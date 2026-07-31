शुक्रवार, 31 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How To Grow More Jasmine Flowers Onion Peel Liquid Fertilizer Gardening Tips

Gardening Tips : मोगऱ्याचं झाड फुलांनी बहरवायचंय? घरच्या घरी कचऱ्यापासून तयार करा नैसर्गिक द्रावण

Updated On: Jul 31, 2026 | 11:31 AM IST
जाहिरात
सारांश

मोगऱ्याच्या झाडाला भरपूर कळ्या आणि फुले यावीत यासाठी महागडी रासायनिक खते वापरण्याची गरज नाही. घरातील टाकाऊ वस्तू आणि योग्य निगा राखूनही झाडाचा बहर वाढवता येतो.

Gardening Tips : मोगऱ्याचं झाड फुलांनी बहरवायचंय? घरच्या घरी कचऱ्यापासून तयार करा नैसर्गिक द्रावण

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • घरातील टाकाऊ वस्तूपासून नैसर्गिक द्रव खत तयार करून मोगऱ्याच्या झाडाची वाढ आणि फुलोरा वाढवता येतो.
  • झाडाची नियमित छाटणी केल्याने नवीन फांद्या, कळ्या आणि फुले येण्यास मदत होते.
  • पुरेसा सूर्यप्रकाश आणि वेळोवेळी सेंद्रिय खत दिल्यास झाड निरोगी राहून अधिक फुलते.
मोगऱ्याची फुले अनेकांना फार आवडतात. घराची शोभा वाढवण्यासाठी अनेकदा घराच्या बाल्कनीत सुंदर फुलांची झाडे लावली जातात. यात प्रामुख्याने मोगऱ्याच्या फुलांचाही समावेश होतो. मोगऱ्याचा सुगंध आणि यांचा गडद पांढरा रंग मनाला शांती देऊन जातो. आता फुले कुंडीत लावण तर फार सोपं आहे पण यात फुलं येणं तितक सोपं नाही. बऱ्याचदा लोक आवडीने कुंडीत फुलांचे रोप लावतात खरं पण योग्य काळजी आणि खत न घातल्याने कुंडीतच ते झाड मरुन जात किंवा झाडाला फुल येत नाहीत. तुम्हालाही ही समस्या उद्भवत असेल तर आजची बातमी तुमच्या कामाची ठरेल. कुंडी फुलांनी भरण्यासाठी रासायनिक फर्टिलाइजर खरेदी करण्याची गरज नाही तर सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही घरीच प्रभावी असे खत तयार करु शकता. हे खत फुलांची वाढ होण्यास आणि कुंडीत फुले येण्यास मदत करेल.

मसुरी ट्रिपमध्ये ‘झरीपानी कॅसल’ला नक्की भेट द्या; यालाच म्हणतात खरं ‘मुसाफिर कॅफे’

कांद्याच्या सालींचा वापर

अनेकांना हे ठाऊक नाही पण कुंडीत कांद्याच्या साली टाकून झाडांची वाढ केली जाऊ शकते. स्वयंपाकघरातील कचऱ्यापासून म्हणजेच कांद्याच्या सालींपासून तयार केलेले द्रव खत झाडाला आवश्यक पोटॅशियम आणि नायट्रोजन पुरवते. हे द्रावण झाडांमध्ये टाकल्याने अवघ्या काही दिवसांमध्येच झाडांवर कळ्या येण्यास सुरुवात होते.

वेळोवेळी छाटणी करा

झाडाची योग्य रितीने वाढ होण्यासाठी पानांची वेळोवेळी छाटणी होणे फार गरजेचे असते. याला प्रूनिंग असं म्हटलं जातं. मोगऱ्याच्या झाडाची छाटणी केल्याने झाड वेगाने आणि योग्य रितीने वाढण्यास मदत होते. यामुळे नव्या फांद्या, फुले आणि कळ्या येण्यास मदत होते. झाडाची वाढ जर अस्थिर होत असेल तर त्याची छाटणी करणे अनिवार्य ठरते.

सूर्यप्रकाश आणि शेणखत

कोणत्याही झाडाची वाढ होण्यासाठी त्याला सूर्यप्रकाशात ठेवणे गरजेचे असते. मोगऱ्याच्या झाडाला दिवसभर सूर्यप्रकाशात ठेवा. तसेच दर १५-२० दिवसांनी यात गांडूळ खत किंवा शेणखत घाला, यामुळे जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवण्यास मदत होते.

कांद्याच्या सालींचा वापर

मोगऱ्याच्या झाडावर असंख्य कळ्या हव्या असतील तर यात लिक्विड फर्टिलाइजरचा वापर करणे महत्त्वाचे ठरु शकते. हे लिक्विड फर्टिलाइजर तुम्ही कांद्याच्या सुक्या सालींपासून तयार करु शकता. कांद्याच्या सालींमध्ये पोटॅशियम, फॉस्फरस, लोह आणि मॅग्नेशियम भरपूर प्रमाणात असतात, ही सर्व पोषक तत्वे वनस्पतीच्या फुलोऱ्यासाठी आवश्यक आहेत.

Gardening Tips : कुंडीत लिंबाचं रोप लावलंय? ही फ्री ट्रिक वापरा, लिंबांनी बहरून जाईल झाड

कांद्याच्या सालींपासून खत कसे तयार करायचे?

