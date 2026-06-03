सडलेले Liver मुळापासून होईल स्वच्छ! रामदेव बाबांनी सांगितलेले हे उपाय ठरतील प्रभावी, कधीच खराब होणार नाही लिव्हर

लिव्हर खराब होण्याची कारणे?
फॅटी लिव्हरची लक्षणे?
लिव्हर स्वच्छ करण्यासाठी बाबा रामदेव यांनी सांगितलेले उपाय?
वातावरणात सतत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. त्यामुळे कायमच शरीराची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो. लठ्ठपणा, डायबिटीस, हाय बीपी, कोलेस्टेरॉल आणि फॅटी लिव्हर यांसारख्या समस्या हल्ली तरुण वयातील मुलामुलींमध्ये झपाट्याने वाढत आहे. फॅटी लिव्हर किंवा लिव्हरसबंधित कोणताही आजार झाल्यानंतर संपूर्ण शरीरावर परिणाम होण्याची जास्त शक्यता असते. लिव्हर शरीराची ५० पेक्षा जास्त कामे करते. त्यामुळे लिव्हरच्या कार्यात निर्माण झालेला अडथळा संपूर्ण शरीराला हानी पोहचू शकतो. जंक फूडचे अतिसेवन, सतत तिखट तेलकट पदार्थ खाणे, कमी पाण्याचे सेवन, शारीरिक हालचालींचा अभाव इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो.(फोटो सौजन्य – istock)
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फॅटी लिव्हरची समस्या लिव्हरमध्ये साचून राहिलेल्या अनावश्यक चरबीमुळे उद्भवते. यामुळे शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडून जाण्याऐवजी शरीरात तसेच साचून राहतात. ज्याच्या परिणामामुळे कोणत्याही कारणाशिवाय खूप अशक्तपणा वाढून शरीरातील ऊर्जा कमी होऊन जाते. लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च कोलेस्टेरॉल आणि मद्यपानाचे अतिसेवन केल्यामुळे फॅटी लिव्हरची समस्या वाढते. आज आम्ही तुम्हाला फॅटी लिव्हरच्या समस्येपासून कायमची सुटका मिळवण्यासाठी रामदेव बाबांनी सांगितलेले काही घरगुती आणि प्रभावी उपाय सांगणार आहोत. हे उपाय केल्यास आतून सडलेले लिव्हर मुळापासून स्वच्छ होईल आणि शरीर निरोगी राहील.
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रात्री झोपण्याआधी एक ग्लास पाण्यात चमचाभर धणे भिजत घाला. सकाळी उठल्यानंतर पाणी गाळून रिकाम्या पोटी प्यायल्यास थायरॉईड ग्रंथी निरोगी राहतात. साखरयुक्त चहा, ब्लॅक कॉफी इत्यादी पेयांचा तुम्ही सकाळच्या नाश्त्यात समावेश करू शकता. रात्रभर पाण्यात ओवा आणि जिरं भिजत घालून ठेवावे. सकाळी उठल्यानंतर रिकाम्या पोटी सेवन केल्यास लिव्हरमधील घाण स्वच्छ होण्यासोबतच शरीरातील जमा झालेले विषारी घटक सुद्धा बाहेर पडून जातील आणि बॉडी डिटॉक्स होईल.
Ans: हिरव्या पालेभाज्या, फळे, हळद, आवळा, लिंबूपाणी आणि भरपूर पाणी यांचा आहारात समावेश केल्यास लिव्हरच्या आरोग्यास मदत होऊ शकते.
Ans: काही आयुर्वेदिक उपाय आणि औषधी वनस्पती पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करू शकतात. मात्र, कोणताही उपाय करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
Ans: थकवा, पोटाच्या उजव्या बाजूस अस्वस्थता, भूक कमी लागणे आणि वजन वाढणे ही काही सामान्य लक्षणे असू शकतात.