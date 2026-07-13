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Health Tips: पावसाळ्यात खोकला-तापाकडे दुर्लक्ष करू नका; असू शकतात Pneumoniaची सुरुवातीची लक्षणे, अशी घ्या काळजी

Updated On: Jul 13, 2026 | 06:44 PM IST
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सारांश

Pneumonia Early Symptoms: पावसाळ्यात वाढलेली आर्द्रता आणि संसर्गामुळे न्यूमोनियाचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे न्यूमोनियाची लक्षणे कोणती आणि पावसाळ्यात आरोग्याची कशी काळजी घ्यावी, जाणून घ्या.

Health Tips: पावसाळ्यात खोकला-तापाकडे दुर्लक्ष करू नका; असू शकतात Pneumoniaची सुरुवातीची लक्षणे, अशी घ्या काळजी
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विस्तार
  • पावसाळ्यात खोकला-तापाकडे दुर्लक्ष करू नका
  • असू शकतात pneumoniaची सुरुवातीची लक्षणे
  • न्यूमोनिया म्हणजे काय?

पावसाळा सुरू होताच वातावरणात आर्द्रता वाढते आणि विविध प्रकारच्या जिवाणू व विषाणूंचा प्रसार वेगाने होऊ लागतो. अशा परिस्थितीत सर्दी, खोकला आणि ताप यांसारख्या सामान्य वाटणाऱ्या तक्रारी काही वेळा न्यूमोनियासारख्या गंभीर आजाराचे रूप धारण करू शकतात. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला तसेच कमी प्रतिकारशक्ती असलेल्या व्यक्तींमध्ये न्यूमोनियाचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे सुरुवातीची लक्षणे ओळखून वेळेत उपचार घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, योग्य काळजी घेतल्यास या संसर्गाचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतो.

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न्यूमोनिया म्हणजे काय?

न्यूमोनिया हा फुफ्फुसांचा संसर्गजन्य आजार आहे. जिवाणू, विषाणू किंवा बुरशीमुळे फुफ्फुसांमध्ये इन्फ्लेमेशन निर्माण होतो. त्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो आणि गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल होण्याची गरजही भासू शकते.

सुरुवातीची लक्षणे ओळखा

  • सतत किंवा वाढणारा ताप
  • खोकल्यासोबत कफ येणे
  • श्वास घेताना त्रास किंवा धाप लागणे
  • छातीत वेदना जाणवणे
  • थंडी वाजणे आणि अंगदुखी
  • तीव्र अशक्तपणा व थकवा
  • लहान मुलांमध्ये जलद श्वास घेणे किंवा खाण्याची इच्छा कमी होणे

बचावासाठी या महत्त्वाच्या खबरदाऱ्या घ्या

पावसाळ्यात  न्यूमोनियाचा धोका कमी करण्यासाठी काही सोप्या पण प्रभावी सवयी अंगीकारणे आवश्यक आहे. पावसात भिजल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर ओले कपडे बदला . हात साबणाने वारंवार स्वच्छ धुवा आणि खोकताना किंवा शिंकताना तोंड व नाक रुमाल किंवा कोपराने झाका. गर्दीच्या ठिकाणी आवश्यक असल्यास मास्कचा वापर करा. शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती चांगली राहण्यासाठी संतुलित व पौष्टिक आहार घ्या, पुरेसे पाणी प्या आणि नियमित, पुरेशी झोप घ्या. धूम्रपान व तंबाखूचे सेवन टाळा, कारण यामुळे फुफ्फुसांची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते. सर्दी, खोकला किंवा तापाची लक्षणे दिसल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आवश्यक लसीकरण करून घ्या. तसेच श्वास घेण्यास त्रास होणे, सतत ताप राहणे किंवा छातीत वेदना जाणवणे यांसारखी गंभीर लक्षणे दिसल्यास विलंब न करता तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

वेळेत उपचार का आवश्यक?

न्यूमोनियाकडे दुर्लक्ष केल्यास संसर्ग वाढून फुफ्फुसांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे घरगुती उपायांवर अवलंबून न राहता लक्षणे कायम राहिल्यास किंवा तीव्र होत असल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे. विशेषतः लहान मुले, वृद्ध आणि दीर्घकालीन आजार असलेल्या व्यक्तींनी अधिक सतर्क राहावे. वेळेवर निदान आणि योग्य उपचार केल्यास न्यूमोनियावर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवता येते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Health Tips: संध्याकाळी ५ नंतर चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ; अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते

Web Title: Pneumonia symptoms prevention and monsoon health tips

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Published On: Jul 13, 2026 | 06:44 PM

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