‘केसांचा सर्वात मोठा शत्रू कोण?’ Aniruddhacharya महाराज यांनी उघड केले रहस्य, 3 पदार्थ ठरतील वरदान

केस गळणे थांबवण्यासाठी आणि ते लांब, जाड आणि मजबूत करण्यासाठी, तुम्ही अनिरुद्धाचार्य यांची उत्कृष्ट रेसिपी वापरू शकता. या पद्धतीत ते कोणते घटक वापरून कुरळ्या केसांची काळजी कशी घेतात ते जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 17, 2026 | 05:57 PM
केसांच्या काळजीचे रहस्य केले अनिरूद्धाचार्यांनी उघड (फोटो सौजन्य - Instagram/iStock)

केसांच्या काळजीचे रहस्य केले अनिरूद्धाचार्यांनी उघड (फोटो सौजन्य - Instagram/iStock)

  • केसांसाठी शिकेकाई आणि आवळ्याचा उपयोग कसा करावा 
  • अनिरूद्धाचार्य यांनी दिल्या सोप्या टिप्स 
  • आवळा आणि शिकेकाईचे केसांसाठी फायदे 
अनिरुद्धाचार्य हे सोशल मीडियावर “पुकी बाबा” म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांचे व्हिडिओ अनेकदा व्हायरल होतात, कधीकधी लोकांना या व्हिडिओतून ते आयुष्याचा धडा शिकवतात आणि अनेकदा त्यांना हसवतातदेखील. अनिरुद्धाचार्यांचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एक व्यक्ती त्यांना त्यांच्या केसांबद्दल विचारते. अनिरुद्धाचार्य यांना प्रश्न विचारला आणि त्याचे उत्तर मिळाले नाही हे नक्कीच अशक्य आहे. त्यांच्या उत्तरात पुकी बाबांनी अशा अनेक गोष्टी सांगितल्या ज्या तुम्हाला गोंधळात टाकतील. व्हिडिओमध्ये काय आहे ते जाणून घेऊया आणि पुकी बाबा त्यांच्या मजबूत केसांबद्दल कोणते रहस्य उघड करतात? याचाही आपण आढावा घेऊया. 

पहा व्हिडिओ 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Dr. Aniruddhacharya Ji (@aniruddhacharyajimaharaj)

अनिरुद्धाचार्य यांच्या मते केसांचा शत्रू कोण?

या व्हिडिओमध्ये, अनिरुद्धाचार्य सांगतात की, शँपू हा केसांचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. हे सांगून पुकी बाबा एवढ्यावरच थांबले नाहीत; त्यांनी पुढे सांगितले की व्यावसायिक शॅम्पू आणि कंडिशनर दोन्हीमध्ये अशी रसायने असतात जी केसगळती कमी करत नाहीत तर वाढवतात. या गोष्टी प्रत्यक्षात केसगळतीस कारणीभूत ठरतात. ते म्हणाले, “मी माझ्या केसांवर कधीही शँपू वापरत नाही आणि कदाचित म्हणूनच माझे केस मुळांपासून मजबूत होतात.”

महागड्या हेअर सीरम व शाम्पूचा वापर करण्याऐवजी Rosemary चा वापर केल्यास केसांचे गळणे होईल कमी

शँपू खरोखर काम करत नाही का?

खरंतर, या प्रश्नाचे कोणतेही निश्चित उत्तर नाही. बरेच लोक शँपू आणि कंडिशनर वापरतात आणि त्यांच्या केस गळतीत फरक जाणवतो. काही लोक प्रत्यक्षात ही उत्पादने वापरतात पण त्यांच्या केसांमध्ये कोणताही बदल दिसत नाही.

जर तुम्ही या यादीत असाल, तर असे असू शकते की तुमच्या केसांना रसायनांची नव्हे तर नैसर्गिक घटकांची आवश्यकता असेल. या व्हिडिओमध्ये पुढे अनिरुद्धाचार्य यांनी त्यांच्या मजबूत, चमकदार आणि कुरळे केसांबाबत अधिक माहिती दिली आहे. शॅम्पूऐवजी ते काय वापरतात ते जाणून घेऊया.

रेसिपीमध्ये वापरलेले घटक

  • वाळलेला आवळा
  • शिकाकाई
  • रीठा
(टीप: तुमच्या गरजेनुसार घटकांचे प्रमाण समायोजित करा)

कसे वापरावे 

  • ही रेसिपी तयार करण्यासाठी, तुम्हाला प्रथम बाजारात जाऊन किराणा दुकानातून वर नमूद केलेले हे तीन घटक खरेदी करावे लागतील. लक्षात ठेवा की तिन्ही घटक कोरडे असले पाहिजेत. घरी आणल्यानंतर, ते मिक्सरमध्ये घाला आणि ते पूर्णपणे बारीक करा आणि त्याची पावडर तयार करून घ्या
  • आता, ही पावडर घ्या आणि रात्रभर पाण्यात भिजवून ठेवा. दुसऱ्या दिवशी, या पाण्याने तुमचे केस धुवा. तुम्हाला हवे असल्यास, ते तुमच्या केसांवर थोडा वेळ राहू द्या. त्यानंतर, तुमचे केस धुवा. यामुळे तुमचे केस मजबूत होतील आणि कुरळे केस निरोगी राहतील.
टक्कल पडण्यापूर्वी केसांवर लावा ‘हे’ घरी तयार केलेले आयुर्वेदिक तेल! केस गळणे होईल कायमचे बंद, होईल झपाट्याने केसांची वाढ

लोक बाजारातून मिळणारे शँपू का वापरत आहेत?

अनिरुद्धाचार्य म्हणाले की, लोक बाजारातून शिकाकाई आणि रीठा असलेले शँपू खरेदी करतात, परंतु या उत्पादनांमध्ये खरोखरच रीठा आणि शिकाकाई आहे याची कोणतीही हमी नाही. जेव्हा तुम्ही किराणा दुकानातून तिन्ही गोष्टी स्वस्तात खरेदी करू शकता, तेव्हा रसायने खरेदी करण्यात पैसे वाया घालवण्यात काही अर्थ नाही. हा केस चांगले राखण्याचा सर्वात चांगला आणि स्वस्त उपाय आहे. 

Web Title: Secret for strong shiny curly hair how to use shikakai and amla shared by famous aniruddhacharya maharaj

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 05:57 PM

Topics:  

'केसांचा सर्वात मोठा शत्रू कोण?' Aniruddhacharya महाराज यांनी उघड केले रहस्य, 3 पदार्थ ठरतील वरदान

