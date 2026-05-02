Airline कंपनी बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर; आपले सर्व फ्लाइट्स केले रद्द, जाणून घ्या तुमच्या Booking-Refund चं काय होणार ?

Air India Ticket : एअर इंडियाचा मास्टर प्लॅन! नवीन सुविधेमुळे होणार प्रवास स्वस्त, ‘असं’ करा Ticket Book आणि वाचवा पैसे
‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या एका अहवालानुसार, ‘अमेरिकन स्पिरिट एअरलाईन्स’नेही आपल्या उड्डाणांना तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेतील कमी दरात विमानसेवा पुरवणाऱ्या ‘स्पिरिट एअरलाईन्स’ने इंधनाच्या वाढत्या किमतींच्या दबावामुळे आपली सर्व उड्डाणे तात्पुरती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे Operational costs लक्षणीयरीत्या वाढला आहे; परिणामी, सध्याच्या तिकीट दरांवर विमानसेवा सुरू ठेवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे राहिलेले नाही.
या निर्णयावर भाष्य करताना, ‘स्पिरिट एअरलाईन्स’चे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेव्ह डेव्हिस यांनी म्हटले की, “गेली ३० हून अधिक वर्षे, स्पिरिट एअरलाईन्सने प्रवास सुलभ करण्यात आणि लोकांना एकमेकांशी जोडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे; त्याच वेळी, संपूर्ण विमानन क्षेत्रात प्रवासाचे दर परवडणारे ठेवण्यातही आम्ही योगदान दिले आहे.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, मार्च २०२६ मध्ये bondholders सोबत झालेल्या एका बैठकीत त्यांनी कंपनीच्या पुनर्रचनेचा एक आराखडा तयार केला होता; तथापि, इंधनाच्या किमतींमध्ये अचानक झालेली प्रचंड वाढ यामुळे अखेर हा निर्णय घेणे अपरिहार्य ठरले.
दरम्यान, प्रवाशांच्या सोयीसाठी विमान कंपनीने अशी घोषणा केली आहे की, ज्या प्रवाशांनी थेट क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड वापरून तिकिटे बुक केली असतील, त्यांना refund आपोआप मिळेल. ज्यांनी आपली तिकिटे एखाद्या ट्रॅव्हल एजंटमार्फत आरक्षित केली होती, त्यांना परताव्याची मागणी करण्यासाठी संबंधित एजंटशी संपर्क साधावा लागेल. शिवाय, व्हाउचर्स, क्रेडिट्स किंवा लॉयल्टी पॉइंट्स वापरून केलेल्या आरक्षणांच्या बाबतीत परतावा किंवा नुकसानभरपाई देण्याबाबतचा निर्णय, दिवाळखोरी प्रक्रियेच्या पुढील टप्प्यावर घेतला जाईल.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, कालच इंधनाच्या दरात वाढ झाल्याचे वृत्त आल्यानंतर, एअर इंडियाने आपल्या १०० दैनंदिन विमानांच्या फेऱ्या रद्द केल्या आहेत. इंधनाच्या वाढत्या खर्चामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिणामी, प्रवाशांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी सूचना जारी केल्या जात आहेत.
