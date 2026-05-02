  Ghana Rejects Us Health Aid Deal Over Data Privacy Concerns

'अमेरिकेची दादागिरी चालणार नाही' ; 'या' छोट्या देशानं नाकारला कोट्यावधींच्या मदतीचा प्रस्ताव, प्रकरण काय?

African nations Rejects US Deal : अमेरिकेला मोठा दणका बसला आहे. आफ्रिकन देशांनी अमेरिकेचा आरोग्यविषयक करार फेटाळला असून एका छोट्या देशाना अटींवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 03:22 PM
Ghana Rejects US Health Aid Deal Over Data Privacy Concerns

'अमेरिकेची दादागिरी चालणार नाही' ; 'या' छोट्या देशानं नाकारला कोट्यावधींच्या मदतीचा प्रस्ताव, प्रकरण काय? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • अमेरिकेचा घाना दणका
  • कोट्यावधींच्या मदतीचा प्रस्ताव फेटाळला
  • काय आहे नेमकं प्रकरण?
Ghana Rejets US Health Deal : वॉशिंग्टन/अक्रा : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन चर्चेचा विषय ठरत असतात. सध्या इराण युद्धामुळे ते चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यांच्या अमेरिका (America) फर्स्ट धोरणामुळे अनेक देशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. एकीकडे ट्रम्प यांच्या कठोर धोरणांमुळे अनेक महसत्ता देशांचा गोंधळ उडाला असून दुसरीकडे एका छोट्या देशाने अमेरिकेला चांगलेच सुनावलं आहे. पश्चिम आफ्रिकन देश घानाने अमेरिकेचा कोट्यावध मदतीचा प्रस्ताव फेटाळला आहे.

काय आहे नेमका वाद ?

मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प सरकारने ३० हून अधिक आफ्रिकी देशांसोबत आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी एक प्रस्ताव सादर केला आहे. हा नवा प्रस्ताव घानाने नाकरला असून नागरिकांच्या आरोग्यविषयक माहितीविषयी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही असे स्पष्ट शब्दात सांगण्यत आले आहे.

पूर्वी हा करार USAID संस्थेमार्फत अत्यंत सुरक्षितपणे हाताळला जायचा. परंतु आता नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नव्या नियमांनुसार, आफ्रिकी देश घानाच्या नागरिकांच्या संवेदनशील टेडाचा अमेरिकेला थेट अॅक्सेस मिळणार आहे.

घानाचा अमेरिकेच्या प्रस्तावर आक्षेप

 घाना डेटा प्रोटेक्शन कमिशनचे अधिराकारी आर्नोल्ड कर्वापुओ यांनी करारात अनेक त्रुटी असल्याचे म्हटले आहे.

  • या करारांतर्गत नागरिकांच्या आरोग्यविषयी सामान्य माहितीच नव्हे, तर मेटा-डेटा, डॅशबोर्ड आणि रिपोर्टिंग टूल्सवर अमेरिके नियंत्रण येणार होते.
  • डेटा सुरक्षेविषयी कोणताही ठोस उपाय प्रस्तावात मांडण्यात आला नव्हता.
  • या करारामुळे घाना सरकारच्या स्वत:च्याच देशातील आरोग्य डेटावरील नियंत्रणही संपुष्टात आले असते.
  • या करारांनुसार, घानाला येत्या पाच वर्षाच १०९ दशलक्ष डॉलर्सची मदत पुरवली जाणार होती.
  • परंतु डिजिटल युगात डेटा हे सर्वात मोठे शस्त्र असल्याने घानाने देशाची सुरक्षा आणि गोपनीयतेला महत्त्व देत अमेरिकेचा प्रस्वाव फेटाळला.

या आफ्रिकन देशांनीही केला विरोध

केवळ घानाच नव्हे, तर झिम्बाब्बेनेही देशाची सुरक्षा आणि गोपीयनीयतेच्या कारणास्तव अमेरिकेचा प्रस्ताव अमान्य केला आहे. तसेच झांबियानेही करारातील अटींवर तीव्र आक्षेत घेतला आहे.

अमेरिकेची प्रतिक्रिया

दरम्यान अमेरिकेने या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना आम्ही द्विपक्षीय चर्चेचा तपशील सार्वजनिक करणार नसल्याचे म्हटले. यासाठी प्रस्तावावर पुन्हा एकदा विचारविनियम सुरु असल्याचे म्हटले. परंतु सध्या घानाच्या धाडसी निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डेटा सुरक्षेच्या मुद्दावर पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घानाने अमेरिकेसोबतचा आरोग्य करार का नाकारला?

    Ans: घानाने अमेरिकेसोबतच्या आरोग्य कराराला, नागरिकांच्या आरोग्यविषयक माहितीच्या गोपनीयतेच्या आणि देशाच्या सुरक्षेच्या कारणास्व नाकरले आहे.

  • Que: घानाने या कराराबाबत काय आक्षेप घेतला आहे?

    Ans: घानाने स्पष्ट केले आहे की, या करारामुळे सामान्य नाही तर मेटा-डेटा, डॅशबोर्ड आणि रिपोर्टिंग टूल्स यांचा समावेश होता. नवीन नियमानुसार, अेरिकेतील कोणत्याही १० संस्थांना या डेटाचे नियंत्रण मिळणार होते. यामुळे वैयक्तिक ओळख आणि माहिती उघड होण्याचा धोका निर्माण होत होता. यामुळे घाना सरकारचे स्वत:च्या देशातील डेटावरील नियंत्रणही संपुष्टात येऊ शकते.

Published On: May 02, 2026 | 02:59 PM

Chenab River : 2030 पर्यंत पाकिस्तान होणार कोरडा; वाचा चिनाब नदीवरून कसा आवळला भारताने पाकड्यांच्या गळा?
Trump China Visit : ट्रम्प यांच्या चीन भेटीपूर्वीच 'ड्रॅगन'चा अमेरिकेला सज्जड दम; तैवानसह 'या' मुद्द्यांवर चर्चेची दारे बंद
Nepal-India Border : भारतासमोर नमले बालेन सरकार? 30 दिवसांच्या मर्यादेचं सत्य आलं समोर; 'असा' असेल बॉर्डरवर नवा नियम
Attack on Iran : अमेरिका-इस्रायल नव्हे, 'या' देशाने केला इराणवर सर्जिकल स्ट्राईक; गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ 
Pune News : रुग्णालयाच्या टॉयलेटमध्ये आढळली बॉम्बसदृश वस्तू; हडपसर परिसरात एकच खळबळ

