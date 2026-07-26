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पावसाळ्यात गरमागरम चपातीसोबत खाण्यासाठी राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा दही पापडाची भाजी, लहान सुद्धा खातील आवडीने

Updated On: Jul 26, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला राजस्थानी पद्धतीमध्ये दही पापड भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात आणि कमी वेळात झटपट तयार होतो. जाणून घेऊया दही पापड भाजी बनवण्याची रेसिपी.

पावसाळ्यात गरमागरम चपातीसोबत खाण्यासाठी राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा दही पापडाची भाजी

पावसाळ्यात गरमागरम चपातीसोबत खाण्यासाठी राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा दही पापडाची भाजी

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विस्तार

जेवणाच्या ताटात प्रत्येकाला कायमच वेगवेगळ्या भाज्या खाण्यास हव्या असतात. नेहमीच कडधान्य किंवा पालेभाज्या खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी एकतर विकतचे पदार्थ आणले जातात किंवा घरात उपलब्ध असलेल्या पदार्थांपासून भाजी बनवली जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला राजस्थानी पद्धतीमध्ये दही पापडाची भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा भारी लागते. जेवणात तोंडी लावण्यासाठी किंवा गरमागरम खिचडी बनवल्यानंतर त्यासोबत खाण्यासाठी पापड भाजला जातो. पण तेलकट पापड खाण्याऐवजी पापडपासून बनवलेले पदार्थ खावेत. यामुळे पोट सुद्धा भरलेले राहते आणि तोंडाची चव वाढते. चला तर जाणून घेऊया राजस्थानी पद्धतीमध्ये दही पापडाची भाजी बनवण्याची रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • उडीद डाळ पापड
  • दही
  • मीठ
  • लाल तिखट
  • तेल
  • जिरं
  • मीठ
  • मोहरी
  • हिंग
  • कसुरी मेथी
  • गरम मसाला
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कृती:

  • राजस्थानी दही-पापड भाजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, पापड गॅसवर भाजा. पापड भाजताना जास्त काळा करू नये.
  • वाटीमध्ये दही घेऊन त्यात हळद, लाल तिखट, धणे पावडर आणि चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित फेटून घ्या. यामुळे दह्यातील गुठळ्या फुटून जातील.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात हिंग, जिरं, मोहरी भाजा आणि तयार केलेली दह्याची पेस्ट घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
    मंद आचेवर सतत दही मिक्स करत राहा. यामुळे कढईला दही चिकटणार नाही.
  • दही भाजल्यानंतर त्यात पाणी घालून मिश्रणाला उकळी काढा. २ मिनिटं झाल्यानंतर त्यात कसुरी मेथी घालून मिक्स करा.
  • सगळ्यात शेवटी तयार पापड टाकून मिक्स घ्या. गॅस बंद करून कोथिंबीर घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली राजस्थानी दही-पापड भाजी. हा पदार्थ तुम्ही गरमागरम भाकरीसोबत किंवा चपातीसोबत खाऊ शकता.

Web Title: How to make dahi papad bhaji at home simple food recipe rajasthani style bhaji recipe

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Published On: Jul 26, 2026 | 08:00 AM

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