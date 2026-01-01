Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Fried Rice Recipe: फोडणीच्या भाताला द्या ‘या’ पद्धतीने युनिक फोडणी, चमचमीत पदार्थाने वाढेल जेवणाची चव

नेहमीच डाळभात किंवा पांढरा भात खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची इच्छा झाल्यास सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही फोडणीचा भात बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Jan 01, 2026 | 10:52 AM
फोडणीच्या भाताला द्या 'या' पद्धतीने युनिक फोडणी

फोडणीच्या भाताला द्या 'या' पद्धतीने युनिक फोडणी

Follow Us:
Follow Us:

सकाळच्या नाश्त्यात कायमच तेच ठराविक पदार्थ बनवून खाल्लेले जातात. त्यात कांदापोहे, उपमा, शिरा आणि इडली, पराठा बनवला जातो. पण हे पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा सगळ्यांचं होते. बऱ्याचदा रात्रीच्या जेवणात भात शिल्लक राहिल्यानंतर त्याला फोडणी दिली जाते. फोडणीचा भात लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतो. कांदा आणि लाल मसाल्याची फोडणी देऊन बनवलेला भात बनवला जातो. याशिवाय लहान मुलांच्या डब्यासाठी सुद्धा देऊ शकता. पांढऱ्या भाताला फोडणी देऊन तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने भात बनवू शकता. आज आम्ही तुम्हाला ;लसूण फोडणी देऊन फोडणीचा भात बनवण्याची सोपी रेसिपी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. लसूण खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामुळे पदार्थाची चव वाढते आणि शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया फोडणीचा भात बनवण्याची सोपी रेसिपी. (फोटो सौजन्य – istock)

कमी तेलाचा वापर करून सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा सोया कटलेट, नोट करून घ्या झटपट रेसिपी

साहित्य:

  • पांढरा भात
  • लसूण
  • मीठ
  • लाल तिखट
  • कांदा
  • बटाटा
  • मोहरी
  • कढीपत्ता
  • कोथिंबीर
  • लिंबाचा रस
जेवणात तोंडी लावण्यासाठी झटपट बनवा आंबट गोड चवीची चिंच चटणी, २ ते ३ दिवस व्यवस्थित राहील टिकून

कृती:

  • फोडणीचा भात बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, खलबत्यामध्ये लसूण पाकळ्या, लाल तिखट, मीठ घालून बारीक ठेचून घ्या. यामुळे लसूण मसाल्यात मिक्स होईल.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात मोहरी, जिरं आणि कढीपत्त्याची पाने घालून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात लाल मिरचीचे तुकडे घालून भाजा.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा आणि बटाटा घालून व्यवस्थित मिक्स करा. बटाटा शिजण्यासाठी एक वाफ काढून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात बारीक ठेचून घेतलेला लसूण घालून व्यवस्थित भाजून घ्या. यामुळे फोडणीच्या भाताची चव अतिशय सुंदर लागेल.
  • आवश्यकता वाटल्यास तुम्ही त्यात लाल तिखट सुद्धा टाकू शकता. त्यानंतर त्यात पांढरा भात टाकून मिक्स करा.
  • भात मसाल्यांमध्ये मिक्स झाल्यानंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला फोडणीचा भात. हा भात लोणचं किंवा पापडसोबत सुंदर लागेल.

Web Title: How to make fried rice at home simple food recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 10:52 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी
1

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी
2

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

जूसी-रिफ्रेशिंग टेस्ट, लिंबाच्या सुगंधाने भरपूर… तुम्ही कधी ‘लेमन केक’ खाल्ला आहे का? टी-टाईम स्नॅक्ससाठी परफेक्ट पर्याय
3

जूसी-रिफ्रेशिंग टेस्ट, लिंबाच्या सुगंधाने भरपूर… तुम्ही कधी ‘लेमन केक’ खाल्ला आहे का? टी-टाईम स्नॅक्ससाठी परफेक्ट पर्याय

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी
4

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nanded मध्ये ‘हिंद-दी-चादर’ शताब्दी कार्यक्रम; आरोग्य यंत्रणा सज्ज, १० लाखांहून अधिक भाविकांसाठी…

Nanded मध्ये ‘हिंद-दी-चादर’ शताब्दी कार्यक्रम; आरोग्य यंत्रणा सज्ज, १० लाखांहून अधिक भाविकांसाठी…

Jan 21, 2026 | 08:05 PM
‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज

‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज

Jan 21, 2026 | 08:00 PM
Viral Video: मरणाची चाहूल लागताच पेटवून घेतो अंग! भस्म होऊन, राखेतून पुन्हा जन्माला येतो ‘हा’ पक्षी

Viral Video: मरणाची चाहूल लागताच पेटवून घेतो अंग! भस्म होऊन, राखेतून पुन्हा जन्माला येतो ‘हा’ पक्षी

Jan 21, 2026 | 07:59 PM
Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण

Jan 21, 2026 | 07:57 PM
IND vs NZ 1st T20I : ऑरेंज सिटीमध्ये स्फोटक अर्धशतकाचा ‘अभिषेक’; जामठा स्टेडियमवर चौकार-षटकारांचा पाऊस 

IND vs NZ 1st T20I : ऑरेंज सिटीमध्ये स्फोटक अर्धशतकाचा ‘अभिषेक’; जामठा स्टेडियमवर चौकार-षटकारांचा पाऊस 

Jan 21, 2026 | 07:49 PM
KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

Jan 21, 2026 | 07:42 PM
ICC T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचा घमंड चकनाचूर! विरोधात पडली मतं; ICC कडून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार 

ICC T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचा घमंड चकनाचूर! विरोधात पडली मतं; ICC कडून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार 

Jan 21, 2026 | 07:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM