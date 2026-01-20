Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Spending Your Old Age Happily Will Become Even Easier Follow These Habits In Your Daily Life

वृद्धापकाळ आनंदात घालवणे आणखीनच होईल सोपे! दैनंदिन जीवनात फॉलो करा ‘या’ सवयी, मानसिक आरोग्य कायमच आनंदी

उतार वयात कायमच आनंदी आणि हेल्दी राहण्याची गरज असते. शरीरात वाढलेल्या दुखण्यांमुळे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. अशावेळी मानसिक आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी नियमित व्यायाम आणि योगासने करावीत.

Updated On: Jan 20, 2026 | 11:40 AM
वृद्धापकाळ आनंदात घालवणे आणखीनच होईल सोपे! दैनंदिन जीवनात फॉलो करा 'या' सवयी

वृद्धापकाळ आनंदात घालवणे आणखीनच होईल सोपे! दैनंदिन जीवनात फॉलो करा 'या' सवयी

Follow Us:
Follow Us:

आयुष्यभर नोकरी आणि पैसा यामागे धावपळ केल्यानंतर एक वेळ अशी येते की, तुम्हाला थांबावेच लागते. तूमचे शरीर तूम्हाला थांबायला भाग पाडते. त्याला आयुष्याची उतरंडी असेही म्हणतात. या काळात सर्वात जास्त गरज नातवंडांची आणि आपल्या जवळच्या माणसांची असते. पण, प्रत्येकाच्याच वाट्याला ते सुखं येत असे नाही. अनेक घरं खूप मोठी असतात पण त्यात राहणारी माणसे केवळ दोनच. तीही वृद्ध कोणाचाही आधार नसलेली. तूमचंही वय झालंय, पहिल्यासारखी कामे होत नाहीत. तर आजपासूनच काही बदल तूमच्या जीवनशैलीत करून घ्या. जेणेकरून तुम्हाला एकट्याने कोणाचीही मदत न घेता वृद्धापकाळ व्यतीत करणे सोपे जाईल.(फोटो सौजन्य – istock)

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

मॉर्निंग वॉक:

आयुष्यभर तूम्ही कधीही व्यायाम केला नसेल. तर आता व्यायामासाठी बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे असे समजा. कारण, उतरत्या वयात शरीर तंदुरूस्त रहावे यासाठी शरीराची हालचाल होणे गरजेचे आहे. गुढघेदुखी, पाय दुखी यामूळे चालणे टाळले जाते. नियमित व्यायाम करा.

डॉक्टरांची अपॉईटमेन्ट:

वय उतरतीला लागलं की नियमीत डॉक्टरांची अपॉईंटमेन्ट घ्या, रूटीन चेकअप करा. डॉक्टर, सिस्टर यांच्याशी सतत कॉन्टॅक्टमध्ये रहा. अगदीच इमरजन्सी असेल तेव्हा ओळखीच्या लोकांचे नंबर फेव्हरेट लिस्टमध्ये ठेवा.

मानसिक आरोग्य जपा:

वय वाढल्याचा परिणाम जसा शरीरावर होतो तसा तो मनावरही होती. गोष्टी विसरणे, चिडचिड होणे या गोष्टी सुरू होतात. त्यामूळे मानसिक आरोग्याचीही काळजी घ्या. आनंदी रहा, स्वतःला एकटे समजून विचारात मग्न होऊ नका.

मित्र बनवा:

उतरत्या वयात सोबत कोणी नसेल तर उरलेल आयुष्य जगणं कठीण होईल. त्यामुळेच मित्र बनवा. मित्रांसोबत चहा, नाश्ता केलात तर दोन घास जास्त जातील. त्यांच्यासोबतच्या गप्पा तुमचं आयुष्य सुखकर बनवतील.

गर्भावस्थेत पॅरासिटामॉलचा वापर सुरक्षित! अभ्यासातून करण्यात आला खुलासा, बाळाच्या आरोग्याला होणार नाही नुकसान

केअर टेकर:

आपलं काळजी घेणारं कोणीतरी हवं, ज्याच्याशी आपण मैत्रीपूर्ण वातावरणात आयुष्य व्यतीत करू, असे वाटत असेल तर तूमची काळजी घेण्यासाठी शक्य असल्यास केअर टेकर ठेवा. जेणेकरून ते तूमची चांगली काळजी घेतील.तूम्हाला जेवण आणि औषधे वेळेवर देतील.

