बटाट्याची नाही यावेळी बाजरीच्या पिठाची बनवा कुरकुरीत आणि टेस्टी टिक्की, रेसिपी नोट करा

फार कमी वेळेत ही टिक्की बनून तयार होते आणि संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरते.
जर तुम्हाला स्ट्रीट फूड खायला आवडत असेल, तर बटाट्याची टिक्की तुमच्या आवडीच्या यादीत नक्कीच असेल. पण याच टिक्कीला जर थोडा हेल्दी आणि वेगळा ट्विस्ट दिला, तर? आज आपण बाजऱ्याची कुरकुरीत टिक्की कशी बनवायची ते पाहणार आहोत. बाजरा आरोग्यासाठी अतिशय फायदेशीर धान्य असून त्यापासून बनलेली ही टिक्की चवीला तर छान लागतेच, शिवाय पोटभर आणि पौष्टिकही असते. कमी साहित्य आणि अगदी सोप्या स्टेप्समध्ये ही टिक्की फक्त अर्ध्या तासात तयार होते. चला तर मग बाजरीच्या पिठाची चवदार टिक्की कधी बनवायची याची एक सोपी रेसिपीजाणून घेऊया.