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Yoga: सकाळची सुरुवात योगाने करा; शरीर आणि मनाला मिळतील ‘हे’ जबरदस्त फायदे

Updated On: Jul 13, 2026 | 07:46 PM IST
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सारांश

Yoga Health Benefits: रोज सकाळी योगा केल्याने शरीर आणि मन दोन्ही निरोगी ठेवण्यास मदत होऊ शकते तसेच दिवसभर उत्साही वाटू शकते. दररोज योगा कोल्याने आरोग्याला कोणते फायदे होतात, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • सकाळची सुरुवात योगाने करा
  • मिळतील ‘हे’ जबरदस्त फायदे
  • योग करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा
आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत ताण, अपुरी झोप, चुकीच्या आहाराच्या सवयी आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव यामुळे अनेक आरोग्य समस्या वाढताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत दिवसाची सुरुवात योगाभ्यासाने केल्यास शरीर आणि मन दोन्ही निरोगी ठेवण्यास मदत होऊ शकते. योग हा केवळ व्यायाम नसून श्वसन, शरीराची हालचाल आणि मानसिक एकाग्रता यांचा समतोल साधणारी जीवनशैली मानली जाते. तज्ज्ञांच्या मते, दररोज अवघ्या २० मिनिटांचा नियमित योगाभ्यास शरीराची लवचिकता वाढवण्याबरोबरच तणाव कमी करण्यास, झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास आणि एकूण आरोग्य चांगले राखण्यास मदत करू शकतो.

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शरीराची लवचिकता आणि ताकद वाढते

नियमित योगाभ्यासामुळे स्नायू मजबूत होण्यास मदत होते. विविध योगासनांमुळे शरीर अधिक लवचिक बनते, सांध्यांची हालचाल सुधारते आणि शरीराचा समतोल राखण्यास मदत मिळते. त्यामुळे दैनंदिन कामे करताना थकवा कमी जाणवतो.

तणाव कमी होऊन मन शांत राहते

योगामध्ये प्राणायाम आणि ध्यानाचा समावेश असल्यामुळे मानसिक ताण कमी होण्यास मदत होते. नियमित सराव केल्यास मन अधिक शांत राहते, एकाग्रता वाढते आणि चिंता नियंत्रित ठेवण्यास सहाय्य मिळू शकते.

झोप आणि श्वसन सुधारते

योगामुळे श्वसनक्रिया अधिक प्रभावी होते. खोल श्वास घेण्याच्या सवयीमुळे शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन मिळतो. तसेच नियमित योगाभ्यासामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास आणि सकाळी अधिक ताजेतवाने वाटण्यास मदत होऊ शकते.

जीवनशैलीशी संबंधित आजारांचा धोका कमी होण्यास मदत

बैठी जीवनशैलीमुळे वाढणारे लठ्ठपणा, उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि हृदयविकार यांसारख्या समस्यांचा धोका कमी करण्यासाठी नियमित योग उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र योग हा उपचारांचा पर्याय नसून निरोगी जीवनशैलीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

योग करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

योगा करताना नेहमी रिकाम्या पोटी किंवा हलका आहार घेतल्यानंतरच करा. सुरुवातीला सोपी योगासने निवडा आणि आपल्या क्षमतेनुसार सराव वाढवा. कोणताही दीर्घकालीन आजार, दुखापत किंवा गर्भधारणा असल्यास योग सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा प्रशिक्षित योगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. नियमितता, योग्य श्वसन आणि योग्य पद्धतीने केलेला योगाभ्यास दीर्घकाळ निरोगी आणि सक्रिय जीवन जगण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Morning yoga benefits for healthy body and mind

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Published On: Jul 13, 2026 | 07:46 PM

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