आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढल्यानंतर दालचिनीचे सेवन करावे. दालचिनी पावडर कोमट पाण्यात मिक्स करून प्यायल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतात. जाणून घ्या दालचिनीचे सेवन करण्याचे फायदे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 05:30 AM
मधुमेह होण्याची कारणे?
मधुमेहाची लक्षणे?
मधुमेह होऊ नये म्हणून कोणती काळजी घ्यावी?

हल्ली जगभरात मधुमेहाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. मधुमेह झाल्यानंतर संपूर्ण शरीरात अनेक बदल दिसून येतात. या बदलांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. जीवनशैलीतील चुकीच्या सवयी आणि खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये बदल झाल्यानंतर संपूर्ण आरोग्य बिघडून जाते. रक्तातील साखरेची पातळी वाढणे सामान्य असेल तरीसुद्धा मधुमेह झाल्यानंतर संपूर्ण शरीरात अनेक बदल होतात. मधुमेह हा कधीच बरा न होणारा आजार आहे. मधुमेह झाल्यानंतर कायमच गोळ्या औषधांचे सेवन करावे लागते. तसेच खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये अनेक बदल करावे लागतात. चुकीचा आहार, पाण्याची कमतरता, झोपेच्या सतत बदललेल्या वेळा इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. मधुमेह झाल्यानंतर केवळ डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषध उपचार करण्याऐवजी स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेल्या पदार्थांचे सेवन करून रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवू शकता. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)

मधुमेहाची लक्षणे:

  • खूप तहान लागणे.
  • वारंवार लघवी होणे, विशेषतः रात्री.
  • अति थकवा जाणवणे.
  • प्रयत्न न करता वजन कमी होणे.
  • वारंवार संसर्ग होणे.
  • दृष्टी कमी होणे.
  • जखमा लवकर न भरणे.

दालचिनीचे सेवन:

मधुमेह झाल्यानंतर दालचिनीचे सेवन करावे. स्वयंपाक घरात दालचिनी सहज उपलब्ध होते. आयुर्वेदानुसार दालचिनीचे सेवन केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतात. बिघडलेली पचनक्रिया सुधारण्यासाठी दालचिनीच्या पाण्याचे सेवन करावे. यासाठी कोमट पाण्यात दालचिनी पावडर मिक्स करून प्यावी. याशिवाय नियमित एक बारीक तुकडे दालचिनीचा चावून खाल्ल्यास शरीरात अनेक सकारात्मक बदल दिसून येतील. रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी साखरेचे सेवन करावे. रक्तात वाढलेली साखरेची पातळी कमी करण्यासाठी नियमित दालचिनीचा एक तुकडा चघळून खावा. यामुळे पोट सुद्धा स्वच्छ होते. आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी दालचिनी मदत करते. रक्तातील ग्लुकोजची पातळी कायमच संतुलित ठेवण्यासाठी दालचिनीचे सेवन करावे.

एक ग्लास पाण्यात दालचिनीचा अर्धा तुकडा टाकून रात्रभर भिजत ठेवावे. सकाळी उठल्यानंतर पाणी उपाशी पोटी गाळून प्यावे. यामुळे शरीरातील चयापचय क्रिया सुधारते आणि रक्तातील साखर कायमच नियंत्रणात राहते. याशिवाय काळ्या चहामध्ये दालचिनीचा एक तुकडा टाकून उकळवल्यास चहाची चव अतिशय सुंदर लागते. दिवसभरात एक ते दोन ग्रॅमपेक्षा जास्त दालचिनी खाऊ नये.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Frequently Asked Questions

  • Que: मधुमेह म्हणजे काय?

    Ans: शरीर रक्तातील साखर (ग्लुकोज) ऊर्जा म्हणून वापरू शकत नाही, कारण स्वादुपिंड पुरेसे इन्सुलिन बनवत नाही.

  • Que: मधुमेहाची कारणे कोणती?

    Ans: स्वादुपिंड पुरेसे इन्सुलिन तयार करत नाही.

  • Que: मधुमेहाचे प्रकार कोणते?

    Ans: टाइप 1 मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह

Published On: Jan 20, 2026 | 05:30 AM

Jan 20, 2026 | 05:30 AM
