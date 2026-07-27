सोमवार, 27 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Health Alert: तुमची किडनी खराब झालीये? शरीरातील ‘या’ 5 लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Updated On: Jul 27, 2026 | 05:31 PM IST
जाहिरात
सारांश

Kidney Damage Early Signs In the Morning: सकाळी उठल्यानंतर शरीरात कोणती लक्षणे किडनी खराब होण्याचे संकेत देतात,जाणून घ्या.

photo- yandex
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • किडनी खराब होण्याआधी शरीर देते संकेत
  • या 5 लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका
  • किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी काय करावे?
किडनी हा शरीरातील सर्वनात महत्वाचा अवयव आहे. किडनी रक्तातील विषारी घटक आणि अतिरिक्त द्रव बाहेर टाकण्याचे काम करते. मात्र, कधीकधी किडनीच्या कार्यामध्ये बिघाड झाल्यास सुरुवातीला कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. त्यामुळे सामान्य वाटणाऱ्या काही शारीरिक बदलांकडे दुर्लक्ष करणे आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. म्हणून वेळेत निदान झाल्यास योग्य उपचाराने धोका टाळता येऊ शकतो. सकाळी उठल्यावर शरीरात कोणती लक्षणे दिसताच सावध होण्याची गरज आहे, जाणून घ्या.

Digital Stress: सतत मोबाईल वापरामुळे वाढतोय डिजिटल स्ट्रेस; तुम्हीही करत नाही ना ‘या’ चुका?

पाय, घोटे किंवा चेहऱ्यावर सूज येणे

किडनी व्यवस्थित कार्य करत नसल्यास शरीरातील अतिरिक्त पाणी आणि मीठ बाहेर पडत नाही. त्यामुळे पाय, घोटे, हात किंवा डोळ्यांभोवती सूज दिसू शकते. वारंवार सूज येत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

लघवीमध्ये होणारे बदल

लघवीचे प्रमाण अचानक वाढणे किंवा कमी होणे, फेसाळ लघवी होणे, रक्त येणे किंवा रात्री वारंवार लघवी लागणे ही किडनी खराब होण्याची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात. अशा बदलांकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नये.

सतत थकवा आणि अशक्तपणा

किडनीच्या कार्यात अडथळा आल्यास शरीरात विषारी द्रव्ये साचू लागतात. तसेच लाल रक्तपेशींच्या निर्मितीवर परिणाम होऊन अशक्तपणा आणि सतत थकवा जाणवू शकतो. त्यामुळे पुरेशी झोप घेतल्यानंतरही थकवा कायम राहत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

त्वचेला खाज आणि कोरडेपणा

किडनी शरीरातील खनिजांचे संतुलन राखण्यास मदत करते. तिचे कार्य बिघडल्यास त्वचा कोरडी पडणे, सतत खाज येणे किंवा त्वचा निस्तेज दिसणे अशी लक्षणे दिसू शकतात.

श्वास लागणे किंवा भूक कमी होणे

किडनीचे कार्य बिघडल्यामुळे शरीरात द्रव आणि विषारी घटक साचू शकतात. यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होणे, मळमळ, भूक कमी लागणे किंवा स्नायूंमध्ये गोळे येणे अशी लक्षणे दिसू शकतात.

किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी काय करावे?

  • पुरेसे पाणी प्या.
  • रक्तदाब आणि मधुमेह नियंत्रणात ठेवा.
  • पेनकिलर औषध डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच घ्या.
  • मीठाचे प्रमाण मर्यादित ठेवा.
  • विशेषतः मधुमेह किंवा उच्च रक्तदाब असल्यास नियमित रक्त व लघवीच्या तपासण्या करून किडनीचे आरोग्य तपासून घ्या.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

घरात माशा-डासांचा त्रास वाढलाय? फरशी पुसताना पाण्यात मिसळा ‘या’ गोष्टी मिसळा, मिळेल आराम

