Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Summer Special Recipe Make Refreshing Cucumber Pudina Raita At Home Recipe In Marathi

Summer Special Recipe : पोटाला मिळेल आराम, घरी बनवा काकडी-पुदिन्याचा रायता

Recipe : काकडी आणि पुदिन्याचा रायता फक्त शरीराला थंडावाच देत नाही तर याचे सेवन पचनालाही मदत करते. उन्हाळ्यात आपल्या जेवणात तुम्ही या रायत्याचा समावेश करु शकतो.

Updated On: May 02, 2026 | 09:30 AM
Summer Special Recipe : पोटाला मिळेल आराम, घरी बनवा काकडी-पुदिन्याचा रायता

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • काकडी आणि पुदिना शरीराला थंडावा मिळवून देतात.
  • उन्हाळ्यात यांचे सेवन शरीराला अनेक फायदे मिळवून देऊ शकते.
  • तुम्ही यापासून घरीच चविष्ट रायता तयार करु शकता.
उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झाले की शरीराला सतत उष्णतेचा त्रास जाणवतो. विशेषतः उत्तर भारतात जशी भीषण उष्णता पडते, तसंच आपल्या भागातही तापमान वाढल्यामुळे थकवा, डिहायड्रेशन आणि भूक कमी होणे अशा समस्या जाणवतात. अशा वेळी आहारात हलकं, पचायला सोपं आणि शरीराला थंडावा देणारं अन्न असणं खूप महत्त्वाचं ठरतं. म्हणूनच काकडी आणि पुदिन्याचा वापर या दिवसांत अधिक केला जातो.

Recipe : ट्रॉपिकल सुगंधाने भरपूर… नारळ, अननस आणि केळीपासून बनवा टेस्टी ‘हवाईन ब्रेड’

काकडीमध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे ती शरीराला हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते, तर पुदिना पोटाला थंडावा देऊन पचन सुधारतो. या दोन्हींचा एकत्रित वापर करून तयार होणारी काकडी-पुदिना चटणी ही केवळ चविष्टच नाही, तर आरोग्यासाठीही फायदेशीर आहे. ही चटणी तुम्ही रोजच्या जेवणात, नाश्त्यासोबत किंवा स्नॅक्ससोबत सहज वापरू शकता. उन्हाळ्यातील आहारात हा एक साधा पण उपयुक्त पर्याय ठरू शकतो. चला जाणून घेऊया याची सोपी रेसिपी.

साहित्य

  • १ मध्यम आकाराची काकडी
  • १ कप ताजे पुदिन्याची पाने
  • ३ हिरव्या मिरच्या
  • ४ लसूण पाकळ्या
  • १ इंच आल्याचा तुकडा
  • १ ते २ चमचे लिंबाचा रस
  • मीठ चवीनुसार
  • अर्धा चमचा भाजलेले जिरे पावडर
  • आवश्यकतेनुसार पाणी
Maharashtra Din 2026 : खास दिनाचा गोडवा वाढवा, यावेळी विकत नाही घरीच ताज्या आंब्यांपासून सर्वांच्या आवडीचा ‘आम्रखंड’

कृती

  • सर्वप्रथम काकडी स्वच्छ पाण्याने धुवा. इच्छेनुसार साल काढा किंवा तसेच वापरू शकता.
  • नंतर काकडीचे लहान तुकडे करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात काकडीचे तुकडे, पुदिन्याची पाने, हिरव्या मिरच्या, लसूण आणि आले घाला.
  • आता त्यात मीठ, भाजलेले जिरे पावडर आणि लिंबाचा रस घाला.
  • थोडेसे पाणी घालून सर्व मिश्रण बारीक वाटून घ्या. चटणी गुळगुळीत होईपर्यंत मिक्सर फिरवा.
  • तयार चटणी थोडावेळ फ्रिजमध्ये ठेवली तर ती अधिक थंड आणि चविष्ट लागते.
  • अधिक क्रीमी चव हवी असल्यास चटणीत थोडं दही मिसळू शकता.
  • तुम्ही हा रायता अनेक दिवस साठवून देखील ठेवू शकता.
 

Web Title: Summer special recipe make refreshing cucumber pudina raita at home recipe in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी
1

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’
2

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित
3

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर
4

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM