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गटारी स्पेशल रेसिपी:घरच्या घरी बनवा अस्सल मालवणी पद्धतीने बनवा चिकन सुक्का, वाढेल जेवणाची रंगत

Updated On: Aug 04, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

गटारी पार्टीसाठी घरात वेगवेगळे मांसाहारी पदार्थ बनवले जाते. त्यामुळे तुम्ही मालवणी पद्धतीमध्ये झणझणीत चिकन सुक्का बनवू शकता. हा पदार्थ गरमागरम तांदळाची भाकरी किंवा वड्यांसोबत अतिशय सुंदर लागतो.

गटारी स्पेशल रेसिपी:घरच्या घरी बनवा अस्सल मालवणी पद्धतीने बनवा चिकन सुक्का, वाढेल जेवणाची रंगत

गटारी स्पेशल रेसिपी:घरच्या घरी बनवा अस्सल मालवणी पद्धतीने बनवा चिकन सुक्का, वाढेल जेवणाची रंगत

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विस्तार

श्रावण महिन्याला सुरुवात होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. यंदाच्या वर्षी गटारी अमावस्या १२ ऑगस्ट ला आहे. हा सण आषाढ महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी येतो. यादिवशी घरात चिकन, मटण आणि माशांची मेजवानी केली जाते. कारण संपूर्ण श्रावण महिन्यात मांसाहारी पदार्थ अजिबात खाल्ले जात नाही. थेट गणपती बाप्पाच्या आगमनानंतर नॉनव्हेज पदार्थ खाल्ले जातात. त्यामुळे यंदाची गटारी अमावस्या आणखीनच स्पेशल करण्यासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये चिकन सुक्का नक्कीच बनवू पहा. कोकण आणि मालवणमध्ये बनवले जाणारे चविष्ट पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. गरमागरम भाकरी किंवा वड्यांसोबत चिकन सुक्का अतिशय चविष्ट लागते. भाजलेले मसाले आणि खोबऱ्याच्या वाटपाच्या चवीमुळे पदार्थ खायला भारी लागतो. चला तर जाणून घेऊया मालवणी पद्धतीमध्ये चिकन सुक्का बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • चिकन
  • सुक्या खोबऱ्याचा किस
  • हिरवी मिरची
  • आलं लसूण पेस्ट
  • मीठ
  • हळद
  • मालवणी लाल तिखट
  • चिकन मसाला
  • कोथिंबीर
  • दही
  • लिंबाचा रस
  • मीठ
  • खडे मसाले
  • कढीपत्ता
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कृती:

  • मालवणी चिकन सुक्का बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, चिकन बारीक कापून पाण्याने तीन ते चार वेळा स्वच्छ धुवून घ्या.
  • चिकनमधील पाणी पूर्णपणे काढून टाका. त्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद, दही, आलं लसूण पेस्ट आणि लिंबाचा रस घालून मसाला चिकनला लावून घ्या.
  • तवा गरम करून त्यात सुक्या खोबऱ्याचा किस, कांदा, लसूण आणि खडे मसाला घालून वेगवेगळे मंद आचेवर भाजा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून घ्या. गरम तेलात बारीक करून घेतलेली लसूण आणि कढीपत्ता घालून मंद आचेवर लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरून घेतलेला कांदा घालून लालसर होईपर्यंत भाजा. भाजलेल्या कांद्यात मालवणी लाल तिखट, हळद, चिकन मसाला घालून तेल सुटेपर्यंत भाजून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात बारीक पेस्ट करून घेतलेले खोबऱ्याचे वाटण घालून मंद आचेवर भाजा आणि त्यात मसाला लावून ठेवलेले चिकन घालून मिक्स करा.
  • चिकन वाफेवर शिजण्यासाठी ठेवा. आवश्यकता वाटल्यास चिकनमध्ये पाणी घालावे, अन्यथा चिकन वाफेवर शिजून जाईल.
  • १५ ते २० मिनिट मंद आचेवर चिकन शिजल्यानंतर त्यात बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे मालवणी पद्धतीमध्ये बनवलेला चिकन सुक्का.

Web Title: Gatari special recipe make authentic malvani style chicken sukka at home food recipe

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Published On: Aug 04, 2026 | 08:00 AM

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