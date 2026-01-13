Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भाजी खायचा कंटाळा आला आहे? ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा थंडगार कांद्याची कोशिंबीर, नोट करून घ्या रेसिपी

लहान मुलांना कच्चा कांदा खायला अजिबात आवडत नाही. अशावेळी तुम्ही कांद्याची चविष्ट कोशिंबीर बनवू शकता. हा पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा अतिशय गुणकारी आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 02:30 PM
भाजी खायचा कंटाळा आला आहे? ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा थंडगार कांद्याची कोशिंबीर

भाजी खायचा कंटाळा आला आहे? ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा थंडगार कांद्याची कोशिंबीर

बऱ्याचदा जेवणात नेमकी काय भाजी बनवावी? सुचत नाही. कायमच बटाटा, भेंडी, कोबी आणि कडधान्यांच्या भाजी खाऊन सगळ्यांचं खूप जास्त कंटाळा येतो. अशावेळी दही आणि वेगवेगळ्या कच्या भाज्यांचा वापर करून कोशिंबीर बनवली जाते. लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं कोशिंबीर खायला खूप जास्त आवडते. बिर्याणी किंवा भाताचा कोणताही पदार्थ बनवल्यानंतर कोशिंबीर आवडीने खाल्ली जाते. भातासोबत भाजी किंवा डाळ नको असेल तर तुम्ही कोशिंबीर खाऊ शकता. दह्याचे सेवन शक्यतो दुपारच्या वेळी करावे. संध्याकाळी दही खाऊ नये. विविध प्रकारच्या भाज्या आणि कडधान्यांचा वापर करून कोशिंबीर बनवली जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कांद्याची कोशिंबीर बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चवसुद्धा सुंदर लागते. चला तर जाणून घेऊया कांद्याची कोशिंबीर बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

Food Recipe: भोगी सणाला मराठमोळ्या पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा भोगीच्या भाजीची खिचडी, नोट करून घ्या रेसिपी

साहित्य:

  • कांदा
  • हिरवी मिरची
  • कोथिंबीर
  • दही
  • मीठ
  • चाट मसाला
  • लाल तिखट
  • तेल
  • मोहरी
  • जिरं
  • कढीपत्ता
  • हिंग
  • शेंगदाणे
मकरसंक्रती सण होईल आणखीनच स्पेशल! घरच्या घरी झटपट बनवा परफेक्ट गूळपोळी, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • कांद्याची कोशिंबीर बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कांदा आणि हिरवी मिरची, कोथिंबीर बारीक चिरून घ्या.
  • मोठ्या वाटीमध्ये बारीक चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घालून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ टाका.
  • मीठ टाकून मिक्स केल्यानंतर त्यात आवश्यकतेनुसार दही टाकून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात बारीक केलेला शेंगदाण्याचा कूट घालून मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या कोशिंबीरमध्ये आवश्यकतेनुसार लाल तिखट घाला. यामुळे कोशिंबीरला तिखट आंबट चव लागेल.
  • फोडणीच्या वाटीमध्ये तेल गरम करून त्यात मोहरी, जिरं, हिंग आणि कढीपत्ता घालून भाजा. तयार केलेली फोडणी कोशिंबीरमध्ये मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली कांद्याची कोशिंबीर.

Published On: Jan 13, 2026 | 02:30 PM

