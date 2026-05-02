Recipe : फ्रेश फळांच्या गोडव्याने भरपूर, घरी बनवा बेकरीसारखा टेस्टी ‘फ्रुट टार्ट’; डेझर्टसाठीचा उत्तम पर्याय

Fruit Tart Recipe : तुम्ही कधी फ्रुट टार्ट ही डिश खाल्ली आहे का? फ्रेश फळांनी बनवला जाणारा हा टार्ट चवीला फार स्वादिष्ट लागतो. पार्टी डेझर्टसाठी किंवा घरी आलेल्या पाहुण्यांना सर्व्ह करण्यासाठी ही एक उत्तम डिश आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 03:00 PM
Recipe : फ्रेश फळांच्या गोडव्याने भरपूर, घरी बनवा बेकरीसारखा टेस्टी 'फ्रुट टार्ट'; डेझर्टसाठीचा उत्तम पर्याय

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • फ्रुट टार्ट एक लोकप्रिय डेझर्टचा प्रकार आहे.
  • फ्रेश फळांपासून बनवला जाणारा हा टेस्टी टार्ट चवीला फार छान लागतो.
  • दिसायलाही हा टार्ट फार आकर्षित दिसतो.
फ्रूट टार्ट हा एक आकर्षक, रंगीबेरंगी आणि चविष्ट डेझर्ट आहे जो पाहताच खाण्याची इच्छा होते. बाहेरून कुरकुरीत टार्ट शेल, आतमध्ये मऊ आणि क्रीमी कस्टर्ड फिलिंग आणि त्यावर ताज्या फळांची सजावट या तिन्ही गोष्टींचा सुंदर संगम म्हणजे फ्रूट टार्ट. खास प्रसंगी, वाढदिवस, गेट-टुगेदर किंवा पाहुण्यांसाठी काही खास बनवायचे असेल तर फ्रूट टार्ट उत्तम पर्याय ठरतो. या रेसिपीत तुम्ही तुमच्या आवडीची फळे वापरू शकता, त्यामुळे प्रत्येकवेळी वेगळी चव आणि लुक तयार करता येतो. बाजारात मिळणाऱ्या टार्टपेक्षा घरच्या घरी बनवलेला टार्ट अधिक फ्रेश, हेल्दी आणि चविष्ट असतो. थोडीशी मेहनत लागली तरी शेवटी मिळणारी चव मात्र नक्कीच समाधान देणारी ठरते. चला फ्रुट टार्ट बनवण्यासाठीची टेस्टी रेसिपी जाणून घेऊया.

Summer Special Recipe : पोटाला मिळेल आराम, घरी बनवा काकडी-पुदिन्याचा रायता

साहित्य

टार्ट शेलसाठी

  • मैदा – 1 कप
  • बटर (थंड) – ½ कप
  • पिठीसाखर – ¼ कप
  • चिमूटभर मीठ
  • थंड पाणी – आवश्यकतेनुसार
कस्टर्ड फिलिंगसाठी
  • दूध – 2 कप
  • कस्टर्ड पावडर – 2 टेबलस्पून
  • साखर – 4 टेबलस्पून
  • व्हॅनिला इसेन्स – ½ टीस्पून
टॉपिंगसाठी
  • स्ट्रॉबेरी, कीवी, सफरचंद, द्राक्षे, आंबा (आपल्या आवडीप्रमाणे)
  • जेली किंवा जॅम (ग्लेझसाठी)
उन्हाळ्यातील चविष्ट पदार्थ! अस्सल कोकणी पद्धतीमध्ये बनवा ओल्या खोबऱ्याच्या दुधाचा खसवस, नोट करा रेसिपी

कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम एका भांड्यात मैदा, पिठीसाखर आणि मीठ एकत्र करा. त्यात थंड बटर घालून हाताने मिक्स करा.
  • मिश्रण ब्रेडक्रंबसारखे झाल्यावर थोडे थंड पाणी घालून पीठ मळा.
  • मळलेले पीठ प्लास्टिकमध्ये गुंडाळून 20-30 मिनिटे फ्रिजमध्ये ठेवा.
  • पीठ लाटून टार्ट मोल्डमध्ये सेट करा. काट्याने छोटे छिद्र करा आणि 180°C वर 15-20 मिनिटे बेक करा. थंड होऊ द्या.
  • दुधात कस्टर्ड पावडर आणि साखर मिसळून गॅसवर शिजवा. घट्ट झाल्यावर गॅस बंद करून व्हॅनिला इसेन्स घाला आणि थंड होऊ द्या.
  • थंड झालेल्या टार्ट शेलमध्ये तयार कस्टर्ड भरून समान पसरवा.
  • वरून कापलेली ताजी फळे कापून रचा.
  • थोडी जेली किंवा जॅम गरम करून फळांवर ब्रशने लावा, त्यामुळे टार्टला चमक येते.
  • बटर नेहमी थंड वापरा, त्यामुळे शेल कुरकुरीत होतो.
  • फळे सर्व्ह करण्याच्या आधीच लावा, म्हणजे ती फ्रेश दिसतील.
  • कस्टर्ड पूर्ण थंड झाल्यावरच टार्टमध्ये भरा.
  • अचानक घरी आलेल्या पाहुण्यांना काही आकर्षित आणि चविष्ट सर्व्ह करायचं असल्यास ही रेसिपी चांगला पर्याय ठरेल.

Published On: May 02, 2026 | 03:00 PM

