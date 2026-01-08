Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Try These Simple Home Remedies To Get Rid Of Breakouts And Acne That Appear On The Face During Youth

तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेले ब्रेकआऊट्स- ऍक्ने घालवण्यासाठी करून पहा ‘हे’ सोपे घरगुती उपाय, त्वचेवर येईल ग्लो

चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स आणि ऍक्ने घालवण्यासाठी कोणत्याही महागड्या ट्रीटमेंट करण्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत. यामुळे त्वचा आतून स्वच्छ होण्यास मदत होते. जाणून घ्या सविस्तर.

Updated On: Jan 08, 2026 | 10:06 AM
तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेले ब्रेकआऊट्स- ऍक्ने घालवण्यासाठी करून पहा 'हे' सोपे घरगुती उपाय

तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेले ब्रेकआऊट्स- ऍक्ने घालवण्यासाठी करून पहा 'हे' सोपे घरगुती उपाय

Follow Us:
Follow Us:

सुंदर दिसण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी स्किन केअर रुटीन तर कधी बाजारात उपलब्ध असलेले महागडे फेशिअल करून त्वचेची काळजी घेतली जाते. पण धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे त्वचेकडे लक्ष देण्यासाठी जास्तीचा वेळ मिळत नाही. कायमच चेहऱ्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्वचेवर मोठे पिंपल्स, ऍक्ने, मुरूम इत्यादी बऱ्याच समस्या उद्भवतात. त्वचेसंबंधित समस्या उद्भवू लागल्यानंतर महिला कायमच महागड्या स्किन ट्रीटमेंटकडे वळतात. पण वारंवार केलेल्या केमिकल ट्रीटमेंट त्वचेसाठी फारश्या चांगल्या नाहीत. यामुळे उतार वयात त्वचा आणखीनच खराब होऊन जाते. हल्ली तरुण वयातील मुलामुलींच्या त्वचेवर सुरकुत्या, ऍक्ने, ब्रेकआऊट दिसू लागतात. त्वचेचे सौंदर्य कमी झाल्यानंतर अनेक वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट करण्याऐवजी घरगुती उपाय करून त्वचेची काळजी घ्यावी. आज आम्ही तुम्हाला तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेले ब्रेकआऊट्स आणि ऍक्ने घालवण्यासाठी कोणते उपाय करावेत. याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. घरगुती उपाय कायमच त्वचेसाठी फायदेशीर ठरतात.(फोटो सौजन्य – istock)

सकाळी उठताच गटागट हिरव्या पानांच्या या ड्रिंकचे सेवन करा, त्वचेपासून कोड्यापर्यंत सर्व समस्या होतील दूर, डॉक्टरांचा स्वस्त उपाय

चेहऱ्यावरचे ॲक्ने, ब्रेकआऊट्स कमी करण्यासाठी घरगुती उपाय:

स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेले पदार्थ केवळ जेवणाची चव वाढवण्यासाठी नाहीतर शरीर आणि त्वचेसाठी सुद्धा फायदेशीर असतात. त्यातील अत्यंत प्रभावी उपाय म्हणजे दालचिनी. दालचिनीचा वापर केल्यामुळे पदार्थाची चव आणि सुगंध वाढतो. यामध्ये ॲण्टीबॅक्टेरियल, ॲण्टीफंगल घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. त्वचेसाठी दालचिनी फायदेशीर आहे. सहाणेवर थोडं मध आणि दूध घालून त्यावर दालचिनी उगाळून घ्या. तयार केलेला लेप चेहऱ्यावर लावून १० ते १५ मिनिटं तसाच ठेवा. हा उपाय आठवड्यातून दोनदा केल्यास चेहऱ्यावर आलेले डाग आणि पिंपल्स कमी होऊन जातील. पण दालचिनी प्रत्येकाला सूट होईल असे नाही. त्यामुळे दालचिनीचा वापर करताना पॅच टेस्ट करून पाहणे आवश्यक आहे.

पित्ताच्या समस्येने त्रस्त असलेल्या लोकांच्या चेहऱ्यावर कायमच पिंपल्स आणि बारीक बारीक मुरुमांचे फोड येतात. चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स लवकर कमी होत नाही. गुलाब आणि चंदन असलेल्या फेसवॉशने त्वचा स्वच्छ करावी. तसेच गुलाब पाण्याचा वापर टोनर म्हणून करावा. चेहरा स्वच्छ धुतल्यानंतर त्वचा हायड्रेट ठेवण्यासाठी कोरफड, टी ट्री ऑईल किंवा मध इत्यादींचा वापर करून बनवलेले हायड्रेटींग मॉईश्चरायझर लावावे.

बोटॉक्स ट्रीटमेंटची कधीच भासणार नाही गरज! आजीबाईच्या बटव्यातील ‘या’ पदार्थाचा वापर करून चेहऱ्यावर आणा चमकदार ग्लो

सुंदर दिसण्यासाठी त्वचेची बाहेरून ज्याप्रकारे काळजी घेतली जाते आतून घेणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. रोजच्या आहारात नियमित मनुके, पालेभाज्या आणि तुपाचे सेवन करावे. या पदार्थांच्या सेवनामुळे चेहऱ्यावर ग्लो येण्यास मदत होते. तसेच नियमित भरपूर पाणी पिऊन त्वचा हायड्रेट ठेवावी. पाण्यासोबतच विटामिन युक्त फळांच्या रसाचे सेवन करावे. आल्याचा रस आणि हळद एकत्र करून चेहऱ्यावर लावल्यास त्वचेवर आलेले मुरूम आणि पिंपल्स कमी होतील.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

Web Title: Try these simple home remedies to get rid of breakouts and acne that appear on the face during youth

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 10:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार
1

सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप
2

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप

आठवडाभरात केसांच्या समस्या होतील कायमच्या दूर! या पद्धतीने करा हेअर डिटॉक्स, कोंडा- केस गळतीवर प्रभावी उपाय
3

आठवडाभरात केसांच्या समस्या होतील कायमच्या दूर! या पद्धतीने करा हेअर डिटॉक्स, कोंडा- केस गळतीवर प्रभावी उपाय

सुगंधी कढीपत्याच्या पानांचे शरीरासोबतच त्वचा आणि केसांना होतील भरमसाट फायदे, ‘या’ पद्धतीने करा पानांचे सेवन
4

सुगंधी कढीपत्याच्या पानांचे शरीरासोबतच त्वचा आणि केसांना होतील भरमसाट फायदे, ‘या’ पद्धतीने करा पानांचे सेवन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM