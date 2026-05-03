पिकलेल्या आंब्यापासून बनवा चविष्ट लाडू, फक्त 3 साहित्यांची गरज लागेल; शेफ कुणाल यांनी शेअर केली रेसिपी

Mango Ladoo Recipe : आंब्याच्या हंगामात अनोखी रेसिपी शोधत असाल तर आंब्याच्या लाडवांची रेसिपी तुम्ही नक्कीच एकदा ट्राय करायला हवी. हे लाडू फार सहज आणि झटपट तयार होतात आणि यासाठी फक्त तीन साहित्यांची आवश्यकता भासते.

Updated On: May 03, 2026 | 03:10 PM
उन्हाळा म्हणजे आंब्याचा सीजन. याकाळात उन्हाने वातावरण फार तापते पण आंब्याचे आगमन मनाला एक वेगळेच सुख देऊन जाते. आंब्याला फळांचा राजा म्हटलं जातं. तुम्ही यापासून आमरस, आम्रखंड, मँगो ज्यूस, आईस्क्रिम असे अनेक पदार्थ बनवू शकता. पण तुम्ही कधी आंब्याचे लाडू खाल्ले आहेत का? होय, तुम्ही आंब्यापासून चवदार असे गोड लाडू तयार करु शकता. याकाळात जर घरी काही गोडाचं बनवायचं असेल तर ही रेसिपी एकदा जरुर ट्राय करा.

नारळ आणि आंब्यापासून तयार होणाऱ्या या आंब्याच्या लाडवांची रेसिपी शेफ कुणाल कपूर यांनी शेअर केली आहे. मुख्य म्हणजे हे बनवण्यासाठी फार वेळ आणि साहित्याची गरज भासत नाही. किमान साहित्यापासून तुम्ही घरच्या घरीच हे चवदार लाडू तयार करु शकता. नारळात चांगले फॅट्स भरपूर प्रमाणात असतात. याशिवाय यात खनिजे आणि व्हिटॅमिन सीचा देखील चांगला स्त्रोत आढळतो ज्यामुळे आरोग्यासाठीही या लाडवांचे सेवन फायद्याचे ठरते. चला तर मग आंबा आणि नारळापासून तयार केल्या जाणाऱ्या या लाडवांची चविष्ट रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

  • १/२ पिकलेल्या आंब्याचा गर
  • १/२ कप कंडेन्स्ड मिल्क
  • २ कप किसलेला खोबरे
कृती

  • आंब्याचे हे लाडू तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम पिकलेल्या आंब्याचे बारीक तुकडे करुन घ्या.
  • आंब्याचे हे तुकडे मिक्सरच्या भांड्यात टाका आणि यांची प्यूरी तयार करा.
  • लक्षात ठेवा तुम्हाला यात पाणी अजिबात घालायचे नाही आहे.
  • आंब्याचा गर कंडेन्स्ड मिल्कमध्ये मिसळा आणि मग यात सुक्या खोबऱ्याचा किस घालून एकजीव करा.
  • आता गॅसवर एक कढई ठेवून यात हे मिश्रण घाला आणि मंद आचेवर शिजवत ठेवा.
  • मिश्रण घट्ट होईपर्यंत आणि यातील ओलावा कमी होईपर्यंत तुम्हाला ते शिजवायचे आहे.
  • आता एका प्लेटमध्ये हे मिश्रण काढा आणि याला पूर्णपणे थंड होऊ द्या.
  • तयार मिश्रणाचे लहान लहान गोळे करुन लाडू वळून घ्या.
  • तुम्ही या मिश्रणाला प्लेटमध्ये पसरवून याची छानशी बर्फी देखील तयार करु शकता.
  • वरुन सुक्या खोबऱ्याचा किस लावून लाडवांना चांगलं सजवा आणि खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
 

Published On: May 03, 2026 | 03:10 PM

Washim News : 'आवडेल तिथे प्रवास 'ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

IMD Rain Alert: 'या' दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

DC vs RR: राजस्थान 'बेहाल'! अक्षर-राहुलच्या खेळीने 'मिशन Play Off सुरूच', रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

