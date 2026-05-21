International Tea Day : ‘एक कप चहा आणि बरंच काही!’ भारताच्या प्रस्तावामुळे जगाने स्वीकारला ‘हा’ दिवस; वाचा यामागची रंजक कहाणी

International Tea Day 21 May 2026 : भारतात चहा हे केवळ एक पेय नाही, तर ती एक भावना आहे, एक संस्कृती आहे आणि कोट्यवधी लोकांच्या दिवसाची सुरुवात करण्याचा तो एकमेव आधार आहे. कोणाचे डोके दुखत असेल तर चहा पाहिजे, पाऊस पडत असेल तर चहा पाहिजे, मित्रांसोबत गप्पा मारायच्या असतील तरीही चहाच पाहिजे. याच आपल्या लाडक्या ‘चहा’चा सन्मान करण्यासाठी आणि या उद्योगाशी जोडलेल्या लाखो हातांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी दरवर्षी २१ मे रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय चहा दिन’ (International Tea Day) साजरा केला जातो. हा दिवस चहाच्या पानावरील थेंबासारखाच मौल्यवान आहे, कारण तो या संपूर्ण व्यवसायामागील कष्टकऱ्यांच्या जीवनावर प्रकाश टाकतो.
पूर्वी हा दिवस १५ डिसेंबर रोजी केवळ काही चहा उत्पादक देशांमध्ये साजरा केला जात होता. परंतु, भारताने २०१९ मध्ये चहाचे जागतिक महत्त्व लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेकडे (FAO) हा दिवस मे महिन्यात साजरा करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मे महिना हा चहा उत्पादनासाठी सर्वोत्तम मानला जातो, कारण या काळात नवीन आणि उत्तम दर्जाची चहाची पाने गोळा करण्याचे काम वेगाने सुरू असते. संयुक्त राष्ट्रांनी भारताचा हा प्रस्ताव मान्य केला आणि २१ मे २०२० रोजी जगात पहिला अधिकृत आंतरराष्ट्रीय चहा दिन साजरा करण्यात आला.
चहा हे पाणी पिण्यानंतर जगात सर्वाधिक प्राशन केले जाणारे पेय आहे. जगभरात चहाचा व्यापार अब्जावधी डॉलर्सचा आहे. परंतु, या चकाचक उद्योगाच्या मागे चहाच्या मळ्यांमध्ये दिवस-रात्र राबणाऱ्या कामगारांचे मोठे कष्ट दडलेले आहेत. भारत, चीन, केनिया आणि श्रीलंका यांसारख्या प्रमुख चहा उत्पादक देशांमध्ये या दिवशी विशेष जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. चहाचे उत्पादन घेणारे लहान शेतकरी आणि मळ्यांमधील महिला कामगार यांच्या आर्थिक विकासासाठी, आरोग्यासाठी आणि चांगल्या राहणीमानासाठी धोरणे आखणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे.
भारतात चहाच्या अनेक प्रजाती आढळतात, ज्यांनी संपूर्ण जगाला वेड लावले आहे. आसामचा कडक चहा (Assam Tea), ज्याचा रंग आणि कडकपणा सकाळची सुस्ती घालवण्यासाठी ओळखला जातो; दार्जिलिंगचा सुगंधी चहा (Darjeeling Tea), ज्याला ‘चहाचा शॅम्पेन’ म्हटले जाते आणि दक्षिण भारतातील निलगिरी चहा (Nilgiri Tea), जो आपल्या सौम्य आणि फळांच्या चवीसाठी प्रसिद्ध आहे. हे चहा प्रकार भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्यात मोठी भूमिका बजावतात. दरवर्षी भारत मोठ्या प्रमाणात चहाची निर्यात जगातील विविध देशांमध्ये करतो.
आजच्या धावपळीच्या युगात आपण टपरीवर किंवा कॅफेमध्ये जाऊन आरामात चहाची चुस्की घेतो. पण, ती चहाची पाने आपल्या कपापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आसाम किंवा दार्जिलिंगच्या डोंगराळ भागात किती महिलांनी पाठीवर टोपल्या घेऊन ती पाने वेचली असतील, याचा आपण कधी विचार करत नाही. म्हणूनच, या आंतरराष्ट्रीय चहा दिनानिमित्त जेव्हा तुम्ही तुमच्या कपात गरम चहा ओताल, तेव्हा त्या प्रत्येक कष्टाळू हाताचे मनापासून आभार माना. चला तर मग, या आंतरराष्ट्रीय चहा दिनाचा आनंद एका उत्तम कडक चहाच्या कपासोबत साजरा करूया!