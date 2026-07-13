Yoga: सकाळची सुरुवात योगाने करा; शरीर आणि मनाला मिळतील ‘हे’ जबरदस्त फायदे

एक रुपयाही खर्च न करता घरच्या घरी मिळवा पार्लरसारखा ग्लो; हळदीचे ‘हे’ फेस पॅक नक्की करा ट्राय
नियमित योगाभ्यासामुळे स्नायू मजबूत होण्यास मदत होते. विविध योगासनांमुळे शरीर अधिक लवचिक बनते, सांध्यांची हालचाल सुधारते आणि शरीराचा समतोल राखण्यास मदत मिळते. त्यामुळे दैनंदिन कामे करताना थकवा कमी जाणवतो.
योगामध्ये प्राणायाम आणि ध्यानाचा समावेश असल्यामुळे मानसिक ताण कमी होण्यास मदत होते. नियमित सराव केल्यास मन अधिक शांत राहते, एकाग्रता वाढते आणि चिंता नियंत्रित ठेवण्यास सहाय्य मिळू शकते.
योगामुळे श्वसनक्रिया अधिक प्रभावी होते. खोल श्वास घेण्याच्या सवयीमुळे शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन मिळतो. तसेच नियमित योगाभ्यासामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास आणि सकाळी अधिक ताजेतवाने वाटण्यास मदत होऊ शकते.
बैठी जीवनशैलीमुळे वाढणारे लठ्ठपणा, उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि हृदयविकार यांसारख्या समस्यांचा धोका कमी करण्यासाठी नियमित योग उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र योग हा उपचारांचा पर्याय नसून निरोगी जीवनशैलीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
योगा करताना नेहमी रिकाम्या पोटी किंवा हलका आहार घेतल्यानंतरच करा. सुरुवातीला सोपी योगासने निवडा आणि आपल्या क्षमतेनुसार सराव वाढवा. कोणताही दीर्घकालीन आजार, दुखापत किंवा गर्भधारणा असल्यास योग सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा प्रशिक्षित योगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. नियमितता, योग्य श्वसन आणि योग्य पद्धतीने केलेला योगाभ्यास दीर्घकाळ निरोगी आणि सक्रिय जीवन जगण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Health Tips: पावसाळ्यात खोकला-तापाकडे दुर्लक्ष करू नका; असू शकतात Pneumoniaची सुरुवातीची लक्षणे, अशी घ्या काळजी