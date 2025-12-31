Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

कर्करोग लवकर हेरण्यासाठी पालिकेचा मोठा उपक्रम; ३ लाख नागरिकांचे इन्स्पेक्शन, ८८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत तपासणी मोहीम

शहरातील आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी पालिकेने राबवलेला कर्करोग तपासणी प्रकल्प नागरिकांमध्ये लोकप्रिय ठरत आहे. मोठ्या प्रमाणावर तपासण्या झाल्याने लवकर निदान आणि उपचार शक्य होत आहेत.

Updated On: Dec 31, 2025 | 12:31 PM
(फोटो सौजन्य – istock)

  • आतापर्यंत सुमारे ३ लाख नागरिकांची कर्करोग तपासणी, ४,५०० संशयित रुग्ण आढळले.
  • मुख, स्तन आणि गर्भाशय कर्करोगाचे प्राथमिक परीक्षण ८८ आरोग्य केंद्रांत सुरू.
  • संशयित रुग्णांसाठी उपचार, फॉलोअप आणि स्वस्त दरात उपचारांची पालिकेकडून मदत.
शहरातील प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने पालिकेने राबवलेल्या प्रत्येक उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळत असून त्यात कर्करोग तपासणी प्रकल्पाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे सांगण्यात आले. वर्षभरात आतापर्यंत सुमारे तीन लाख नागरिकांची तपासणी करण्यात आली आहे. या तपासण्यांमध्ये मुख, स्तन आणि गर्भाशय कर्करोगाचे प्राथमिक परीक्षण करण्यात आले असून, त्यामधून सुमारे ४,५०० संशयित रुग्ण आढळून आले आहेत. या सर्व रुग्णांची पुढील तपासणी व उपचार प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती पालिकेच्या विभागाने दिली.

मुंबई मनपा येथील डॉ दक्षा शहा (कार्यकारी आरोग्य अधिकारी) यांनी म्हटले की, “८८ प्राथमिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करून २०२५ मध्ये कार्यक्रम आखण्यात आले होते. ते सर्व उपक्रम आणि कार्यक्रम यशस्वी ठरत आहेत. हेच कार्यक्रम आणि काही नवीन योजना घेऊन २०२६ या वर्षात पालिका आरोग्य विभाग काम करेल.”

रुग्णांना उपचार आणि फॉलोअपसाठी मदत

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये कर्करोग प्रकल्प सुरू करण्यात आला आतापर्यंत ३ लाख नागरिकांची तपासणी करण्यात आली आहे पुढील तपासणी कार्यवाही सुरू आहे.
प्रतिसाद चांगला असल्याचे सांगण्यात आले. त्या रुग्णांना उपचार आणि फॉलोअपसाठी मदत करण्यात येत आहे.
स्वस्त दारात होत असणाऱ्या खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी पालिका मदत करणार आहे. हा प्रकल्प पालिकेकडून कायम सुरूच राहणार आहे.

२०२५ मधील उपक्रम

  • कॅन्सर केअरमध्ये बळकटी आणि लक्ष केंद्रित केले.
  • असंसर्गिक आजार प्रतिबंधसाठी मीठ-साखर तपासणी शिबीर आयोजित.
  • बीपालपम उपचार सुरु आहेत.
  • १००० हून अधिक एमडीआर टीबी रुग्णांना यातून लाभ मिळत आहे.
  • सुरक्षित माता आणि बाळासाठी हाय रिस्क गरोदर महिलांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
आशा वर्कर्स यांची मदत

पालिकेने आशा वर्कर्सना प्रशिक्षण दिले असून त्या घरोघरी जाऊन जागरूकतेचे काम करत आहेत. तसेच त्या ‘डोजर टू डोअर’ रुग्ण ओळख करत आहेत. प्रत्येक शनिवारी-रविवारी पालिकेच्या मॅटर्निटीमध्ये संशयित रुग्णांना आणून स्त्रीरोग हरक्षकडून तपासण्या केल्या जात असून यात ३० वर्षावरील महिलांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

