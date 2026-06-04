Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Liver Cancer: शरीरात ‘ही’ ५ लक्षणे दिसताच वेळीच व्हा सावध; असू शकतं लिव्हर कॅन्सरचं संकेत, अशी ओळखा लक्षणे

Updated On: Jun 04, 2026 | 07:07 PM IST
जाहिरात
सारांश

Liver Cancer Early Symptoms: लिव्हर कॅन्सर असल्यास शरीर वेळोवेळी काही संकेत देत असत. म्हणून शरीरात ही लक्षणे दिसल्यास अजिबात दुर्लक्ष करु नका, जाणून घ्या.

Liver Cancer: शरीरात ‘ही’ ५ लक्षणे दिसताच वेळीच व्हा सावध; असू शकतं लिव्हर कॅन्सरचं संकेत, अशी ओळखा लक्षणे
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ‘ही’ ५ लक्षणे दिसताच व्हा सावध
  • असू शकतं लिव्हर कॅन्सर
  • अशी ओळखा लक्षणे
लिव्हर कॅन्सर हा जगभरात वेगाने वाढणाऱ्या अत्यंत गंभीर आजारांपैकी एक मानला जातो. विशेष म्हणजे या आजाराची सुरुवातीची लक्षणे सामान्य समस्यांसारखी वाटत असल्याने अनेकदा लोक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे वेळेत निदान होत नाही आणि उपचार उशिरा सुरू होतात. डॉक्टरांच्या मते, शरीरात दिसणाऱ्या काही छोट्या बदलांकडे वेळेत लक्ष दिल्यास मोठा धोका टाळता येऊ शकतो. अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मद्यपान, फॅटी लिव्हर आणि हेपेटायटिस बी यांसारख्या समस्यांमुळे लिव्हर कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो. लिव्हर कॅन्सरची सुरुवातीची लक्षणे कोणती, जाणून घ्या.

Walking Benefits: वयानुसार दररोज किती चालावे? जाणून घ्या योग्य अंतर आणि फायदे

अचानक वजन कमी होणे

कोणतेही विशेष डाएट किंवा व्यायाम न करता अचानक वजन कमी होणे हे लिव्हर कॅन्सरचे सुरुवातीचे महत्त्वाचे लक्षण मानले जाते. यासोबतच भूक कमी लागणे किंवा थोडे खाल्ल्यानंतरही पोट भरल्यासारखे वाटणे ही लक्षणे अजिबात दुर्लक्षित करू नयेत.

सतत थकवा जाणवणे

पुरेशी विश्रांती घेतल्यानंतरही थकवा आणि अशक्तपणा जाणवत असेल, तर ते लिव्हरच्या कार्यक्षमतेत बिघाडाचे संकेत असू शकतात. शरीरातील विषारी पदार्थ योग्य प्रकारे बाहेर न पडल्याने ऊर्जा कमी झाल्यासारखे वाटते.

पोटाच्या उजव्या बाजूला वेदना

लिव्हर शरीराच्या उजव्या बाजूला असते. त्यामुळे त्या भागात सतत वेदना, जडपणा किंवा सूज जाणवत असेल, तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे. काही रुग्णांमध्ये ही वेदना खांद्यापर्यंतही जाणवू शकते.

त्वचा आणि डोळे पिवळे पडणे

त्वचा किंवा डोळे पिवळे पडणे म्हणजेच कावीळ हे लिव्हरच्या गंभीर समस्यांचे महत्त्वाचे लक्षण आहे. लिव्हर योग्य पद्धतीने काम करत नसल्यास शरीरात बिलीरुबिन वाढते आणि त्यामुळे हा बदल दिसून येतो.

पोट फुगणे आणि मळमळ

लिव्हर कॅन्सरमध्ये पोटात सूज येणे, पाणी साचणे, सतत मळमळ होणे किंवा उलट्या होणे अशी लक्षणेही दिसू शकतात. अनेकजण या समस्येकडे अपचन समजून दुर्लक्ष करतात. यामुळे कॅन्सर असल्याचे निदान होत नाही.

वेळेत निदान अत्यंत महत्त्वाचे

तज्ज्ञांच्या मते, लिव्हर कॅन्सरची सुरुवातीची लक्षणे ओळखणे कठीण असले तरी वेळेत तपासणी केल्यास कॅन्सरचा धोका कमी करता येऊ शकतो. विशेषतः फॅटी लिव्हर, हेपेटायटिस बी- मद्यपान किंवा लिव्हरशी संबंधित आजार असलेल्या लोकांनी नियमित आरोग्य तपासणी करणे आवश्यक आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Health Tips: सावधान! सतत घाम येतोय? दुर्लक्ष करू नका; ‘या’ गंभीर आजारांचा असू शकतो धोका

Web Title: Liver cancer early symptoms warning signs to watch

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 04, 2026 | 07:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Walking Benefits: वयानुसार दररोज किती चालावे? जाणून घ्या योग्य अंतर आणि फायदे
1

Walking Benefits: वयानुसार दररोज किती चालावे? जाणून घ्या योग्य अंतर आणि फायदे

Health Tips: सावधान! सतत घाम येतोय? दुर्लक्ष करू नका; ‘या’ गंभीर आजारांचा असू शकतो धोका
2

Health Tips: सावधान! सतत घाम येतोय? दुर्लक्ष करू नका; ‘या’ गंभीर आजारांचा असू शकतो धोका

नियमित तूप खाल्ल्यामुळे हृदयाच्या रक्तवाहिन्या ब्लॉक होतात का? जाणून घ्या नियमित किती आणि कोणत्या वेळी तूप खावे
3

नियमित तूप खाल्ल्यामुळे हृदयाच्या रक्तवाहिन्या ब्लॉक होतात का? जाणून घ्या नियमित किती आणि कोणत्या वेळी तूप खावे

कॅन्सर होण्यास कारणीभूत ठरतात रोजच्या वापरतील ‘या’ वस्तू, गंभीर आजाराचा धोका टाळण्यासाठी वापरातील करून नाहीशा
4

कॅन्सर होण्यास कारणीभूत ठरतात रोजच्या वापरतील ‘या’ वस्तू, गंभीर आजाराचा धोका टाळण्यासाठी वापरातील करून नाहीशा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Liver Cancer: शरीरात ‘ही’ ५ लक्षणे दिसताच वेळीच व्हा सावध; असू शकतं लिव्हर कॅन्सरचं संकेत, अशी ओळखा लक्षणे

Liver Cancer: शरीरात ‘ही’ ५ लक्षणे दिसताच वेळीच व्हा सावध; असू शकतं लिव्हर कॅन्सरचं संकेत, अशी ओळखा लक्षणे

Jun 04, 2026 | 07:07 PM
उमेदवारांनी माघार घ्यावी यासाठी तब्बल दीडशे कोटी रुपये खर्च, संजय राऊत यांचे महायुती सरकारवर गंभीर आरोप

उमेदवारांनी माघार घ्यावी यासाठी तब्बल दीडशे कोटी रुपये खर्च, संजय राऊत यांचे महायुती सरकारवर गंभीर आरोप

Jun 04, 2026 | 07:05 PM
India Alliance -DMK Dispute: राजकीय भूकंप! ‘इंडिया’ आघाडीचा मुख्य आधारस्तंभ ढळला; मोठ्या पक्षाने थेट जाहीर केला बहिष्कार!

India Alliance -DMK Dispute: राजकीय भूकंप! ‘इंडिया’ आघाडीचा मुख्य आधारस्तंभ ढळला; मोठ्या पक्षाने थेट जाहीर केला बहिष्कार!

Jun 04, 2026 | 07:04 PM
Deoolband 2 : पत्नीला काम देणे म्हणजे Nepotism? अखेर व्यक्त झाला प्रवीण तरडे; म्हणाला ‘ज्याची लायकी…’

Deoolband 2 : पत्नीला काम देणे म्हणजे Nepotism? अखेर व्यक्त झाला प्रवीण तरडे; म्हणाला ‘ज्याची लायकी…’

Jun 04, 2026 | 06:45 PM
देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मिळणार गती; मुंबईत ‘IID’ संस्थेचे थाटात उद्घाटन, बँकिंग क्षेत्रासाठी मोठी भागीदारी

देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मिळणार गती; मुंबईत ‘IID’ संस्थेचे थाटात उद्घाटन, बँकिंग क्षेत्रासाठी मोठी भागीदारी

Jun 04, 2026 | 06:30 PM
Delimitation Plan: २०२९ च्या निवडणुकीत गेमचेंजर ठरणार? मोदी सरकारचा ‘हा’ मास्टरप्लॅन तयार; देशाचा राजकीय नकाशा बदलणार!

Delimitation Plan: २०२९ च्या निवडणुकीत गेमचेंजर ठरणार? मोदी सरकारचा ‘हा’ मास्टरप्लॅन तयार; देशाचा राजकीय नकाशा बदलणार!

Jun 04, 2026 | 06:24 PM
Cyber Crime Awareness : ऑनलाइन फसवणुकीविरोधात कॉईनडीसीएक्सचा पुढाकार; ‘सतर्क रहे’ जनजागृती मोहिमेची सुरुवात

Cyber Crime Awareness : ऑनलाइन फसवणुकीविरोधात कॉईनडीसीएक्सचा पुढाकार; ‘सतर्क रहे’ जनजागृती मोहिमेची सुरुवात

Jun 04, 2026 | 06:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM