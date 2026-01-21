Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कांद्याच्या पातीची भजी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या कांद्याच्या पातीची भजी बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Jan 21, 2026 | 10:23 AM
थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात हिरव्या पालेभाज्या मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतात. हिरव्या पालेभाज्यांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. रक्ताची कमतरता दूर होते, आरोग्य सुधारते आणि शरीरात वाढलेला अशक्तपणा, थकवा कमी होतो. पण बऱ्याचदा लहान मुलांसह मोठेसुद्धा पालेभाज्या खाण्यास नकार देतात. पालेभाज्यांचे सेवन आवडीने केले जात नाही.कांद्याच्या पातीची भाजी चवीला सुंदर लागते. कमीत कमी साहित्यात बनवलेली भाजी तुम्ही गरमागरम भाकरी किंवा चपातीसोबत सुद्धा खाऊ शकता. पण आज आम्ही तुम्हाला कांद्याच्या पातीची भाजी नाहीतर कांद्याच्या पातीची भजी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. कांद्याच्या पातीची भजी थंडीच्या दिवसांमध्ये बनवल्यास घरातील सगळेच खूप आवडीने खातील. जेवणात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवा असतो, अशावेळी कांद्याच्या पातीची भजी उत्तम पर्याय आहे. चला तर जाणून घेऊया कांद्याच्या पातीची भजी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • कांद्याची पात
  • हिरवी मिरची
  • ओवा
  • हळद
  • मीठ
  • गरम मसाला
  • बेसन
  • पाणी
कृती:

  • कांद्याच्या पातीची भजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कांद्याची पात स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घ्या.
  • मोठ्या वाटीमध्ये कांद्याची पात, बारीक चिरून घेतलेला कांदा, बेसन, चवीनुसार मीठ, लाल तिखट, हिरवी मिरची, गरम मसाला, हळद, ओवा घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • भजीच्या मिश्रणात आवश्यकता वाटल्यास पाणी घालावे, अन्यथा पाणी घालू नये. यामुळे भजीचे मिश्रण खूप जास्त पातळ होईल.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात चमच्याने भजी सोडून दोन्ही बाजूने कुरकुरीत तळून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली कांद्याच्या पातीची भजी. हा पदार्थ हिरव्या चटणीसोबत सुंदर लागेल.

Published On: Jan 21, 2026 | 10:23 AM

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

