फाटलेल्या दुधापासून काय बनवावं सुचत नाही? मग सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच बनवा विकतसारखे मसाला पनीर, नोट करा रेसिपी

दूध फाटल्यानंतर ते फेकून देण्याऐवजी दुधापासून मसाला पनीर बनवावे. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो आणि कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: May 21, 2026 | 08:00 AM
लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं पनीर खायला खूप जास्त आवडते. पनीर मसाला, मटार पनीर, पालक पनीर इत्यादी विविध चविष्ट पदार्थ पनीरपासून बनवले जातात. घरी पाहुणे आल्यानंतर किंवा काहींना काही चमचमीत पदार्थ खाण्याची इच्छा खाल्ल्यानंतर पनीरपासून टेस्टी पदार्थ बनवले जातात. दूध विकत आणल्यानंतर ते गरम करताना फाटल्यासारखे होऊन जाते. दुधामध्ये गाठी तयार होतात आणि पाणी पूर्णपणे वेगळे होऊन जाते. अशावेळी फाटलेल्या दुधापासून नेमका कोणता पदार्थ बनवावा, बऱ्याचदा सुचत नाही. अशावेळी तुम्ही झटपट मसाला पनीर बनवू शकता. घरी बनवलेले पनीर मऊ आणि ताजे नाहीतर चवीला सुद्धा अतिशय सुंदर लागते. विकतचे पनीर बनवताना हानिकारक केमिकलयुक्त गुणधर्मांचा वापर केला जातो. ज्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कायमच पनीर खाण्याची इच्छा झाल्यास घरी बनवलेले पनीर खावे. चला तर जाणून घेऊया मसाला पनीर बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

साहित्य:

  • फाटलेले दूध
  • मीठ
  • चाट मसाला
  • लिंबाचा रस
  • जिरं
  • चिली फ्लेक्स
  • कोथिंबीर
  • काळीमिरी पावडर
कृती:

  • मसाला पनीर बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, दुधात लिंबाचा रस मिक्स करून घ्या. तसेच तुमच्याकडे जर फाटलेल्या दूध उपलब्ध असेल तर त्यात लिंबाचा रस टाकून हलकेसे गरम करून घ्यावे.
  • गरम दुधातच जिरे, चिली फ्लेक्स, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, मीठ आणि काळी मिरी घालून दूध गरम करून घ्यावे. दुधात पाणी अजिबात घालू नये.
  • दूध पूर्णपणे फाटल्यानंतर गॅस बंद करून कॉटनच्या कपड्यावर ओतून त्यातील पाणी काढून घ्या. त्यानंतर कपड्याला गाठ मारून त्यावर कोणतेही जड भांडे वस्तू ठेवा.
  • यामुळे दुधातील पाणी पूर्णपणे निघून जाईल आणि दूध घट्ट होण्यास मदत होईल. पनीर सेट होण्यासाठी ३ ते ४ तास घट्ट वस्तू खाली तसेच ठेवून द्यावे.
  • पनीरमधील पाणी पूर्णपणे निघून गेल्यानंतर चव सुद्धा चांगली लागते. सर्व वस्तू बाजूला करून कपड्यातून पनीर काढून घ्या.
  • तयार केलेल्या पनीरचे तुकडे करून तेलावर हलकेसे लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले मसालेदार पनीर. हा पदार्थ घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

