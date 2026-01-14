बाळाच्या खोलीत हीटर लावण्याआधी हे नक्की वाचा; त्वचा आणि श्वसनावर होऊ शकतो परिणाम

शरीरातील ऊर्जा जास्त वेळ टिकवून ठेवण्यासाठी नियमित करा ‘या’ हाय प्रोटीन बियांचे सेवन, सुधारेल हाडांचे आरोग्य
‘या’ गोष्टी ठेवा लक्षात
बाळांच्या श्वसनावर परिणाम कोरड्या हवेमुळे केवळ
त्वचेपुरतेच परिणाम होत नाहीत, नाकातील श्लेष्मल त्वचा कोरडी झाल्यामुळे बाळाला नाक बंद होणे, श्वास घेण्यास त्रास, झोपेत अडथळा येणे किंवा सर्दी-खोकल्याचा धोका वाढू शकतो. अनेक पालक याला हंगामी आजार समजतात, पण प्रत्यक्षात घरातील वातावरण कारणीभूत असू शकते. हिवाळ्यातील आणखी एक दुर्लक्षित धोका म्हणजे अतिउष्णता. खोली जास्त गरम ठेवल्यास बाळाला घाम येणे, अस्वस्थता, त्वचेवर चट्टे येणे तसेच शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे खोलीचं तापमान संतुलित ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. साधारणपणे २० ते २२ अंश सेल्सियस तापमान बाळासाठी योग्य मानलं जातं.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.