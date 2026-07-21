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Monsoon Special : पावसाळ्यात खेकडा भजी ट्राय केलात की नाही? आजच नोट करा रेसिपी

Updated On: Jul 21, 2026 | 03:10 PM IST
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सारांश

Khekda Bhaji Recipe : खेकडा भजी हे खेकड्यापासून नाही तर कांद्यापासून तयार केले जातात. काही निवडक मसाले आणि कुरकुरीतपणामुळे यांची चव फार अप्रतिम लागते. पावसाळ्यात खेकडा भजी आवर्जून खाल्ले जातात.

Monsoon Special : पावसाळ्यात खेकडा भजी ट्राय केलात की नाही? आजच नोट करा रेसिपी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • खेकडा भजी पावसाळ्यात सर्वाधिक बनवली जाणारी डिश आहे.
  • संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी ही एक परफेक्ट रेसिपी ठरते.
  • तुम्ही फार कमी वेळेत ही रेसिपी तयार करु शकता.
तुम्ही आजवर अनेक प्रकारचे भजी ऐकले आणि खाल्ले असतील जसे की, कांदा भजी, बटाटा भजी, पालक भजी परंतु तुम्ही कधी खेकडा भजीची रेसिपी ट्राय केली आहे का? हे भजी चवीला फार कुरकुरीत आणि अप्रतिम लागतात. शिवाय फार कमी वेळेत आणि स्वयंपाकघरात उपलब्ध असणाऱ्या साहित्यांपासून त्यांना तयार केले जाते. पावसाच्या थंड वातावरणात आपल्याला अनेकदा गरमा गरम भजी खाण्याची फार इच्छा होत असते. अशावेळी काहीतरी नवीन म्हणून तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करु शकता. चला खेकडा भजी बनवण्यासाठी कोणत्या साहित्यांची गरज लागते ते जाणून घेऊया.

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साहित्य

  • ४ मोठे चिरलेले कांदे
  • १/२ चमचा मीठ
  • १/४ कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर
  • १ कप बेसन
  • १/४ कप तांदळाचे पीठ
  • मीठ
  • १ चमचा लाल तिखट
  • १/२ चमचा हळद
  • चिमूटभर ओवा
  • ठेचलेले धणे
  • चिमूटभर खाण्याचा सोडा
  • तळण्यासाठी तेल
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कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम कांद्याची साल आणि देठ काढून कांदा धुवून घ्या.
  • आता कांद्याला मधून कापून त्याचे दोन तुकडे करा आणि मग एकदम अर्धगोलात त्याचे बारीक स्लाईस करुन घ्या.
  • कांद्याचे लांब, पातळ काप करा आणि एका वाडग्यात काढून ठेवा.
  • आता यात मीठ घालून मिक्स करा आणि काही मिनिटे बाजूला ठेवून द्या. यामुळे कांद्याला पाणी सुटू लागते.
  • साधारण ५ मिनिटांनंतर यात चिरलेली कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या, भरड ठेचलेले धणे, लाल तिखट, हळद, ओवा,
  • बेसनाचे पीठ आणि तांदळाचे मीठ घालून सर्व साहित्य एकत्र करा.
  • आता थोड थोड पाणी घालून एक मिश्रण तयार करा. लक्षात ठेवा, हे मिश्रण फार पातळ असायला नको.
  • दुसरीकडे गॅसवर एक कढई ठेवून त्यात तेल गरम करायला ठेवा.
  • तेल तापले की मध्यम आचेवर हाताने तेलात भजी सोडा.
  • भजी छान सोनेरी रंगाचे आणि कुरकरीत होईपर्यंत त्यांना छान तळून घ्या.
  • लक्षात ठेवा मिश्रणाचा गोळा करुन तुम्हाला तो तेलात टाकायचा नाहीये तर हाताने काही मिश्रण घेऊन डायरेक्ट ते तेलात सोडायचे आहे.
  • शेवटी भजी चांगले तळले गेले की त्यांना एका प्लेटीत काढून घ्या.
  • पुदिन्याची चटणी आणि टोमॅचो साॅससोबत यांची चव आणखी छान लागेल.

Web Title: Monsoon special make tasty and crispy khekda bhaji at home recipe in marathi

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Published On: Jul 21, 2026 | 03:10 PM

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