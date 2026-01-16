Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अजिबात भासणार नाही चटणीची गरज! सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा लालचुटुक टोमॅटोचा चविष्ट डोसा, नोट करा रेसिपी

लहान मुलांना टोमॅटो खायला अजिबात आवडत नाही.अशावेळी मुलांना तुम्ही टोमॅटोपासून चटकदार कुरकुरीत डोसा बनवून देऊ शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो.

Jan 16, 2026 | 10:09 AM
सकाळच्या नाश्त्यात नेहमीच काय बनवावं, हा प्रश्न सर्वच महिलांना पडतो. कामाच्या धावपळीमध्ये बऱ्याचदा नाश्ता बनवण्यासाठी जास्तीचा वेळ मिळत नाही. सतत काम करत राहिल्यामुळे नाश्त्याची वेळ चुकून जाते आणि कोणताही पदार्थ खाण्याची इच्छा होत नाही. अशावेळी नाश्त्यात झटपट तयार होणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करावे. सकाळच्या नाश्त्यात सगळ्यांचं हेल्दी पण कमीत कमी साहित्यात तयार होणारे पदार्थ खाण्यास हवे असतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला वाटीभर टोमॅटोच्या गरापासून कुरकुरीत डोसा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. डोसा, इडली हे पदार्थ दक्षिण भारतीय संस्कृतीमधील अविभाज्य घटक आहेत. कायमच साधा डोसा आणि त्यासोबत खोबऱ्याची चटणी किंवा सांबार खाल्ले जाते. पण नेहमीच तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. अशावेळी नाश्त्यात टोमॅटो डोसा बनवावा. हा पदार्थ अतिशय कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि जास्त साहित्यसुद्धा लागत नाही. टोमॅटो डोसासोबत तुम्हाला कोणतीही चटणी बनवण्याची आवश्यकता नाही. चला तर जाणून घेऊया टोमॅटो डोसा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

हिरव्यागार पेरूंपासून झटपट बनवा चमचमीत पेरूची चटणी, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा आवडीने खातील पदार्थ

साहित्य:

  • टोमॅटो
  • लाल सुक्या मिरच्या
  • आलं
  • लसूण
  • मीठ
  • बारीक रवा
  • गव्हाचं पीठ
  • मीठ
  • जिरं
  • कांदा
  • कोथिंबीर
  • पाणी
  • तेल
बोरिंग पोहे सोडा, यंदा नाश्त्याला बनवा विदर्भ स्टाईल झणझणीत ‘तर्री पोहे’, सकाळचा नाश्ता होईल रंगतदार

कृती:

  • टोमॅटो डोसा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात टोमॅटो, आलं, लाल सुक्या मिरच्या, बारीक रवा, गव्हाचे पीठ, तांदुळाचे पीठ, चवीनुसार मीठ आणि थोडस पाणी घालून बारीक पेस्ट बनवून घ्या.
  • आवश्यकता वाटल्यास तुम्ही त्यात पाणी घालू शकता. तयार केलेल्या मिश्रणात बारीक चिरलेला कांदा, जिरे आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेले मिश्रण काहीवेळ बाजूला ठेवून घ्या. डोसा बनवताना पिठात जास्त पाणी घालू नये.
  • डोसा बनवण्यासाठी पॅन गरम करा. गरम पॅनला तेल लावून त्यावर तयार केलेले डोसा पीठ गोलाकार पसरवून घ्या. त्यानंतर डोसा दोन्ही बाजूने भाजून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला कुरकुरीत टोमॅटो डोसा. हा डोसा नुसताच चहासोबत किंवा सकाळच्या नाश्त्यात सुद्धा खाऊ शकता.

Jan 16, 2026 | 10:09 AM

