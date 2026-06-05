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Skin Care Tips: चेहऱ्यावर सतत पिंपल्स येतात? फक्त तेलकट त्वचा नव्हे, ‘या’ सवयीही ठरू शकतात कारणीभूत

Updated On: Jun 05, 2026 | 06:54 PM IST
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सारांश

Causes For Pimples and Acne: फक्त तेलकट त्वचेमुळे चेहऱ्यावर पिंपल्स येत नाही तर काही चुकीच्या सवयींमुळे देखील चेहऱ्यावर सतत पिंपल्स येतात, जाणून घ्या.

photo- yandex
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विस्तार
  • चेहऱ्यावर सतत पिंपल्स येतात?
  • ‘या’ मोठ्या चुका ठरू शकतात कारण
  • दिवसातून वारंवार चेहरा धुण्याची चूक
तेलकट त्वचा आणि घामामुळेच चेहऱ्यावर पिंपल्स येतात, असा अनेकांचा समज आहे. मात्र त्वचेची काळजी न घेणे, दिवसातून वारंवार फेसवॉश करणे, साबणांचा वापर आणि हार्श स्क्रबिंग या स्किन बॅरिअर खराब करणाऱ्या सवयी यामुळेही पिंपल्ची समस्या वाढू शकते. त्वचेवरील नैसर्गिक तेलांचे संतुलन बिघडल्यास त्वचा अधिक तेल तयार करू लागते त्यामुळे पिंपल्स वाढतात. विशेष म्हणजे काही छोट्या वाटणाऱ्या सवयी स्किन बॅरिअर थर कमकुवत करतात. त्यामुळे त्वचा नाजूक, कोरडी आणि इन्फेक्शनसाठी संवेदनशील बनते. त्यामुळे योग्य स्किनकेअर रूटीन आणि सौम्य उत्पादनांची निवड करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. कोणत्या चुकीच्या सवयींमुळे पिंपल्स येतात, जाणून घ्या.

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दिवसातून वारंवार चेहरा धुण्याची चूक

उन्हाळ्यात किंवा दमट हवामानात अनेक जण दिवसातून अनेक वेळा फेसवॉश करतात. पण त्यामुळे त्वचेवरील नैसर्गिक मॉइश्चर कमी होते. त्वचा कोरडी झाल्यानंतर शरीर अधिक तेल तयार करते आणि त्यातून एक्ने वाढू शकतात. तज्ज्ञ दिवसातून फक्त दोन वेळा सौम्य फेसवॉश वापरण्याचा सल्ला देतात.

हार्श फेसवॉश आणि अल्कलाइन साबणांचा परिणाम

अनेक फेसवॉश किंवा साबण त्वचेच्या नैसर्गिक pH स्तराशी जुळत नाहीत. त्वचेचा pH साधारण ५.५ असतो. तर काही क्लिन्झरचे प्रमाण अधिक असते. त्यामुळे त्वचेचा बॅरिअर कमकुवत होतो आणि पिंपल्स, लालसरपणा व जळजळ वाढू शकते.

स्क्रबिंग केल्याने वाढते इन्फ्लेमेशन

चेहरा घासून स्वच्छ करण्याची सवय अनेकांना असते. मात्र हार्श स्क्रबिंगमुळे त्वचेवर सूज येऊ शकते आणि बॅक्टेरिया संपूर्ण चेहऱ्यावर पसरू शकतात. त्यामुळे नवीन पिंपल्स येण्याचा धोका वाढतो. सौम्य एक्सफोलिएशनच हेल्दी त्वचेसाठी सुरक्षित मानले जाते.

गरम पाणी आणि मॉइश्चरायझर टाळणेही धोकादायक

गरम पाण्याने चेहरा धुतल्यास त्वचा अधिक ड्राय होते. म्हणून सतत गरम पाण्याचा वापर केल्याने चेहऱ्यावर पिंपल्स येतात. त्याचप्रमाणे उन्हाळ्यात मॉइश्चरायझरची गरज नसते हा समज चुकीचा आहे. योग्य मॉइश्चरायझर त्वचेचे संरक्षण करत स्किन बॅरिअर मजबूत ठेवण्यास मदत करते.

त्वचेवर सतत पिंपल्स येत असल्यास केवळ प्रॉडक्ट बदलणे पुरेसे नसते. योग्य आहार, पुरेशी झोप, कमी ताण आणि सौम्य स्किनकेअर रूटीन ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. तसेच, स्कीन टाइप ओळखूनच उत्पादनांचा वापर करणे आवश्यक आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Skin care tips common skincare mistakes causing pimples acne skin barrier damage

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Published On: Jun 05, 2026 | 06:54 PM

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