१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा चमचमीत मसालेदार अंड्याचे काप, डाळ भातासोबत लागेल चविष्ट

नुसतीच अंडी खाऊन कंटाळा आल्यानंतर सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही मसालेदार अंड्याची काप बनवू शकता. हा पदार्थ डाळभातासोबत अतिशय सुंदर लागतो. जाणून घ्या अंड्याचे काप बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Jan 16, 2026 | 02:40 PM
जेवणाच्या ताटात डाळभात पाहिल्यानंतर लहान मुलं जेवण्यास नकार देतात. मुलांना कायमच जेवणात चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. बिर्याणी, पिझ्झा, बर्गर इत्यादी अनेक पदार्थ लहान मुलं खूप आवडीने खातात. पण घरातील भाजी चपाती, डाळभात खाण्यास कायमच नकार देतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला जेवणात तोंडी लावण्यासाठी झणझणीत अंड्याचे मसालेदार काप बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. अंड्याचे काप चवीला अतिशय सुंदर लागतात. गरमागरम भाकरी, चपाती किंवा डाळभातासोबत अंड्याचे काप चविष्ट लागतात. नेहमीच साधं अंड खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही अंड्याचे काप बनवू शकता. हे काप तुम्ही नुसतेच सुद्धा खाऊ शकता. अंड खाणे शरीरासाठी अतिशय पौष्टिक मानले जाते. अंड्यात असलेले गुणकारी घटक शरीराला ऊर्जा देतात. सकाळच्या नाश्त्यात नियमित दोन अंडी खाल्ल्यास महिनाभरात वजन वाढेल आणि तुम्ही कायमच फिट दिसाल. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • अंडी
  • लाल तिखट
  • गरम मसाला
  • आलं लसूण पेस्ट
  • मीठ
  • तेल
  • कोथिंबीर
  • कढीपत्ता
  • तांदळाचे पीठ
कृती:

  • मसालेदार अंड्याचे काप बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, अंडी शिजवून घ्या. शिजवलेली अंडी थंड झाल्यानंतर त्यांची साल काढा आणि मध्यम आकाराचे उभे तुकडे करा.
  • मोठ्या वाटीमध्ये चवीनुसार मीठ, लाल तिखट, हळद. आलं लसूण पेस्ट, गरम मसाला, तांदळाचे पीठ, बारीक चिरलेला कढीपत्ता टाकून पेस्ट बनवा.
  • तयार केलेली पेस्ट अंड्यांवर लावून घ्या. त्यानंतर पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात अंडी टाका.
  • दोन्ही बाजूने अंडी भाजून झाल्यानंतर सगळ्यात शेवटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले मसालेदार अंड्याचे काप.

Web Title: Make delicious spicy egg slices for children in 10 minutes simple food recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 02:40 PM

