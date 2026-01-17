Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

इडली डोसाची चव लागेल आणखीनच भारी! झटपट बनवा पचनास हलकी असलेली नीर चटणी, पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये नीर चटणी बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होते. जाणून घ्या नीर चटणी बनवण्याची रेसिपी.

Updated On: Jan 17, 2026 | 08:00 AM
इडली डोसाची चव लागेल आणखीनच भारी! झटपट बनवा पचनास हलकी असलेली नीर चटणी

इडली डोसाची चव लागेल आणखीनच भारी! झटपट बनवा पचनास हलकी असलेली नीर चटणी

दक्षिण भारतीय पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. सकाळच्या नाश्त्यापासून ते अगदी रात्रीच्या जेवणात सुद्धा अनेक दक्षिण भारतीय पदार्थ बनवले जातात. इडली, डोसा बनवल्यानंतर त्यासोबत खाण्यासाठी ओल्या खोबऱ्याची किंवा टोमॅटोची चटणी बनवली जाते. पण काहींना टोमॅटोची चटणी खायला अजिबात आवडत नाही. अशावेळी तुम्ही इडलीसोबत खाण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये नीर चटणी बनवू शकता. साऊथमध्ये बनवला जाणारा अतिशय फेमस पदार्थ नीर चटणी. ही चटणी आरोग्यासाठी सुद्धा अतिशय गुणकारी आहे. नीर चटणी तुम्ही कोणत्याही पदार्थासोबत खाऊ शकता. ही चटणी पातळ असल्यामुळे संपूर्ण पदार्थामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून खाल्ली जाते. त्यामुळे अतितिखट आणि मसालेदार पदार्थ खाण्यास नको असतील तर नीर चटणी अतिशय उत्तम आहे. जाणून घ्या रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

Recipe : सकाळच्या नाश्त्याला काही टेस्टी आणि झटपट बनवायचं? मग घरी बनवा ‘ब्रेड ऑम्लेट टोस्ट’

साहित्य:

  • चणाडाळ
  • खोबऱ्याची चटणी
  • शेंगदाणे
  • पाणी
  • हिरवी मिरची
  • चिंच
  • कढीपत्ता
  • कोथिंबीर
  • मोहरी
  • लाल मिरची
  • उडीद डाळ
  • मीठ
अजिबात भासणार नाही चटणीची गरज! सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा लालचुटुक टोमॅटोचा चविष्ट डोसा, नोट करा रेसिपी

कृती:

  • नीर चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात भाजलेली चणाडाळ, भाजलेले शेंगदाणे, खोबऱ्याचे तुकडे, हिरवी मिरची, लसूण, चिंच घालून आवश्यकतेनुसार पाणी घालून चटणी वाटून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात कोथिंबीर घालून पुन्हा एकदा चटणी वाटून घ्या. कोथिंबीर चटणीचा रंग वाढवते.
  • तयार केलेली चटणी टोपात काढून घ्या. त्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात पाणी ओतून चटणीमध्ये टाका.
  • फोडणीच्या भांड्यात तेल गरम करून त्यात मोहरी, हिंग, कढीपत्त्याची पाने आणि उडीद डाळ, लाल सुक्या मिरच्या घालून भाजा.
  • तयार केलेली फोडणी चटणीमध्ये ओतून मिक्स करा आणि त्यात चवीनुसार मीठ टाकून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली चविष्ट नीर चटणी. हा पदार्थ लहान कोणत्याही पदार्थासोबत तुम्ही खाऊ शकता.

Jan 17, 2026 | 08:00 AM

