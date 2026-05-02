उन्हाळ्यातील चविष्ट पदार्थ! अस्सल कोकणी पद्धतीमध्ये बनवा ओल्या खोबऱ्याच्या दुधाचा खसवस, नोट करा रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला ओल्या खोबऱ्याच्या दुधाचा वापर करून खरवस बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला खरवस चवीला अतिशय सुंदर लागतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: May 02, 2026 | 10:50 AM
अस्सल कोकणी पद्धतीमध्ये बनवा नारळाच्या दुधाचा खसवस

जगभरात सगळीकडे कोकणी पदार्थ खूप जास्त फेमस आहे. उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर कोकणातील प्रत्येक गावी विविध पारंपरिक पदार्थ बनवले जातात.पारंपरिक पदार्थ खाल्ल्यानंतर मन सुद्धा तृप्त होते. घरात गाईचा जन्म झाल्यानंतर २१ दिवस गाईपासून मिळणाऱ्या दुधाचा वापर करून खरवस तयार केला जातो. खरवस हा पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतो. यापूर्वी तुम्ही गाईच्या किंवा मैहशीच्या दुधापासून बनवलेला खरवस खाल्ला असेल पण आज आम्ही नारळाच्या दुधाचा वापर करून अस्सल कोकणी पद्धतीमध्ये खरवस बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. मऊ आणि मलाईदार नारळाच्या दुधाचा खरवस तोंडात टाकताच सहज विरघळून जाईल. उन्हाळा दिवसांमध्ये सहज पचन होणारे हलके फुलके पदार्थ खावेत. याशिवाय थंड पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे शरीरात वाढलेली उष्णता कमी होण्यास मदत होईल. चला तर जाणून घेऊया कोकणी पद्धतीमध्ये नारळाच्या दुधाचा खरवस बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • नारळाचे दूध
  • कॉर्नफ्लोअर
  • साखर
  • वेलची पावडर
  • सुकलेल्या गुलाब पाकळ्या
  • सुका मेवा
कृती:

  • नारळाच्या दुधाचा खरवस बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, ओल्या खोबऱ्याचा किस काढून घ्या. त्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात ओल्या खोबऱ्याचा किस आणि थोडस पाणी घालून बारीक वाटून घ्या.
  • तयार केलेले मिश्रण कॉटनच्या कपड्यावर ओतून गाळून त्यातील दूध वेगळे काढा. दोन ते तीन वेळा मिक्सरमधून काढून खोबऱ्याचे दूध काढून घ्या.
  • कढईमध्ये खोबऱ्याचे दूध, कॉर्नफ्लोअर आणि साखर, वेलची पावडर एकत्र करून चमच्याने सतत मिक्स करा. त्यानंतर गॅसवर कढई ठेवून चमच्याने सतत मिक्स करत राहा.
  • यामुळे तयार केलेल्या मिश्रणात अजिबात गुठळ्या होणार नाहीत. मंद आचेवर सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर त्याचे घट्टसर मिश्रण तयार होईल.
  • केकच्या भांड्याला तूप लावून तयार केलेले मिश्रण ओतून व्यवस्थित सेट करून घ्या. त्यानंतर ५ ते ६ तास फ्रिजमध्ये खरवस सेट होण्यासाठी ठेवा.
  • पूर्णपणे सेट झाल्यानंतर सजावटीसाठी सुक्या गुलाबाच्या पाकळ्या आणि सुका मेवा घालून तुम्हाला हव्या त्या आकारात वड्या कापून घ्या.
  • तयार आहेत अस्सल कोकणी पद्धतीमध्ये बनवलेले ओल्या खोबऱ्याच्या दुधाचे खरवस.

Published On: May 02, 2026 | 10:45 AM

Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण 'स्वॅग'मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

May 14, 2026 | 07:30 AM

Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

May 14, 2026 | 07:05 AM

उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

May 14, 2026 | 07:00 AM

कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

May 14, 2026 | 04:15 AM

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! 'या' १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

May 14, 2026 | 02:35 AM

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

May 14, 2026 | 12:30 AM

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

May 14, 2026 | 12:24 AM

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM

