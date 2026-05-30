Tomato Sauce Recipe: मुलांसाठी घरच्या घरी बनवा प्रिझर्व्हेटिव्ह-फ्री टेस्टी अन् हेल्दी टोमॅटो सॉस, रेसिपी नोट करा

Updated On: May 30, 2026 | 08:25 PM IST
Tomato Sauce Healthy Recipe: जर तुम्हालाही मुलांसाठी हेल्दी टोमॅटो सॉस ते ही कोणत्याही प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय बनवायचे असेल ही सोपी आणि हेल्दी रेसिपी नक्की फॉलो करा.

आजकाल बाजारात मिळणाऱ्या टोमॅटो सॉसमध्ये प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज, कृत्रिम रंग आणि जास्त प्रमाणात साखर वापरली जाते. त्यामुळे अनेकजण घरच्या घरी शुद्ध आणि हेल्दी टोमॅटो सॉस बनवतात. घरच्या घरी तयार केलेला टोमॅटो सॉस चविष्ट तर असतोच, शिवाय आरोग्यासाठीही अधिक सुरक्षित मानला जातो. विशेष म्हणजे हा सॉस मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतो आणि स्नॅक्स, सँडविच किंवा फ्रेंच फ्राइजसोबत खाण्यासाठी उत्तम पर्याय ठरतो. प्रिझर्व्हेटिव्ह-फ्री टेस्टी अन् हेल्दी टोमॅटो सॉसची ही सोपी रेसिपी नोट करा.

टोमॅटो सॉस बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य

  • १ किलो पिकलेले लाल टोमॅटो
  • २ ते ३ चमचे साखर
  • १ चमचा मीठ
  • अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर
  • अर्धा चमचा लाल तिखट
  • २ चमचे व्हिनेगर
  • ४ ते ५ लसूण पाकळ्या

टोमॅटो सॉस बनवण्याची पद्धत

सर्वप्रथम टोमॅटो स्वच्छ धुऊन त्याचे मोठे तुकडे करून घ्या. आता एका भांड्यात टोमॅटो आणि लसूण घालून ते मऊ होईपर्यंत शिजवा. टोमॅटो पूर्णपणे मऊ झाल्यानंतर मिश्रण थंड होऊ द्या आणि मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या. त्यानंतर हे मिश्रण गाळणीच्या मदतीने गाळून त्यातील साल आणि बिया वेगळ्या करा. आता गाळलेले मिश्रण पुन्हा गॅसवर ठेवा. त्यात साखर, मीठ, काळी मिरी पावडर आणि लाल तिखट घालून मंद आचेवर शिजवा. मिश्रण घट्ट होऊ लागल्यावर त्यात व्हिनेगर मिसळा. सॉस योग्य प्रमाणात घट्ट झाल्यानंतर गॅस बंद करा आणि पूर्ण थंड होऊ द्या. प्रिझर्व्हेटिव्ह-फ्री टेस्टी अन् हेल्दी टोमॅटो सॉस तुम्ही तुमच्या आवडत्या स्नॅक्ससोबत सर्व्ह करु शकता.

स्टोअर करताना ही काळजी घ्या

टोमॅटो सॉस पूर्ण थंड झाल्यानंतर स्वच्छ आणि कोरड्या काचेच्या बाटलीत भरून फ्रिजमध्ये ठेवा.
योग्य प्रकारे स्टोअर केल्यास हा सॉस अनेक दिवस टिकू शकतो.

Lifestyle Tips : महिलांच्या तुलनेत पुरुषांचे आयुष्य कमी का असते? दीर्घायुष्यामागे नक्की काय कारण दडलंय? जाणून घ्या सविस्तर

“सर्व सुविधांनी युक्त बसस्थानक उभारून प्रवाशांना…”; प्रताप सरनाईक यांची पाली बसस्थानकाला भेट

अकरावी प्रवेश प्रक्रियेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद; १.५३ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित

कर्जत पळसदरी महामार्ग रस्त्याच्या कडेला महिलेचा मृतदेह, घातपाताची शक्यता

Buldhana News : शेगाव आणि शिर्डीत उभारले जाणार फूड स्ट्रीट हब; केंद्र सरकारकडून २ कोटींचा निधी मंजूर

काँग्रेसच्या सोशल मीडिया, ओबीसी, एससी व अल्पसंख्यांक विभागाच्या नवनियुक्त तालुकाध्यक्षांची कार्यशाळा 

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

