Weekend Trip: वीकेंड ट्रिपचा प्लॅन करताय? मुंबई-पुणेपासून हाकेच्या अंतरावर आहेत ‘ही’ सुंदर ठिकाणं, ठरतील बेस्ट पिकनिक स्पॉट्स

दररोजच्या धावपळीच्या आयुष्यातून थोडासा ब्रेक घेण्यासाठी वीकेंड ट्रिप हा उत्तम पर्याय ठरतो. मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये राहणारे अनेकजण शनिवार-रविवारी जवळच्या ठिकाणी फिरायला जाण्याचा प्लॅन करतात. नैसर्गिक सुंदरता, कोसळणारे धबधबे, शांत वातावरण आणि थंड हवामान यामुळे काही ठिकाणे पिकनिकसाठी खास लोकप्रिय आहेत. मुंबई आणि पुण्याजवळ अशी अनेक सुंदर पर्यटनस्थळे आहेत, जिथे कमी वेळात आणि कमी खर्चात उत्तम वीकेंड ट्रिप करता येते. निसर्ग, समुद्रकिनारे आणि शांत वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल तर या ५ ठिकाणांना नक्की भेट द्या आणि तुमचा वीकेंड खास बनवा.
मुंबई आणि पुण्यापासून अगदी जवळ असलेले लोणावळा हे सर्वात लोकप्रिय वीकेंड डेस्टिनेशन आहे. हिरवेगार डोंगर, धुक्याने भरलेले वातावरण आणि सुंदर धबधबे यामुळे पर्यटक येथे मोठ्या प्रमाणात येतात. भुशी डॅम, टायगर पॉइंट आणि कार्ला लेणी ही येथील खास आकर्षणं आहेत. पावसाळ्यात तर लोणावळ्याचे सौंदर्य आणखी खुलून दिसते.
जर तुम्हाला बीच आणि शांत वातावरण आवडत असेल तर अलिबाग हा उत्तम पर्याय आहे. मुंबईहून फेरीने आणि पुण्याहून रस्त्याने येथे सहज पोहोचता येते. अलिबाग बीच, किहीम बीच आणि कुलाबा किल्ला ही येथे पाहण्यासारखी ठिकाणे आहेत. मित्रमैत्रिणींसोबत रिलॅक्स वीकेंडसाठी हे ठिकाण परफेक्ट मानले जाते.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील भंडारदरा हे अतिशय सुंदर हिल स्टेशन आहे. येथे असलेले आर्थर लेक, रंधा फॉल्स आणि कळसूबाई शिखर पर्यटकांना आकर्षित करतात. शहराच्या गोंगाटापासून दूर शांत वेळ घालवायचा असेल तर भंडारदरा हा बेस्ट पर्याय आहे.
माथेरान हे महाराष्ट्रातील सर्वात वेगळे हिल स्टेशन मानले जाते. येथे वाहनांना प्रवेश नसल्यामुळे प्रदूषणमुक्त वातावरण अनुभवायला मिळते. घोडेस्वारी, टॉय ट्रेन आणि विविध पॉइंट्सवरून दिसणारे निसर्गदृश्य पर्यटकांना आकर्षित करतात. कुटुंबासोबत निवांत वेळ घालवण्यासाठी माथेरान उत्तम ठिकाण आहे.
पुण्याजवळील पावना लेक हे कॅम्पिंग आणि बोनफायरसाठी प्रसिद्ध आहे. तलावाच्या काठावर कॅम्प लावून रात्रीचा सुंदर अनुभव घेता येतो. मित्रांसोबत अॅडव्हेंचर आणि मस्ती करायची असेल तर पावना लेक हा बेस्ट पर्याय आहे. येथे सूर्योदय आणि सूर्यास्ताचे दृश्य विशेष आकर्षक दिसते.
