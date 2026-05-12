उन्हाळ्यात दुपारच्या जेवणात करा हलक्या फुलक्या पदार्थाचा समावेश! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा दही साबुदाणा

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये दुपारच्या जेवणात कायमच हलक्या पदार्थांचे सेवन करावे. यामुळे शरीरात थंडावा टिकून राहतो आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया दही साबुदाणा बनवण्याची कृती.

Updated On: May 12, 2026 | 09:46 AM
राज्यासह संपूर्ण देशभरात तापमानात मोठी वाढ झाली आहे. कडाक्याचे ऊन पडू लागल्यामुळे उष्माघाताचा रुग्ण संख्येत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. उन्हात कुठेही बाहेर फिरून आल्यानंतर शरीराला थंडाव्याची खूप जास्त आवश्यकता असते. याशिवाय अन्नपदार्थ खाण्याची जास्त इच्छा होत नाही. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी अतिशय साधे आणि सहज तयार होतील असे पदार्थ बनवून खाल्ले जातात. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये दुपारच्या जेवणात कोणते पदार्थ बनवून खावे? असे अनेक प्रश्न सगळ्यांचं कायम पडतात. डाळभात किंवा भाजी चपाती खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट तुम्ही दही साबुदाणा सुद्धा बनवून खाऊ शकता. उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर आहारात बदल करणे फार आवश्यक आहे. आहारात सहज पचन होणाऱ्या पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करावा. यामुळे खाल्लेले अन्नपदार्थ पचन होतात आणि पचनाच्या कोणत्याही समस्या उद्भवत नाहीत. चला तर जाणून घेऊया दही साबुदाणा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • साबुदाणे
  • दही
  • मीठ
  • हिरवी मिरची
  • जिरं
  • साखर
  • कोथिंबीर
  • बटाटा
  • तूप
  • डाळिंबाचे दाणे
कृती:

  • दही साबुदाणा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात साबुदाणे घेऊन स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या. त्यानंतर ४ ते ५ तास पाण्यात साबुदाणे भिजत ठेवा.
  • भिजलेल्या साबुदाण्यांमधील पाणी काढून टाका आणि चाळणीमध्ये साबुदाणे मोकळे करून ठेवा.
    पॅनमध्ये तूप गरम करून त्यात जिरं, हिरवी मिरची घालून खमंग भाजा. त्यानंतर त्यात शिजवलेल्या बटाट्याचे बारीक तुकडे
  • टाका.
  • बटाटा तुपावर व्यवस्थित भाजून घ्या. यामुळे बटाट्याची चव अतिशय सुंदर लागेल.
  • त्यानंतर त्यात भिजवलेले साबुदाणे घालून मंद आचेवर व्यवस्थित मिक्स करा. त्यानंतर गॅस बंद करून घ्या.
  • वाटीमध्ये दही घेऊन ते व्यवस्थित फेटून घ्या. फेटून घेतलेल्या दह्यात चवीनुसार मीठ घाला. त्यानंतर त्यात थंड झालेले साबुदाण्याचे मिश्रण टाकून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर वरून कोथिंबीर आणि डाळिंबाचे दाणे घालून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले दही साबुदाणे. हा पदार्थ लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप आवडेल.

Published On: May 12, 2026 | 09:46 AM

