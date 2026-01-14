Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

बाळाच्या खोलीत हीटर लावण्याआधी हे नक्की वाचा; त्वचा आणि श्वसनावर होऊ शकतो परिणाम

हिवाळ्यात थंडीपासून बाळाचे संरक्षण करण्यासाठी पालक बऱ्याचदा खोलीत हिटरचा वापर करतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का? तुमची ही काळजी तुमच्या बाळाच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते.

Updated On: Jan 14, 2026 | 03:16 PM
(फोटो सौजन्य – AI Created)

  • हीटरमुळे खोलीतील हवा कोरडी होते, त्यामुळे बाळाच्या नाजूक त्वचेवर याचा वाईट परिणाम घडून येतो.
  • कोरड्या आणि उष्ण हवेमुळे बाळाच्या नाकातील श्लेष्मल त्वचा कोरडी होऊन श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो.
  • खोली जास्त गरम ठेवल्यास बाळाला घाम येणे, अस्वस्थता आणि शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो.
हिवाळ्यात थंडी वाढली की घरात हीटरचा वापर करण गरजेचं होतं. विशेषतः लहान बाळ असलेल्या घरांमध्ये. उबदार वातावरण मिळावं, बाळाला थंडी लागू नये, हा पालकांचा हेतू असतो. मात्र हीटरमुळे तयार होणारी घरातील हवा बाळाच्या आरोग्यावर नकळत परिणाम करू शकते. बाळांची त्वचा मोठ्या माणसपिक्षा खूप नाजूक असते, त्वचेचा संरक्षणात्मक थर अजून पूर्णपणे विकसित नसतो, त्यामुळे ओलावा लवकर निघून जातो. त्यामुळे या कोरड्या हवेला तो पटकन प्रतिसाद देते. परिणामी त्वचा कोरडी पडणे, खाज सुटणे, पुरळ येणे किंवा एक्झिमा सारख्या समस्या वाढणे असे त्रास दिसू शकतात.

शरीरातील ऊर्जा जास्त वेळ टिकवून ठेवण्यासाठी नियमित करा ‘या’ हाय प्रोटीन बियांचे सेवन, सुधारेल हाडांचे आरोग्य

‘या’ गोष्टी ठेवा लक्षात

  • हीटरचा गरम पृष्ठभाग बाळाच्या आवाक्यात आल्यास भाजण्याचा धोका निर्माण होती. त्यामुळे तेलावर चालणारे (ऑइल हीटर तुलनेने अधिक सुरक्षित मानले जातात.
  • खोलीत पुरेशी हवा खेळती राहील याची काळजी घेणे आवश्यक आहे, हीटर बाळाच्या पाळण्यापासून सुरक्षित अंतरावर ठेवावा.
  • संपूर्ण रात्र हीटर चालू ठेवणे टाळावे, खोली पुरेशी गरम झाली क हीटर बंद करणे अधिक सुरक्षित ठरते.
  • बाळाला जास्त कपडे किवा जड पांघरूण देऊ नये. बाळाच्या मानेवन हात ठेवून घाम येतोय का, हे तपासणे आवश्यक आहे.
हलव्याच्या दागिन्यांचा साजशृंगार! पारंपरिक दागिन्यांनी वाढवा सणांची गोडी, साडीवर दिसतील शोभून

बाळांच्या श्वसनावर परिणाम कोरड्या हवेमुळे केवळ

त्वचेपुरतेच परिणाम होत नाहीत, नाकातील श्लेष्मल त्वचा कोरडी झाल्यामुळे बाळाला नाक बंद होणे, श्वास घेण्यास त्रास, झोपेत अडथळा येणे किंवा सर्दी-खोकल्याचा धोका वाढू शकतो. अनेक पालक याला हंगामी आजार समजतात, पण प्रत्यक्षात घरातील वातावरण कारणीभूत असू शकते. हिवाळ्यातील आणखी एक दुर्लक्षित धोका म्हणजे अतिउष्णता. खोली जास्त गरम ठेवल्यास बाळाला घाम येणे, अस्वस्थता, त्वचेवर चट्टे येणे तसेच शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे खोलीचं तापमान संतुलित ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. साधारणपणे २० ते २२ अंश सेल्सियस तापमान बाळासाठी योग्य मानलं जातं.

Published On: Jan 14, 2026 | 03:15 PM

