलिसांची कारवाई

मनोज तिवारी यांच्या राहत्या घरी चोरी; लाखोंची रक्कम लंपास, ‘या’ जवळच्या व्यक्तीवर पोलिसांची कारवाई

Jan 18, 2026 | 02:38 PM
T20 World Cup मध्ये सहभागी होणाऱ्या 42 पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांच्या भारताच्या व्हिसाबद्दल एक मोठी अपडेट

T20 World Cup मध्ये सहभागी होणाऱ्या 42 पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांच्या भारताच्या व्हिसाबद्दल एक मोठी अपडेट

Jan 18, 2026 | 02:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM
नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

Jan 18, 2026 | 02:18 PM
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM