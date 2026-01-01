Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • How To Make Ridge Gourd Peel Chutney At Home Simple Food Recipe Ridge Gourd Peel Chutney Recipe

शिराळ्याच्या साली फेकून देत असाल तर थांबा! जेवणात तोंडी लावण्यासाठी बनवा चटकदार सालींची चटणी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये शिराळ्याच्या सालींची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Jan 01, 2026 | 02:59 PM
शिराळ्याच्या साली फेकून देत असाल तर थांबा! जेवणात तोंडी लावण्यासाठी बनवा चटकदार सालींची चटणी

शिराळ्याच्या साली फेकून देत असाल तर थांबा! जेवणात तोंडी लावण्यासाठी बनवा चटकदार सालींची चटणी

Follow Us:
Follow Us:

लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत अनेकांना शिराळ्याची भाजी खायला अजिबात आवडत नाही. भाजी पाहिल्यानंतर नाक मुरडतात. पण गुणकारी घटकांनी समृद्ध असलेल्या भाजीचे कधीतरी आहारात सेवन करावे. भाजीच्या सेवनामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. शिराळी आणल्यानंतर भाजी बनवताना त्याच्या वरील साल काढून फेकून दिली जाते. पण याच सालींचा वापर करून तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये चटकदार चटणी बनवू शकता. शिराळ्याच्या सालींची चटणी कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. याशिवाय गरमागरम भाकरी किंवा भातासोबत सुद्धा खाऊ शकता. जेवणात तोंडू लावण्यासाठी प्रत्येकाला काहींना काही हवे असते. अशावेळी बाहेरील विकतच्या तेलकट पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी घरी बनवलेल्या खमंग चटणीचे सेवन करावे. शिराळ्याच्या सालींची चटणी आठवडाभर व्यवस्थित टिकून राहते. सालींची चटणी लहान मुलांच्या डब्यात सुद्धा देऊ शकता. यामुळे मुलांच्या पोटात पौष्टिक पदार्थ जातील. चला तर जाणून घेऊया शिराळ्याच्या सालींची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

डब्यासाठी स्पेशल थंडीत घरी बनवा खमंग आणि हेल्दी ‘मटर पराठा’, रेसिपी आहे फार सोपी

साहित्य:

  • शिराळ्याच्या साली
  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
  • लसूण
  • तीळ
  • तेल
  • जिरं
  • कांदा
  • हळद
  • गरम मसाला
  • धणे पावडर
  • मीठ
Fried Rice Recipe: फोडणीच्या भाताला द्या ‘या’ पद्धतीने युनिक फोडणी, चमचमीत पदार्थाने वाढेल जेवणाची चव

कृती:

  • शिराळ्याच्या सालींची चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात शिराळाच्या साली काढून घ्या. जाडसर बारीक वाटून कढईमधील गरम तेलात टाका.
  • साली व्यवस्थित भाजल्यानंतर त्यात ओल्या खोबऱ्याच्या किस आणि तीळ घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला लसूण, जिरे, कांदा घालून व्यवस्थित भाजून घ्या. भाजून झाल्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद,
  • गरम मसाला आणि धणे पावडर घालून पुन्हा एकदा व्यवस्थित भाजा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली शिराळ्याच्या सालींची चटणी.

Web Title: How to make ridge gourd peel chutney at home simple food recipe ridge gourd peel chutney recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 02:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी
1

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी
2

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

जूसी-रिफ्रेशिंग टेस्ट, लिंबाच्या सुगंधाने भरपूर… तुम्ही कधी ‘लेमन केक’ खाल्ला आहे का? टी-टाईम स्नॅक्ससाठी परफेक्ट पर्याय
3

जूसी-रिफ्रेशिंग टेस्ट, लिंबाच्या सुगंधाने भरपूर… तुम्ही कधी ‘लेमन केक’ खाल्ला आहे का? टी-टाईम स्नॅक्ससाठी परफेक्ट पर्याय

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी
4

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Special Trains : नांदेडसाठी विशेष रेल्वे गाड्यांची घोषणा; दिल्ली, मुंबई आणि चंदीगडवरून सुटणार विशेष रेल्वे

Special Trains : नांदेडसाठी विशेष रेल्वे गाड्यांची घोषणा; दिल्ली, मुंबई आणि चंदीगडवरून सुटणार विशेष रेल्वे

Jan 21, 2026 | 07:08 PM
Housing Schemes: ७२० लाभार्थ्यांना मिळणार हक्काचे घर; घरकुलासाठी ७.२० कोटींचा निधी मंजूर

Housing Schemes: ७२० लाभार्थ्यांना मिळणार हक्काचे घर; घरकुलासाठी ७.२० कोटींचा निधी मंजूर

Jan 21, 2026 | 07:02 PM
IND vs NZ 1st T20I : किवी संघ विजयी रथ कायम ठेवण्यास सज्ज! न्यूझीलंडचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; सूर्या आर्मी करणार फलंदाजी

IND vs NZ 1st T20I : किवी संघ विजयी रथ कायम ठेवण्यास सज्ज! न्यूझीलंडचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; सूर्या आर्मी करणार फलंदाजी

Jan 21, 2026 | 06:33 PM
Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम

Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम

Jan 21, 2026 | 06:30 PM
डॉ. वा. ना. बेडेकर स्मृती व्याख्यानमालेचे ४८वे पुष्प! सामाजिक कार्यकर्ते अमृत बंग यांनी केले मार्गदर्शन

डॉ. वा. ना. बेडेकर स्मृती व्याख्यानमालेचे ४८वे पुष्प! सामाजिक कार्यकर्ते अमृत बंग यांनी केले मार्गदर्शन

Jan 21, 2026 | 06:28 PM
Maharashtra Politics: सत्तेसाठी काय पण? निवडणुकीत कट्टर विरोधक येणार एकत्र; इंदापूरचा विषय काय?

Maharashtra Politics: सत्तेसाठी काय पण? निवडणुकीत कट्टर विरोधक येणार एकत्र; इंदापूरचा विषय काय?

Jan 21, 2026 | 06:27 PM
Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

Jan 21, 2026 | 06:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM