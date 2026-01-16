Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Make Street Style Ragda Chaat In 20 Minutes With This Easy Recipe Simple Food Recipe

Food Recipe: २० मिनिटांमध्ये सोप्या पद्धतीत बनवा स्ट्रीट स्टाईल रगडा चाट, सकाळच्या नाश्त्यासाठी वनपॉट रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये स्ट्रीट स्टाईल रगडा चाट बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होईल. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Jan 16, 2026 | 08:00 AM
२० मिनिटांमध्ये सोप्या पद्धतीत बनवा स्ट्रीट स्टाईल रगडा चाट

२० मिनिटांमध्ये सोप्या पद्धतीत बनवा स्ट्रीट स्टाईल रगडा चाट

Follow Us:
Follow Us:

सुट्टीच्या दिवशी किंवा इतर वेळी सकाळच्या नाश्त्यात काहींना काही चटकदार आणि चमचमीत पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी बाहेरून विकत आणलेले चाट किंवा पाणीपुरी खाल्ली जाते. पण कायमच प्रक्रिया केलेले आणि शिळे अन्नपदार्थ खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले ताजे अन्नपदार्थ खावेत. ताज्या आणि घरी बनवलेल्या पदार्थांमध्ये योग्य प्रमाणात मसाले आणि इतर सर्वच पदार्थ टाकले जातात. आज आम्ही तुम्हाला सकाळच्या किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यात खाण्यासाठी स्ट्रीट स्टाईल रगडा चाट बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. आंबटगोड चिंच चटणी आणि इतर पदार्थांचा वापर करून बनवलेली रेसिपी चवीला अतिशय सुंदर लागते. रगडा चाट तुम्ही घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी सुद्धा बनवू शकता. स्वच्छ पद्धतीने बनवलेली रगडा चाट चवीसोबत आरोग्यासाठी सुद्धा फायदेशीर आहे. त्यामुळे कायमच बाहेरील विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेल्या पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया रगडा चाट बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

बोरिंग पोहे सोडा, यंदा नाश्त्याला बनवा विदर्भ स्टाईल झणझणीत ‘तर्री पोहे’, सकाळचा नाश्ता होईल रंगतदार

साहित्य:

  • पांढरे वाटाणे
  • बटाटा
  • चिंच चटणी
  • हिरवी चटणी
  • टोमॅटो
  • हळद
  • चाट मसाला
  • कांदा
  • लाल तिखट
  • जिरं पावडर
  • धणे पावडर
  • शेव
  • कोथिंबीर
हिरव्यागार पेरूंपासून झटपट बनवा चमचमीत पेरूची चटणी, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा आवडीने खातील पदार्थ

कृती:

  • रगडा चाट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कुकरच्या भांड्यात स्वच्छ धुवून घेतलेले वाटाणे, बटाटा, टोमॅटो, हळद, मीठ, लाल मिरची पावडर आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून कुकरचे झाकण लावा.
  • वाटाणे व्यवस्थित शिजण्यासाठी कुकरच्या ३ ते ४ शिट्ट्या काढून घ्या. कुकर थंड झाल्यानंतर त्यातील बटाटा आणि टोमॅटो काढून घ्या आणि वाटाणे चमच्याने मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात मिरची पावडर, जिरे पावडर, धणे पावडर, चाट मसाला आणि कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेला रगडा वाटीमध्ये काढून घ्या. त्यानंतर त्यावर हिरवी चटणी, चिंच चटणी, टोमॅटो, कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि बारीक शेव घालून सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला स्ट्रीट स्टाईल रगडा चाट. हा पदार्थ लहान मुलं अतिशय आवडीने खातील.

Web Title: Make street style ragda chaat in 20 minutes with this easy recipe simple food recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी
1

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी
2

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

जूसी-रिफ्रेशिंग टेस्ट, लिंबाच्या सुगंधाने भरपूर… तुम्ही कधी ‘लेमन केक’ खाल्ला आहे का? टी-टाईम स्नॅक्ससाठी परफेक्ट पर्याय
3

जूसी-रिफ्रेशिंग टेस्ट, लिंबाच्या सुगंधाने भरपूर… तुम्ही कधी ‘लेमन केक’ खाल्ला आहे का? टी-टाईम स्नॅक्ससाठी परफेक्ट पर्याय

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी
4

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ 1st T20I : ‘मिस्टर 360’ नागपुरात मैदानावर पाय ठेवताच रचणार विक्रम! भारतासाठी ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरेल पहिलाच खेळाडू 

IND vs NZ 1st T20I : ‘मिस्टर 360’ नागपुरात मैदानावर पाय ठेवताच रचणार विक्रम! भारतासाठी ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरेल पहिलाच खेळाडू 

Jan 21, 2026 | 05:34 PM
पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!

पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!

Jan 21, 2026 | 05:33 PM
BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता; काय आहे नेमका पेच?

BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता; काय आहे नेमका पेच?

Jan 21, 2026 | 05:32 PM
Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?

Jan 21, 2026 | 05:31 PM
Honda वाहनधारकांनो लक्ष द्या! कंपनीच्या ‘या’ 2 बाईकमध्ये आली खराबी! जारी झाला रिकॉल

Honda वाहनधारकांनो लक्ष द्या! कंपनीच्या ‘या’ 2 बाईकमध्ये आली खराबी! जारी झाला रिकॉल

Jan 21, 2026 | 05:22 PM
‘सर्वांसाठी न्याय, जलद न्याय! नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत….; CM देवेंद्र फडणवीसांचा पुढाकार

‘सर्वांसाठी न्याय, जलद न्याय! नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत….; CM देवेंद्र फडणवीसांचा पुढाकार

Jan 21, 2026 | 05:22 PM
RBI Banking Rules: आरबीआयचा कडक इशारा! विश्वास टिकवायचा असेल तर प्रशासनात शिस्त हवी

RBI Banking Rules: आरबीआयचा कडक इशारा! विश्वास टिकवायचा असेल तर प्रशासनात शिस्त हवी

Jan 21, 2026 | 05:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM