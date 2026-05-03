Summer Drink: सतत कोल्ड्रिंक किंवा सोडा पिण्याऐवजी झटपट घरी बनवा थंडगार पान सरबत, शरीर राहील ताजेतवाने आणि फ्रेश

वाढत्या उन्हाळ्यात शरीरामध्ये थंडावा टिकवून ठेवण्यासाठी पान गुलकंद सरबत अतिशय प्रभावी ठरेल. या पद्धतीने बनवलेले सरबत घरातील लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्य़त सगळ्यांच खूप जास्त आवडेल.

Updated On: May 03, 2026 | 03:40 PM
उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर तहान भागवण्यासाठी वेगवेगळ्या थंडगार पेयांचे सेवन केले जाते. कधी ताक, लस्सी तर कधी कोल्ड्रिंक, सोडा किंवा थंड पाणी पिऊन तहान भागवली जाते. पण उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये वर्णवर घसा सुकल्यानंतर खूप जास्त तहान लागते. तहान लागल्यानंतर कायमच थंड पाणी किंवा कोल्ड्रिंक प्यायले जाते.नेहमीच सोडा पिणे शरीरासाठी चांगले नाही. त्यामुळे वाढत्या उन्हाळ्यात घरी बनवलेली थंडगार पेय पिण्यावर जास्त भर द्यावा. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये पान गुलकंद सरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले सरबत चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा प्रभावी ठरेल. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीरात वाढलेली उष्णता कमी करण्यसाठी विड्याचे पान खाल्लेले जाते. गुलाबाच्या पाकळ्या आणि खडीसाखरेचा वापर करून बनवलेले गुलकंद शरीरात थंडावा टिकवून ठेवते. शरीरात वाढलेली उष्णता कमी करण्यासाठी पान सरबत प्यावे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • विड्याचे पान
  • बडीशेप
  • गुलकंद
  • वेलची
  • साखर
  • दूध
  • बर्फाचे तुकडे
कृती:

  • थंडगार गुलकंद सरबत बनवण्यासाठी, विड्याची पाने पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर हाताने बारीक करुन घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात विड्याच्या पानांचे तुकडे, भिजवलेली बडीशेप, गुलकंद, हिरवी वेलची आणि खडीसाखर घालून बारीक वाटून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात पाणी घालून गुळगुळीत पेस्ट तयार करुन घ्या.
  • सर्व्हिंग ग्लासमध्ये २ ते ३ मोठे चमचे पानाची पेस्ट घालून थंड पाणी किंवा थंड दूध घालून मिक्स करा. तयार केलेेल्या सरबतामध्ये बर्फाचे तुकडे घालून पिण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पध्तीमध्ये बनवलेले थंडगार पान सरबत. हे सरबत प्यायल्यानंतर शरीरात ताजेपणा आणि ऊर्जा टिकून राहील.

Published On: May 03, 2026 | 03:40 PM

