रविवार होईल आणखीनच स्पेशल! रात्रीच्या जेवणात गरमागरम भाकरीसोबत बनवा झणझणीत मालवणी चिकन सुक्का

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मालवणी चिकन सुक्का बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. ओल्या खोबऱ्याच्या वाटपात बनवलेला पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो.

Updated On: Dec 28, 2025 | 03:30 PM
सुट्टीच्या दिवशी जेवणात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवा असतो. जगभरात असंख्य नॉनव्हेज प्रेमी आहे. चिकन, मटण आणि मासे खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. रविवारी प्रत्येक घरात चिकन किंवा माशांचा बेत आखला जातो. याशिवाय काहींना जेवणात जर नॉनव्हेज नसेल तर जेवल्यासारखे अजिबात वाटत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला रात्रीच्या जेवणासाठी झणझणीत मालवणी पद्धतीमध्ये चिकन सुक्का बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. कोकणातील प्रत्येक घरात ओल्या खोबऱ्याचा वापर करून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. ओल्या खोबऱ्याशिवाय जेवणाला सुंदर चव लागत नाही. चिकन सुक्का हा पदार्थ तुम्ही गरमागरम भाकरीसोबत किंवा वाफाळत्या भातासोबत सुद्धा खाऊ शकता. जेवणात जर चिकन असेल तर चार घास जास्त जातात. हॉटेलमध्ये बाहेर गेल्यानंतर बऱ्याचदा चिकनचे अनेक वेगवेगळे पदार्थ मागवले जातात. पण सतत बाहेरील चिकन किंवा नॉनव्हेज पदार्थ खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले अन्नपदार्थ खावेत. चला तर जाणून घेऊया मालवणी चिकन सुक्का बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

कुकरमध्ये १० मिनिटांमध्ये बनवा झटपट इटालियन मॅकरोनी पास्ता! एका शिट्टीत तयार होईल चमचमीत पदार्थ

साहित्य:

  • चिकन
  • कांदा
  • लसूण
  • गरम मसाला
  • लाल तिखट
  • हळद
  • कोथिंबीर
  • आलं लसूण पेस्ट
  • तेल
  • कढीपत्ता
  • कांदा खोबऱ्याचे वाटप
  • चिकन मसाला
थंडीच्या कडाक्यात सुकामेव्याला ऊबदार’ मागणी! दर स्थिर असल्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मिळतोय दिलासा

कृती:

  • मालवणी चिकन सुक्का बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, चिकन स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर चिकनला हळद, लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात बारीक ठेचून घेतलेला लसूण, कढीपत्ता घालून भाजा. त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालून चवीनुसार मीठ टाका. यामुळे कांदा लवकर शिजून निघेल.
  • कांदा लाल झाल्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद, चिकन मसाला आणि गरम मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करा. भाजलेल्या मसाल्यांमध्ये कांदा खोबऱ्याचे वाटप टाकून मंद आचेवर भाजा.
  • त्यानंतर त्यात मसाला लावून घेतलेले चिकन घालून मिक्स करा आणि झाकणावर पाणी घालून चिकन वाफेवर शिजवा.
  • मंद आचेवर चिकन शिजण्यासाठी ठेवा. चिकन पूर्णपणे शिजल्यानंतर त्यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून गॅस बंद करून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले मालवणी चिकन सुक्का. हा पदार्थ घाईगडबडीच्या वेळी सुद्धा झटपट तयार होतो.

Published On: Dec 28, 2025 | 03:30 PM

