Raw Mango Pickle: १० मिनिटांमध्ये कच्च्या कैरीपासून बनवा चटपटीत आंबट तिखट लोणचं, डाळभाताची वाढेल रंगतदार चव

जेवणाची चव वाढवण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच कच्च्या कैरीचे लोणचं बनवू शकता. या पद्धतीने बनवलेले लोणचं चवीला अतिशय सुंदर लागते आणि जेवणात चार घास जास्त जातात.

Updated On: May 20, 2026 | 08:00 AM
उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर वाळवणाचे पदार्थ बनवले जातात. लोणचं, पापड, कुरडया, फेण्या, सांडगे इत्यादी अनेक पदार्थ अतिशय आवडीने बनवले जातात. या पदार्थांशिवाय उन्हाळा ऋतू पूर्ण झाल्यासारखे अजिबात वाटत नाही. उन्हाळ्यात सगळीकडे मोठ्या प्रमाणावर आंबे, कच्च्या कैऱ्या उपलब्ध असतात. कच्च्या कैऱ्यांचा वापर करून विविध चविष्ट पदार्थ बनवले जातात. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे कच्च्या कैरीचे लोणचं. जेवणाच्या ताटात जर लोणचं असेल तर चार घास जास्त जातात आणि जेवणाची चव सुद्धा वाढते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला १० मिनिटांमध्ये अतिशय सोप्या पद्धतीत चटपटीत लोणचं बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले कच्च्या कैरीचे लोणचं चवीला अतिशय सुंदर लागते. डाळभात किंवा गरमागरम भाकरीसोबत तुम्ही कच्च्या कैरीचे लोणचं खाऊ शकता. इंस्टंट तयार होणारे कच्च्या कैरीचे लोणचं महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहते. नोट करून घ्या लोणचं बनवण्याची कृती.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • कच्ची कैरी
  • हिरवी मिरची
  • लसूण
  • तेल
  • लाल तिखट
  • लोणचं मसाला
  • मोहरी
  • बडीशेप
  • हळद
  • मीठ
कृती:

  • कच्च्या कैरीचे लोणचं बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कच्ची कैरी पाण्याने स्वच्छ धुवून साल काढून घ्या आणि बारीक तुकडे करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात हिरवी मिरची आणि लसूण पाकळ्या घालून जाडसर पेस्ट वाटून घ्या.
  • तवा गरम करून त्यावर बडीशेप आणि मोहरीचे दाणे वेगवेगळे भाजा आणि थंड करा. थंड झालेले पदार्थ मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक वाटून घ्या.
  • बारीक करून घेतलेल्या कैरीच्या तुकड्यांना मीठ आणि हळद लावून काहीवेळा बाजूला ठेवून द्या. यामुळे कैरीमधील पाणी निघून जाईल.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात बारीक केलेली मिरची पेस्ट घालून खमंग भाजा आणि थंड करण्यासाठी ठेवा.
  • कच्च्या कैरीमधील पाणी पूर्णपणे निघून गेल्यानंतर त्यात तयार केलेला मसाला, मिरची पेस्ट, लाल तिखट, चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेले लोणचं काचेच्या बरणीमध्ये भरून ठेवा. तयार आहे झटपट बनवलेले चटपटीत कच्च्या कैरीचे लोणचं.

Published On: May 20, 2026 | 08:00 AM