हे खत तयार करण्यासाठी स्वयंपाकघरातून कांद्याच्या सुक्या साली गोळ्या करा. या सालींना काही वाडग्यात जमा करुन साली बुडतील इतकं पाणी त्यात घाला. साधारण आठवडाभर या साली पाण्यात भिजवून ठेवा. पाण्याचा रंग यानंतर काहीसा गुलाबी झाल्याचा तुम्हाला दिसेल. ७ दिवसांनंतर यापासून लिक्विड फर्टिलाइजर तयार होते. यानंतर हे पाणी गाळून घ्या. लक्षात घ्या हे पाणी तुम्हाला डायरेक्ट कुंडीत घालायचे नाही आहे. अर्धा ग्लास लिक्विड फर्टिलाइजर १ लीटर पाण्यात मिक्स करा आणि मग हे पाणी कुंडीत घाला. महिनातून १-२ वेळा तुम्ही हे द्रावण कुंडीत घालू शकता. याच्या मदतीने झाडाची चांगली वाढ होईल आणि कुंडी मोगऱ्याची फुलांनी भरुन जाईल.

Web Title: How to grow more jasmine flowers onion peel liquid fertilizer gardening tips

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 31, 2026 | 11:31 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पोटात कायमच जडपणा जाणवतो? आतड्यांमधील घाण स्वच्छ करण्यासाठी घरीच तयार करा आयुर्वेदिक चूर्ण, बद्धकोष्ठतेपासून मिळेल आराम
1

पोटात कायमच जडपणा जाणवतो? आतड्यांमधील घाण स्वच्छ करण्यासाठी घरीच तयार करा आयुर्वेदिक चूर्ण, बद्धकोष्ठतेपासून मिळेल आराम

Gardening Tips : कुंडीत लिंबाचं रोप लावलंय? ही फ्री ट्रिक वापरा, लिंबांनी बहरून जाईल झाड
2

Gardening Tips : कुंडीत लिंबाचं रोप लावलंय? ही फ्री ट्रिक वापरा, लिंबांनी बहरून जाईल झाड

Beauty Tips : त्वचेवर सर्वात आधी फेस क्रिम लावावी की सनस्क्रिन? बहुतेक जण इथेच करतात मोठी चूक
3

Beauty Tips : त्वचेवर सर्वात आधी फेस क्रिम लावावी की सनस्क्रिन? बहुतेक जण इथेच करतात मोठी चूक

चेहऱ्यावर येईल इन्स्टंट ग्‍लास ग्‍लो! ५ रुपयांच्या टिश्यू पेपरचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, घरीच बनवा फेस शीट मास्क
4

चेहऱ्यावर येईल इन्स्टंट ग्‍लास ग्‍लो! ५ रुपयांच्या टिश्यू पेपरचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, घरीच बनवा फेस शीट मास्क

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gardening Tips : मोगऱ्याचं झाड फुलांनी बहरवायचंय? घरच्या घरी कचऱ्यापासून तयार करा नैसर्गिक द्रावण

Gardening Tips : मोगऱ्याचं झाड फुलांनी बहरवायचंय? घरच्या घरी कचऱ्यापासून तयार करा नैसर्गिक द्रावण

Jul 31, 2026 | 11:31 AM
Shweta Tiwari Ex Husband Raja Chaudhary: ९३ लाखांच्या फ्लॅटसाठी मुलीचा त्याग? श्वेता तिवारीच्या आरोपांवर एक्स पतीचे स्पष्टीकरण

Shweta Tiwari Ex Husband Raja Chaudhary: ९३ लाखांच्या फ्लॅटसाठी मुलीचा त्याग? श्वेता तिवारीच्या आरोपांवर एक्स पतीचे स्पष्टीकरण

Jul 31, 2026 | 11:31 AM
Nashik Pothole Deaths: रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे नाशिक हादरले; चार महिन्यांत पाच जणांचा मृत्यू, प्रशासनावर कायदेशीर कारवाईची तयारी

Nashik Pothole Deaths: रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे नाशिक हादरले; चार महिन्यांत पाच जणांचा मृत्यू, प्रशासनावर कायदेशीर कारवाईची तयारी

Jul 31, 2026 | 11:31 AM
World Cup 2027: ऋषभ पंत, संजू सॅमसन आणि मोहम्मद शमी बाहेर…R Ashwin ने निवडला भारतीय संघ

World Cup 2027: ऋषभ पंत, संजू सॅमसन आणि मोहम्मद शमी बाहेर…R Ashwin ने निवडला भारतीय संघ

Jul 31, 2026 | 11:29 AM
Jalgaon News: ‘या’ प्रकरणाने उडवली संस्थाचालक, माजी शिक्षणाधिकाऱ्यांची झोप… नेमकं प्रकरण काय?

Jalgaon News: ‘या’ प्रकरणाने उडवली संस्थाचालक, माजी शिक्षणाधिकाऱ्यांची झोप… नेमकं प्रकरण काय?

Jul 31, 2026 | 11:21 AM
Supreme Court News: मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीतून सरन्यायाधीशांना का वगळण्यात आले?: सर्वोच्च न्यायालय

Supreme Court News: मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीतून सरन्यायाधीशांना का वगळण्यात आले?: सर्वोच्च न्यायालय

Jul 31, 2026 | 11:20 AM
Spain Crisis: सेउटा शहरात परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर; समुद्रातून हजारो मोरोक्कन नागरिकांचा प्रवेश; 18 मृत्यूनंतर लष्कर दाखल

Spain Crisis: सेउटा शहरात परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर; समुद्रातून हजारो मोरोक्कन नागरिकांचा प्रवेश; 18 मृत्यूनंतर लष्कर दाखल

Jul 31, 2026 | 11:08 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा