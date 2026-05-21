US-Iran Tension : ‘आम्ही फक्त काही दिवस थांबू…’ एअर फोर्स वनमधून उतरताच ट्रम्प बरसले; अवघ्या एका तासावर टळले महायुद्ध

US-Iran War : मध्य पूर्वेत तणाव कायम आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध संपवण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांचे हे वक्तव्य आले आहे. वाचा याबाबत सविस्तर अपडेट.

Updated On: May 21, 2026 | 10:01 AM
'एका नाजूक वळणावर...' डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अमेरिका-इराण शांतता चर्चेवर स्पष्टीकरण; तेहरानला अल्टिमेटम

  • ट्रम्प यांचा अंतिम इशारा
  • हवाई हल्ला अवघ्या एका तासावर होता
  • इराणचे चोख उत्तर

US Iran Peace Talks Donald Trump 2026 : मध्य पूर्वेतील (Middle East) राजकीय आणि लष्करी परिस्थिती सध्या अत्यंत स्फोटक बनली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संभाव्य महायुद्ध रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पडद्यामागे वेगाने हालचाली सुरू असतानाच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी एक अत्यंत खळबळजनक आणि महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यातील शांतता वाटाघाटी आता एका अतिशय ‘गंभीर आणि निर्णायक टप्प्यावर’ पोहोचल्या असून इराणने योग्य पाऊल उचलले नाही, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. एअर फोर्स वन या राष्ट्राध्यक्षांच्या विमानाने प्रवास केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी अमेरिकेची पुढील रणनीती उघड केली.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा तेहरानला थेट इशारा: “आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत”

माध्यमांशी संवाद साधताना राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प अत्यंत आक्रमक भूमिकेत दिसले. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अमेरिका आता जास्त काळ वाट पाहणार नाही. “एकतर इराणसोबत एक भक्कम आणि ठोस करार होईल किंवा अमेरिका थेट कठोर लष्करी कारवाई करेल,” असे ट्रम्प म्हणाले. वॉशिंग्टनला कोणत्याही प्रकारची मानवी जीवितहानी नको आहे, म्हणूनच ते इराणला विचार करण्यासाठी आणि त्यांचा अधिकृत प्रतिसाद देण्यासाठी आणखी काही दिवसांची सवलत देत आहेत. परंतु, जर इराणकडून १००% अचूक आणि सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही, तर अमेरिकन सैन्य एका क्षणाचाही विचार न करता तात्काळ लष्करी हल्ला करेल, अशी चेतावणी त्यांनी दिली.

शेवटच्या तासात टळला इराणवरील अमेरिकेचा मोठा हवाई हल्ला!

या संपूर्ण वादात सर्वात धक्कादायक खुलासा करताना ट्रम्प यांनी सांगितले की, काही दिवसांपूर्वी (सोमवारी) ते इराणवर थेट हवाई हल्ला करण्याचे आदेश देण्याच्या अगदी जवळ पोहोचले होते. अमेरिकेची फायटर जेट्स उड्डाण करण्यासाठी सज्ज होती आणि हल्ला सुरू होण्यास केवळ “एक तास” शिल्लक होता. मात्र, अगदी शेवटच्या क्षणी सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या आखाती देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांनी ट्रम्प यांच्याशी संपर्क साधला आणि हा हल्ला पुढे ढकलण्याची विनंती केली. आखाती नेत्यांनी ट्रम्प यांना आश्वासन दिले आहे की, तेहरानसोबत अत्यंत गंभीर चर्चा सुरू असून, इराण कधीही अण्वस्त्रे विकसित करणार नाही, अशा प्रकारचा ऐतिहासिक करार घडवून आणण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत.

credit – social media and Twitter

इराणचा प्रतिहल्ला: “दबावाखाली शरणागती पत्करणे हा अमेरिकेचा भ्रम”

दुसरीकडे, अमेरिकेच्या या अटी आणि धमक्यांना इराणनेही भीक घातलेली नाही. इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी ट्रम्प यांच्या विधानाचा तीव्र निषेध केला आहे. पेझेश्कियन यांनी स्पष्ट केले की, इराण संवादासाठी आणि शांततेसाठी नेहमीच तयार आहे, परंतु अमेरिकेने लष्करी किंवा आर्थिक दबाव आणून इराणला झुकवण्याचा प्रयत्न केला, तर तो त्यांचा केवळ एक भ्रम ठरेल. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर आपली भूमिका मांडताना ते म्हणाले की, इराणने आंतरराष्ट्रीय करारांचे नेहमीच पालन केले आहे. युद्धाच्या धमक्या देण्यापेक्षा दोन्ही देशांनी राजनैतिक संबंधांमध्ये परस्परांना आदर देणे हाच जागतिक शांततेसाठी अधिक सुरक्षित आणि शाश्वत मार्ग आहे.

जुने वाद आणि नव्या युद्धाची पार्श्वभूमी

इराणने शांतता करारासाठी आपल्या जुन्या आणि प्रमुख मागण्यांवर पुन्हा एकदा जोर दिला आहे. यामध्ये परदेशातील बँकांमध्ये गोठवलेली इराणची अब्जावधी डॉलर्सची मालमत्ता तातडीने मुक्त करणे आणि इराणी बंदरांभोवती अमेरिकेने केलेली आर्थिक व लष्करी नाकेबंदी उठवणे या अटींचा समावेश आहे. दुसरीकडे, इराणचे मुख्य वाटाघाटीकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी अमेरिकेच्या हेतूंवर गंभीर संशय व्यक्त केला आहे. अमेरिका शांतता चर्चेच्या नावाखाली केवळ वेळ काढत असून, प्रत्यक्षात मध्य पूर्वेत एका नव्या आणि मोठ्या युद्धाची पार्श्वभूमी तयार करत असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला आहे. या दोन्ही देशांमधील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकण्याची शक्यता वर्तवली जात असून संपूर्ण जगाचे लक्ष आता इराणच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे.

Published On: May 21, 2026 | 10:01 AM

