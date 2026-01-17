Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भाजी खाणे कायमचे जाल विसरून! अस्सल गावरान पद्धतीमध्ये बनवा कच्च्या टोमॅटोची चटणी, भाकरीसोबत लागेल भारी

कच्च्या टोमॅटोंपासून नेमकं काय बनवावं बऱ्याचदा सुचत नाही. अशावेळी अस्सल गावरान पद्धतीमध्ये तुम्ही कच्या टोमॅटोची चटणी बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Jan 17, 2026 | 10:20 AM
अस्सल गावरान पद्धतीमध्ये बनवा कच्च्या टोमॅटोची चटणी

अस्सल गावरान पद्धतीमध्ये बनवा कच्च्या टोमॅटोची चटणी

आंबटगोड चवीचा टोमॅटो जेवणातील सर्वच पदार्थ बनवण्यासाठी वापरला जातो. टोमॅटोची आमटी, टोमॅटोची कढी, चटणी, चाट इत्यादी अनेक पदार्थ बनवले जातात. बऱ्याचदा घरात कच्चे टोमॅटो विकत आणले जातात. कच्चे टोमॅटो पिकल्यानंतर त्यांचा जेवणासाठी वापर केला जाती. पण बऱ्याचदा खूप जास्त कच्चे टोमॅटो विकत आणल्यानंतर त्यापासून नक्की काय बनवावं सुचत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला कच्च्या टोमॅटोचा वापर करून अस्सल गावरान पद्धतीमध्ये चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. कच्च्या टोमॅटोची आंबट गोड तिखट चटणी गरमागरम चपाती, भाकरी किंवा वाफाळत्या भातासोबत सुद्धा अतिशय सुंदर लागते. महाराष्ट्रातील विविध ग्रामीण भागात टोमॅटोची चटणी बनवली जाते. सकाळच्या घाईमध्ये भाजी काय बनवावी नेमकं सुचत नाही. अशावेळी घरात उपलब्ध असलेल्या कच्च्या टोमॅटोची चटणी बनवावी. हा पदार्थ १० मिनिटांमध्ये लगेच तयार होतो. जाणून घ्या रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

अजिबात भासणार नाही चटणीची गरज! सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा लालचुटुक टोमॅटोचा चविष्ट डोसा, नोट करा रेसिपी

साहित्य:

  • कच्चा टोमॅटो
  • तेल
  • शेंगदाणे
  • लसूण
  • जिरं
  • हिरव्या मिरच्या
  • कोथिंबीर
  • गूळ
  • मीठ
  • उडीद डाळ
  • मोहरी
  • लाल सुक्या मिरच्या
Food Recipe: २० मिनिटांमध्ये सोप्या पद्धतीत बनवा स्ट्रीट स्टाईल रगडा चाट, सकाळच्या नाश्त्यासाठी वनपॉट रेसिपी

कृती:

  • कच्च्या टोमॅटोची चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोमॅटो स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर त्याचे बारीक तुकडे करा.
  • पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात कच्च्या टोमॅटोचे तुकडे, शेंगदाणे, लसूण पाकळ्या, जिरे, हिरव्या मिरच्या घालून २ ते ३ मिनिटं मंद आचेवर भाजून घ्या. यामुळे टोमॅटोचा कच्चा वास निघून जाईल.
  • भाजून घेतलेले मिश्रण थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक पेस्ट तयार करा. त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर, गूळ पावडर आणि चवीनुसार मीठ घालून पुन्हा एकदा वाटून घ्या.
  • फोडणीच्या वाटीमध्ये पांढरी उडीद डाळ, मोहरी, लाल सुक्या मिरच्या घालून फोडणी कडकडीत भाजा. तयार केलेली फोडणी चटणीवर ओतून मिक्स करा.
  • तयार आहे अस्सल गावरान पद्धतीमध्ये बनवलेली कच्च्या टोमॅटोची चटणी.