Web Title: Kidney damage early signs symptoms kidney health tips

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 27, 2026 | 05:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Swollen Feet: पायांना वारंवार सूज येतेय? दुर्लक्ष करणं पडेल महागात! असू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा इशारा
1

Swollen Feet: पायांना वारंवार सूज येतेय? दुर्लक्ष करणं पडेल महागात! असू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा इशारा

मुतखड्याचा वेदनांनी हैराण झाला आहात? किडनी निकामी होण्याआधी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, स्टोन पडून जाईल बाहेर
2

मुतखड्याचा वेदनांनी हैराण झाला आहात? किडनी निकामी होण्याआधी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, स्टोन पडून जाईल बाहेर

दररोजच्या ‘या’ सवयी किडनी आणि लिव्हरसाठी ठरू शकतात घातक; वेळेत बदला जीवनशैली
3

दररोजच्या ‘या’ सवयी किडनी आणि लिव्हरसाठी ठरू शकतात घातक; वेळेत बदला जीवनशैली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Health Alert: तुमची किडनी खराब झालीये? शरीरातील ‘या’ 5 लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Health Alert: तुमची किडनी खराब झालीये? शरीरातील ‘या’ 5 लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Jul 27, 2026 | 05:31 PM
Belhe Gram Panchayat Scam: बेल्हे ग्रामपंचायतीतील ३.१० लाखांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी रखडली!

Belhe Gram Panchayat Scam: बेल्हे ग्रामपंचायतीतील ३.१० लाखांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी रखडली!

Jul 27, 2026 | 05:30 PM
Lodha Group: रिअल इस्टेट दिग्गज ‘लोढा’चा धमाका! नफा दुपटीने वाढून 1373 कोटींवर; आतापर्यंतचा सर्वोच्च विक्रम

Lodha Group: रिअल इस्टेट दिग्गज ‘लोढा’चा धमाका! नफा दुपटीने वाढून 1373 कोटींवर; आतापर्यंतचा सर्वोच्च विक्रम

Jul 27, 2026 | 05:20 PM
IndiGo Flight: मोठा अनर्थ टळला! दुबई-मुंबई इंडिगो फ्लाइटची राजकोटमध्ये इमर्जन्सी लँडिंग,सर्व प्रवासी सुरक्षित

IndiGo Flight: मोठा अनर्थ टळला! दुबई-मुंबई इंडिगो फ्लाइटची राजकोटमध्ये इमर्जन्सी लँडिंग,सर्व प्रवासी सुरक्षित

Jul 27, 2026 | 05:15 PM
Education Budget Analysis: मोदी सरकारला खरोखर शिक्षणाची काळजी आहे का? यूपीए-२ च्या तुलनेत बजेट ५० टक्क्यांनी घटल्याचा दावा

Education Budget Analysis: मोदी सरकारला खरोखर शिक्षणाची काळजी आहे का? यूपीए-२ च्या तुलनेत बजेट ५० टक्क्यांनी घटल्याचा दावा

Jul 27, 2026 | 05:10 PM
Kargil: कारगिल युद्धाच्या 27 वर्षांनंतर मोठा खुलासा; इस्रायलच्या ‘त्या’ गुप्त मदतीमुळे मिराज-2000 ने घडवला होता टायगर हिलवर इतिहास

Kargil: कारगिल युद्धाच्या 27 वर्षांनंतर मोठा खुलासा; इस्रायलच्या ‘त्या’ गुप्त मदतीमुळे मिराज-2000 ने घडवला होता टायगर हिलवर इतिहास

Jul 27, 2026 | 05:09 PM
वाई तालुक्यात FDAच्या कारवायांचा दिखावा की खरोखरची धडक मोहीम? जनतेच्या मनात प्रश्नचिन्ह!

वाई तालुक्यात FDAच्या कारवायांचा दिखावा की खरोखरची धडक मोहीम? जनतेच्या मनात प्रश्नचिन्ह!

Jul 27, 2026 | 05:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा