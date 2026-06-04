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Health Tips: सावधान! सतत घाम येतोय? दुर्लक्ष करू नका; ‘या’ गंभीर आजारांचा असू शकतो धोका

Updated On: Jun 04, 2026 | 06:00 PM IST
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सारांश

Sweating Excessively Reasons: जर सतत जास्त घाम येत असेल तर याकडे दुर्लक्ष करु नका. हे काही गंभीर आजारांचे देखील संकेत असू शकतात, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • सतत घाम येतोय?
  • दुर्लक्ष करू नका
  • असू शकतं गंभीर आजार
उन्हाळ्यात किंवा व्यायाम करताना घाम येणे ही सामान्य बाब मानली जाते. मात्र कोणतेही शारीरिक श्रम न करता किंवा थंड वातावरणातही सतत जास्त घाम येत असेल, तर ते आरोग्याशी संबंधित गंभीर समस्यांचे संकेत असू शकतात. वैद्यकीय भाषेत या स्थितीला ‘हायपरहायड्रोसिस’ (Hyperhidrosis) असे म्हटले जाते. या समस्येमुळे अनेकांना दैनंदिन आयुष्यात अस्वस्थता, आत्मविश्वास कमी होणे आणि सामाजिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. सतत घाम येण्यामागची कारणे कोणती, जाणून घेऊयात.

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शरीराला घाम का येतो?

घाम येणे ही शरीराची नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी घामग्रंथी सक्रिय होतात. उष्ण वातावरण, व्यायाम, तणाव किंवा भीती यामुळे घाम येतो. मात्र काही लोकांमध्ये कोणतेही कारण नसताना घामाचे प्रमाण जास्त असते.

जास्त घाम येण्यामागील संभाव्य कारणे

तज्ज्ञांच्या मते, थायरॉईडची समस्या, मधुमेह, संसर्ग, हार्मोन्समधील बदल, लठ्ठपणा, औषधांचे दुष्परिणाम किंवा तणाव यामुळे जास्त घाम येऊ शकतो. काहीवेळा मेनोपॉज किंवा न्यूरोलॉजिकल आजारांमुळेही ही समस्या वाढते.

कोणती लक्षणे धोक्याची ठरू शकतात?

जर घामासोबत छातीत दुखणे, चक्कर येणे, अचानक अशक्तपणा किंवा रात्री अतिप्रमाणात घाम येणे अशी लक्षणे दिसत असतील, तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही लक्षणे गंभीर आजारांचे संकेत असू शकतात. तसेच, अतिरिक्त घामामुळे अनेक लोक आत्मविश्वास गमावतात. काहींना सतत कपडे बदलावे लागतात, तर काहींना तणावामुळे समस्या आणखी वाढते.

समस्या कमी करण्यासाठी काय कराल?

तज्ज्ञांच्या मते, भरपूर पाणी पिणे, सैल आणि सूती कपडे वापरणे, तणाव कमी ठेवणे आणि मसालेदार पदार्थ कमी खाणे फायदेशीर ठरू शकते. गरज पडल्यास डॉक्टर अँटीपर्सपिरंट, औषधे किंवा इतर उपचारांचा सल्लाही देऊ शकतात.

वेळेवर उपचार महत्त्वाचे

सतत आणि कोणत्याही कारणाशिवाय घाम येणे ही केवळ सामान्य गोष्ट नाही. योग्य वेळी तपासणी आणि उपचार केल्यास ही समस्या नियंत्रणात ठेवता येऊ शकते. त्यामुळे शरीर देत असलेल्या संकेतांकडे दुर्लक्ष न करता तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक असल्याचे डॉक्टर सांगतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Hyperhidrosis excessive sweating causes symptoms treatment

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Published On: Jun 04, 2026 | 06:00 PM

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