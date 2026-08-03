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विकतचे चॉकलेट आणून खाण्यापेक्षा मुलांसाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा पौष्टिक Energy Bar, नोट करा रेसिपी

Updated On: Aug 03, 2026 | 09:54 AM IST
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सारांश

लहान मुलांना कायमच विकतचे चॉकलेट आणून खायला देण्यापेक्षा घरी बनवलेले प्रोटीन एनर्जी बार खाण्यास द्यावे. यामुळे लवकर भूक सुद्धा लागत नाही आणि पोट सुद्धा भरलेले राहते.

विकतचे चॉकलेट आणून खाण्यापेक्षा मुलांसाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा पौष्टिक Energy bar, नोट करा रेसिपी

विकतचे चॉकलेट आणून खाण्यापेक्षा मुलांसाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा पौष्टिक Energy bar, नोट करा रेसिपी

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विस्तार

बाहेर कुठेही फिरायला गेल्यानंतर मुलं लगेच चॉकलेट खाण्याचा हट्ट करतात. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं चॉकलेट खायला खूप जास्त आवडते. पण शाळेच्या डब्यात किंवा छोटीशी भूक लागल्यानंतर मुलांना काय खायला द्यावे? असा प्रश्न सर्वच पालकांना कायमच पडतो. बाजारात मिळणाऱ्या चॉकलेट्स, बिस्किटे किंवा रेडीमेड स्नॅक्समध्ये साखर, प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज आणि कृत्रिम घटकांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. त्यामुळे मुलांना विकतचे पदार्थ खायला देण्याऐवजी घरी बनवलेले हेल्दी आणि टेस्टी पदार्थ खाण्यास द्यावेत. आज आम्ही तुम्हाला मुलांच्या डब्यासाठी झटपट पौष्टिक एनर्जी बार बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले एनर्जी बार घरातील लहान मुलांसह मोठेसुद्धा अतिशय आवडीने खातील. मुरमुरे, पीनट बटर, मनुके, भोपळ्याच्या बिया आणि डार्क चॉकलेट शरीरासाठी फायदेशीर आहे. यामध्ये ऊर्जा, प्रोटीन, फायबर, हेल्दी फॅट्स आणि अँटिऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. त्यामुळे कायमच विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले पौष्टिक पदार्थ खावेत. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • मुरमुरे
  • पीनट बटर
  • मनुके
  • काजू
  • बदाम
  • गरम पाणी
  • मीठ
  • भोपळ्याच्या बिया
  • डार्क चॉकलेट
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कृती:

  • पौष्टिक एनर्जी बार बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये पाणी घेऊन त्यात मनुके २० मिनिट भिजत ठेवा. मनुके मऊ झाल्यानंतर त्यातील पाणी काढून टाका.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भिजवलेले मनुके, पीनट बटर आणि चवीनुसार मीठ घालून पेस्ट तयार करा.
  • तयार केलेली पेस्ट वाटीमध्ये काढून घ्या. त्यानंतर त्यात मुरमुरे, भोपळ्याच्या बिया, काजू, बदामाचे तुकडे घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • चॉकलेट मोल्डमध्ये तयार केलेले मिश्रण टाकून फ्रिजमध्ये सेट करण्यासाठी ठेवा.
  • डबल बॉयलर पद्धतीने वाटीमध्ये डार्क चॉकलेट घेऊन पूर्णपणे वितळवा. यामुळे चॉकलेट व्यवस्थित वितळून जाईल.
  • तयार केलेल्या चॉकलेटमध्ये एनर्जी बार बुडवून पुन्हा एकदा चॉकलेट सेट करण्यासाठी ठेवा. २० ते २५ मिनिटांमध्ये चॉकलेट सेट होईल.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले पौष्टिक एनर्जी बार. हा पदार्थ लहान मुलांसह मोठ्यांना भूक लागल्यानंतर लगेच दिसू शकता.

Web Title: Instead of buying and eating store bought chocolate make nutritious energy bars for your children in just 10 minutes

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Published On: Aug 03, 2026 | 09:54 AM

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