ऑनलाईन रहा:

बाहेर पडायला शरीर साथ देत नसेल तर काही ऑनलाईल क्लास जॉईन करा. फेसबुक, ट्विटरवर ब्लॉग लिहा. तूमचे अनुभन इतरांना शेअर करा. ज्यामूळे तुमचा बराच कंटाळा निघून जाईल.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Spending your old age happily will become even easier follow these habits in your daily life

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 11:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात
1

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

आवडीने प्यायले जाणारे Cold Drink शरीरासाठी ठरतात अतिशय घातक, शरीरात लठ्ठपणा वाढण्यासोबतच आतड्यांचे होईल नुकसान
2

आवडीने प्यायले जाणारे Cold Drink शरीरासाठी ठरतात अतिशय घातक, शरीरात लठ्ठपणा वाढण्यासोबतच आतड्यांचे होईल नुकसान

गर्भावस्थेत पॅरासिटामॉलचा वापर सुरक्षित! अभ्यासातून करण्यात आला खुलासा, बाळाच्या आरोग्याला होणार नाही नुकसान
3

गर्भावस्थेत पॅरासिटामॉलचा वापर सुरक्षित! अभ्यासातून करण्यात आला खुलासा, बाळाच्या आरोग्याला होणार नाही नुकसान

गुडघेदुखीवर करा आधुनिक पद्धतीने उपचार! वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी प्रभावी ठरते पीआरपीटी थेरपी
4

गुडघेदुखीवर करा आधुनिक पद्धतीने उपचार! वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी प्रभावी ठरते पीआरपीटी थेरपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वृद्धापकाळ आनंदात घालवणे आणखीनच होईल सोपे! दैनंदिन जीवनात फॉलो करा ‘या’ सवयी, मानसिक आरोग्य कायमच आनंदी

वृद्धापकाळ आनंदात घालवणे आणखीनच होईल सोपे! दैनंदिन जीवनात फॉलो करा ‘या’ सवयी, मानसिक आरोग्य कायमच आनंदी

Jan 20, 2026 | 11:40 AM
GMP in IPO: जीएमपी म्हणजे काय? आयपीओमध्ये पैसा टाकण्यापूर्वी सविस्तर जाणून घ्या.. 

GMP in IPO: जीएमपी म्हणजे काय? आयपीओमध्ये पैसा टाकण्यापूर्वी सविस्तर जाणून घ्या.. 

Jan 20, 2026 | 11:38 AM
U19 World Cup 2026 च्या फायनलच्या सुपर 6 मध्ये चार संघाचे स्थान पक्के! भारतानेही मिळवली पात्रता, पण पाकिस्तान…

U19 World Cup 2026 च्या फायनलच्या सुपर 6 मध्ये चार संघाचे स्थान पक्के! भारतानेही मिळवली पात्रता, पण पाकिस्तान…

Jan 20, 2026 | 11:35 AM
अमेरिकेचे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी स्वीकारला पदभार; जाणून घ्या 20 जानेवारीचा इतिहास

अमेरिकेचे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी स्वीकारला पदभार; जाणून घ्या 20 जानेवारीचा इतिहास

Jan 20, 2026 | 11:34 AM
हातकणंगलेत जिल्हा परिषदेसाठी 4 तर पंचायत समितीसाठी एक अर्ज दाखल; आत्तापर्यंत 713 अर्जांची विक्री

हातकणंगलेत जिल्हा परिषदेसाठी 4 तर पंचायत समितीसाठी एक अर्ज दाखल; आत्तापर्यंत 713 अर्जांची विक्री

Jan 20, 2026 | 11:32 AM
Beed Accident: देवदर्शनाला निघालेल्या तरुणावर काळाचा घाला; बीडमध्ये ट्रकच्या धडकेत तरुणाचा जागीच मृत्यू

Beed Accident: देवदर्शनाला निघालेल्या तरुणावर काळाचा घाला; बीडमध्ये ट्रकच्या धडकेत तरुणाचा जागीच मृत्यू

Jan 20, 2026 | 11:23 AM
मोबाईल फोटोग्राफीत होणार ऐतिहासिक बदल! स्मार्टफोन कंपन्यांची मोठी तयारी सुरु, डुअल 200MP कॅमेरा सेटअप ठरणार गेमचेंजर

मोबाईल फोटोग्राफीत होणार ऐतिहासिक बदल! स्मार्टफोन कंपन्यांची मोठी तयारी सुरु, डुअल 200MP कॅमेरा सेटअप ठरणार गेमचेंजर

Jan 20, 2026 | 11:19 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM