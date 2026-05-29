Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Best Weekend Trip Destinations Lonavala Alibaug Bhandardara Pawna Lake Near Mumbai Pune

Weekend Trip: वीकेंड ट्रिपचा प्लॅन करताय? मुंबई-पुणेपासून हाकेच्या अंतरावर आहेत ‘ही’ सुंदर ठिकाणं, ठरतील बेस्ट पिकनिक स्पॉट्स

Updated On: May 29, 2026 | 08:42 PM IST
जाहिरात
सारांश

Best Picnic Spots Near Mumbai: तुम्ही देखील मित्रांसोबत वीकेंड ट्रिपचा प्ल्रन करत असाल तर मुंबई-पुणेपासून हाकेच्या अंतरावर असलेली या सुंदर ठिकाणांना नक्की भेट द्या.

Weekend Trip: वीकेंड ट्रिपचा प्लॅन करताय? मुंबई-पुणेपासून हाकेच्या अंतरावर आहेत ‘ही’ सुंदर ठिकाणं, ठरतील बेस्ट पिकनिक स्पॉट्स
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

दररोजच्या धावपळीच्या आयुष्यातून थोडासा ब्रेक घेण्यासाठी वीकेंड ट्रिप हा उत्तम पर्याय ठरतो. मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये राहणारे अनेकजण शनिवार-रविवारी जवळच्या ठिकाणी फिरायला जाण्याचा प्लॅन करतात. नैसर्गिक सुंदरता, कोसळणारे धबधबे, शांत वातावरण आणि थंड हवामान यामुळे काही ठिकाणे पिकनिकसाठी खास लोकप्रिय आहेत. मुंबई आणि पुण्याजवळ अशी अनेक सुंदर पर्यटनस्थळे आहेत, जिथे कमी वेळात आणि कमी खर्चात उत्तम वीकेंड ट्रिप करता येते. निसर्ग, समुद्रकिनारे आणि शांत वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल तर या ५ ठिकाणांना नक्की भेट द्या आणि तुमचा वीकेंड खास बनवा.

Migraine: कडाक्याच्या उन्हात मायग्रेनचा त्रास वाढतोय? ‘हे’ प्रभावी उपाय देतील आराम

लोणावळा

मुंबई आणि पुण्यापासून अगदी जवळ असलेले लोणावळा हे सर्वात लोकप्रिय वीकेंड डेस्टिनेशन आहे. हिरवेगार डोंगर, धुक्याने भरलेले वातावरण आणि सुंदर धबधबे यामुळे पर्यटक येथे मोठ्या प्रमाणात येतात. भुशी डॅम, टायगर पॉइंट आणि कार्ला लेणी ही येथील खास आकर्षणं आहेत. पावसाळ्यात तर लोणावळ्याचे सौंदर्य आणखी खुलून दिसते.

अलिबाग

जर तुम्हाला बीच आणि शांत वातावरण आवडत असेल तर अलिबाग हा उत्तम पर्याय आहे. मुंबईहून फेरीने आणि पुण्याहून रस्त्याने येथे सहज पोहोचता येते. अलिबाग बीच, किहीम बीच आणि कुलाबा किल्ला ही येथे पाहण्यासारखी ठिकाणे आहेत. मित्रमैत्रिणींसोबत रिलॅक्स वीकेंडसाठी हे ठिकाण परफेक्ट मानले जाते.

भंडारदरा

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील भंडारदरा हे अतिशय सुंदर हिल स्टेशन आहे. येथे असलेले आर्थर लेक, रंधा फॉल्स आणि कळसूबाई शिखर पर्यटकांना आकर्षित करतात. शहराच्या गोंगाटापासून दूर शांत वेळ घालवायचा असेल तर भंडारदरा हा बेस्ट पर्याय आहे.

माथेरान

माथेरान हे महाराष्ट्रातील सर्वात वेगळे हिल स्टेशन मानले जाते. येथे वाहनांना प्रवेश नसल्यामुळे प्रदूषणमुक्त वातावरण अनुभवायला मिळते. घोडेस्वारी, टॉय ट्रेन आणि विविध पॉइंट्सवरून दिसणारे निसर्गदृश्य पर्यटकांना आकर्षित करतात. कुटुंबासोबत निवांत वेळ घालवण्यासाठी माथेरान उत्तम ठिकाण आहे.

पावना लेक

पुण्याजवळील पावना लेक हे कॅम्पिंग आणि बोनफायरसाठी प्रसिद्ध आहे. तलावाच्या काठावर कॅम्प लावून रात्रीचा सुंदर अनुभव घेता येतो. मित्रांसोबत अॅडव्हेंचर आणि मस्ती करायची असेल तर पावना लेक हा बेस्ट पर्याय आहे. येथे सूर्योदय आणि सूर्यास्ताचे दृश्य विशेष आकर्षक दिसते.

Dhokla Recipe: घरच्या घरी झटपट बनवा मऊ-स्पॉंजी ढोकळा; फॉलो करा ‘ही’ ट्रिक, वाचा सोपी रेसिपी

Web Title: Best weekend trip destinations lonavala alibaug bhandardara pawna lake near mumbai pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 08:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारताच्या या शहरांना म्हटले जाते ‘पर्वतांची राणी’, नैसर्गिक सौंदर्य आणि आल्हाददायी वातावरण परदेशी पर्यटकांना करते आकर्षित
1

भारताच्या या शहरांना म्हटले जाते ‘पर्वतांची राणी’, नैसर्गिक सौंदर्य आणि आल्हाददायी वातावरण परदेशी पर्यटकांना करते आकर्षित

गोव्याला जाऊन कंटाळलात? मग यावेळी निवडा पदुचेरीचा पर्याय, फक्त मंदिर आणि बीच नाही इथे फिरण्यासाठी आहेत असंख्य ठिकाणे
2

गोव्याला जाऊन कंटाळलात? मग यावेळी निवडा पदुचेरीचा पर्याय, फक्त मंदिर आणि बीच नाही इथे फिरण्यासाठी आहेत असंख्य ठिकाणे

India’s Mini Israiel: कमी बजेटमध्ये विदेश यात्रा करायचीये? मग भारतातील या ठिकाणाला भेट द्या
3

India’s Mini Israiel: कमी बजेटमध्ये विदेश यात्रा करायचीये? मग भारतातील या ठिकाणाला भेट द्या

Travel News : पाण्यामध्ये तरंगणारं नॅशनल पार्क, इथे होडीत बसून केली जाते जंगल सफारी
4

Travel News : पाण्यामध्ये तरंगणारं नॅशनल पार्क, इथे होडीत बसून केली जाते जंगल सफारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Weekend Trip: वीकेंड ट्रिपचा प्लॅन करताय? मुंबई-पुणेपासून हाकेच्या अंतरावर आहेत ‘ही’ सुंदर ठिकाणं, ठरतील बेस्ट पिकनिक स्पॉट्स

Weekend Trip: वीकेंड ट्रिपचा प्लॅन करताय? मुंबई-पुणेपासून हाकेच्या अंतरावर आहेत ‘ही’ सुंदर ठिकाणं, ठरतील बेस्ट पिकनिक स्पॉट्स

May 29, 2026 | 08:42 PM
बारामती बसस्थानकाला १ कोटी रुपयांचे बक्षीस, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक अभियानात मारली बाजी

बारामती बसस्थानकाला १ कोटी रुपयांचे बक्षीस, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक अभियानात मारली बाजी

May 29, 2026 | 08:41 PM
IPL 2026 मध्ये फसवणूक? चंदीगडमध्ये टॉसवरुन राडा; भरमैदानात Shubhman Gill अंपायरवर भडकला

IPL 2026 मध्ये फसवणूक? चंदीगडमध्ये टॉसवरुन राडा; भरमैदानात Shubhman Gill अंपायरवर भडकला

May 29, 2026 | 08:35 PM
भारत आणि व्हिएतनाममध्ये डिजिटल पेमेंट सहकार्य मजबूत; RBI आणि स्टेट बँक ऑफ व्हिएतनामदरम्यान ऐतिहासिक करार!

भारत आणि व्हिएतनाममध्ये डिजिटल पेमेंट सहकार्य मजबूत; RBI आणि स्टेट बँक ऑफ व्हिएतनामदरम्यान ऐतिहासिक करार!

May 29, 2026 | 08:35 PM
“सुसंस्कृत महाराष्ट्राची ‘उडता महाराष्ट्र’ कडे वाटचाल,” पुणे विषारी दारू प्रकरणावरून सुप्रिया सुळे यांचं मोठं विधान!

“सुसंस्कृत महाराष्ट्राची ‘उडता महाराष्ट्र’ कडे वाटचाल,” पुणे विषारी दारू प्रकरणावरून सुप्रिया सुळे यांचं मोठं विधान!

May 29, 2026 | 08:23 PM
Dhokla Recipe: घरच्या घरी झटपट बनवा मऊ-स्पॉंजी ढोकळा; फॉलो करा ‘ही’ ट्रिक, वाचा सोपी रेसिपी

Dhokla Recipe: घरच्या घरी झटपट बनवा मऊ-स्पॉंजी ढोकळा; फॉलो करा ‘ही’ ट्रिक, वाचा सोपी रेसिपी

May 29, 2026 | 08:20 PM
Pune News: गणवेश हा राष्ट्राच्या विश्वासाचे कवच- डॉ. किरण बेदी, एनडीएच्या १५०व्या दीक्षांत समारंभात कॅडेट्सना ‘देश प्रथम’चा संदेश

Pune News: गणवेश हा राष्ट्राच्या विश्वासाचे कवच- डॉ. किरण बेदी, एनडीएच्या १५०व्या दीक्षांत समारंभात कॅडेट्सना ‘देश प्रथम’चा संदेश

May 29, 2026 | 08:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM