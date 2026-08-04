गटारी स्पेशल रेसिपी:घरच्या घरी बनवा अस्सल मालवणी पद्धतीने बनवा चिकन सुक्का, वाढेल जेवणाची रंगत

श्रावण महिन्याला सुरुवात होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. यंदाच्या वर्षी गटारी अमावस्या १२ ऑगस्ट ला आहे. हा सण आषाढ महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी येतो. यादिवशी घरात चिकन, मटण आणि माशांची मेजवानी केली जाते. कारण संपूर्ण श्रावण महिन्यात मांसाहारी पदार्थ अजिबात खाल्ले जात नाही. थेट गणपती बाप्पाच्या आगमनानंतर नॉनव्हेज पदार्थ खाल्ले जातात. त्यामुळे यंदाची गटारी अमावस्या आणखीनच स्पेशल करण्यासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये चिकन सुक्का नक्कीच बनवू पहा. कोकण आणि मालवणमध्ये बनवले जाणारे चविष्ट पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. गरमागरम भाकरी किंवा वड्यांसोबत चिकन सुक्का अतिशय चविष्ट लागते. भाजलेले मसाले आणि खोबऱ्याच्या वाटपाच्या चवीमुळे पदार्थ खायला भारी लागतो. चला तर जाणून घेऊया मालवणी पद्धतीमध्ये चिकन सुक्का बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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